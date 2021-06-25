Một nhân vật lạ đã hăm dọa đốt nhà vợ hai Vân Quang Long khiến cô phải lên tiếng trên trang cá nhân trong sự hoang mang của khán giả.

Sau cái chết của cố ca sĩ Vân Quang Long, vợ hai của anh là Linh Lan luôn khiến cõi mạng xôn xao với những câu chuyện lùm xùm ngay sau đó. Cô chia sẻ cuộc sống hiện tại không được bình yên do bị kẻ lạ mặt thường xuyên hăm dọa và còn đòi đập phá nơi cô sinh sống, thậm chí đốt cho bay nóc nhà. Trái ngược với sự sợ hãi và lo lắng, Linh Lan tỏ ra khá tự tin và còn cho rằng nếu muốn đốt nhà, cô sẵn sàng cho tiền mua xăng và còn thách ngược "kẻ ác" đừng nên hăm dọa cô.

Mẹ con Linh Lan bị kẻ xấu dọa đốt nhà và chặn đường khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet Cô chia sẻ trong bài đăng khá dài của mình rằng chỉ muốn chăm sóc con cái và mong mọi người đừng nên làm phiền đến cuộc sống riêng tư của cô: "Lan cầu xin anh chị tha cho Lan để Lan làm việc nuôi Helen - con gái của Lan và anh Long, để anh Long lên trời đi. Chuyện qua rồi xin cho qua đi, dịch phát tùm lum không chịu chung tay chống dịch đi kìa. Hôm nay còn sống chắc gì ngày mai còn sống không? Anh chị không cần phải đe dọa Lan như vậy đâu, người đàn ông mà đi đe dọa người phụ nữ có đáng mặt đàn ông hay không? Còn các chị điện thoại làm phiền Lan như vậy các chị thích lắm phải không? Nghiệp của anh chị sẽ trả hết cho con và gia đình anh chị đó biết không?". Linh Lan cho biết sẽ nhờ pháp luật giải quyết nếu kẻ xấu cố tình làm phiền liên tục - Ảnh: Internet Ngoài ra Linh Lan còn tỏ ra khá bình tĩnh khi viết: “Thôi thì anh chị cứ xuống nhà của Lan đốt đi, hay cho bay nóc nhà đi, Lan bỏ tiền mua xăng cho nè, bỏ tiền ra thuê người giúp anh chị tháo nóc nhà luôn. Anh chị chỉ cần lại nhà của Lan chỉ đạo làm theo ý anh chị thôi”.

Bài đăng của Linh Lan gây chú ý từ cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Vợ hai Vân Quang Long cũng cho biết thêm nếu những kẻ lạ mặt trên còn tiếp tục quấy rầy mình bản thân cô sẽ cầu cứu chính quyền để giữ an toàn trong tương lai. Linh Lan nói thêm: "Những người đang đe dọa hay làm phiền hoài, Lan sẽ cầu cứu công an. Lan sẽ đưa số điện thoại và những gì hăm dọa Lan cho công an giúp đỡ đó. Lan đã cố gắng làm việc thật nhiều thật nhiều để mệt mỏi, để ngủ thật ngon, quên hết chuyện đã qua. Sao đe dọa Lan như vậy? Ác lắm. Anh chị biết nhà của Lan ở *** **** mà, xuống nhà luôn, khỏi đe dọa hay đón đường Lan gì hết. Nhân nào quả đó thôi anh chị nè, luật nhân quả sẽ trả cho con hoặc gia đình của anh chị đó". Nhiều khán giả ngay sau đó đã vào bài đăng của cô bày tỏ sự quan tâm và lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, sau khi rời Việt Nam sang Mỹ định cư và làm việc thì ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của khán giả quê nhà. Sau đám tang của anh tại xứ sở cờ hoa thì tro cốt được mang về quê tại Đồng Tháp. Sau khi nam ca sĩ qua đời, lùm xùm sau đó liên quan đến vợ hai của anh là Linh Lan vẫn chưa kết thúc. Sau khi Vân Quang Long qua đời, Linh Lan xảy ra nhiều vụ lùm xùm trong cuộc sống sau đó - Ảnh: Internet Về phần mình, Linh Lan mong sắp tới sẽ có cuộc sống bình yên bên con gái nhỏ Helen và đừng bị ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của mình thêm lần nào nữa.

Vân Quang Long bị 'bới móc' chuyện nợ nần ở Mỹ, Hàn Thái Tú tức giận: ‘Làm ơn hãy tha cho bạn tôi được an nghỉ’ Dù NS Vân Quang Long đã "nằm xuống" nhưng những việc xoay quanh cuộc sống của anh vẫn liên tiếp bị "bới móc" và "mổ xẻ". Bức xúc trước những thông tin này, Hàn Thái Tú lại phải lên tiếng để bảo vệ người bạn thân của mình.

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