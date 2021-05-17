Tối ngày 16/5, Linh Lan tiếp tục đăng tải bức tâm thư dài 4 trang phản bác lại những thông tin từ phía gia đình cố NS Vân Quang Long đưa ra. Trước đó, chủ tài khoản facebook có tên Tư Nhâm – được cho là của mẹ cố NS Vân Quang Long đã đăng đàn nói ngay từ đầu gia đình cố nghệ sĩ không chấp nhận cô gái tự xưng là Linh Lan (tên thật là Ngô Thị Trúc Ly) khi cô ấy chen vào mối quan hệ giữa Vân Quang Long và Ái Vân. Đồng thời, việc bé Helen gọi người đàn ông khác là ba trong tang lễ cố nghệ sĩ cũng làm cho gia đình suy ngẫm.

Trong 11 nội dung mà Linh Lan giải thích, điều làm cô bức xúc nhất là những tin đồn về thân phận của bé Helen và những hình ảnh được cho là bằng chứng từ mẹ của cố NS Vân Quang Long. Theo đó, ba mẹ cố nghệ sĩ cho biết: “Trong lễ thọ tang, Helen khóc quấy và gọi một người đàn ông áo đen là ba… ba… mà gạt ảnh Vân Quang Long ra, cảnh tượng đó cũng khiến gia đình chúng tôi suy ngẫm”. Nhưng Linh Lan lại cho rằng đó là những hành động hết sức bình thường của một đứa trẻ chưa phát triển toàn diện về trí não.

Ngay đầu thư, Linh Lan khẳng định những thông tin từ phía gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long đưa ra là sai sự thật. Cô đính chính từng vụ việc một và đưa ra bằng chứng để phản bác lại những thông tin từ phía gia đình cố nghệ sĩ đưa ra.

Đồng thời, Linh Lan cũng cho biết người mà Helen gọi là ba trong trường hợp trên là một youtuber – người đã phụ dỗ và ẵm Helen trong đám tang. Linh Lan nhấn mạnh: “Chỉ vì những điều vô lý này mà bác nghi ngờ huyết thống của Helen thì thật không biết nói sao”.

Nguyên văn lời giải thích về việc gia đình cố NS Vân Quang Long nghi ngờ thân phận bé Helen - Ảnh: Chụp màn hình

Cô cũng đăng kèm những bức ảnh chứng minh tình cảm của hai cha con.

Cố NS Vân Quang Long vui vẻ xuất hiện bên con gái Helen và Linh Lan trong ngày thôi nôi bé - Ảnh: FBNV

Về việc mẹ cố nghệ sĩ cho rằng trước lúc mất “con trai tôi đã bị đày đọa tinh thần, u uất, bên tật vẫn phải đi làm, làm việc kiệt sức những tháng cuối đời” Linh Lan cũng tỏ rõ quan điểm.

Linh Lan khẳng định những thông tin từ phía gia đình NS Vân Quang Long là thiếu căn cứ - Ảnh: chụp màn hình

Đáng chú ý, Linh Lan cũng lên tiếng giải thích về việc mình bị cho là người xen vào mối quan hệ giữa Vân Quang Long và vợ Ái Vân. Cô khẳng định, mình không chen chân vào mối quan hệ trên. Hai người gặp nhau là vào năm 2013 – 2014 khi cô góp mặt trong phim ca nhạc của cố nghệ sĩ, tuy nhiên đến năm 2016 khi Vân Quang Long chia tay vợ là Ái Vân thì mới ngỏ lời về quê cô chơi. Theo Linh Lan, cô cũng không biết vì sao Vân Quang Long có số điện thoại của mình. Khi hỏi lại thì được biết cố nghệ sĩ xin từ Lâm Quang Long (tức Long nhỏ).

Ngoài ra, Linh Lan cũng cho biết Ái Vân thậm chí còn vui vẻ khi gặp cô và Vân Quang Long trong hôn lễ của nghệ sĩ UHP. Thẩm chí hai người con của Ái Vân còn đi chơi với cô và cố NS suốt mấy ngày liền.

Linh Lan đáp trả khi bị gọi là 'con giáp thứ 13' giựt chồng Ái Vân - Ảnh: chụp màn hình

Mặc dù đưa ra những lí lẽ sắc bén, đáp trả không khoan nhượng nhưng Linh Lan vẫn không ít lần để lộ khoảnh khắc yếu lòng của một người mẹ. Cô nhắc lại bản thân và con chỉ mong một cuộc sống bình yên nhất có thể.

Cũng theo chia sẻ của Linh Lan, đến hôm nay mọi việc đã đi quá xa và buộc cô phải lên tiếng để mọi người có cái nhìn trung thực hơn. Cuối thư, cô cho biết mình sẵn sàng đối chất trước pháp luật để mọi việc được sáng tỏ và hy vọng gia đình cố NS Vân Quang Long ngừng việc nói xấu mẹ con mình trên các phương tiện truyền thông.

Cuối cùng Linh Lan bảy tỏ việc mình viết bức tâm thư dài do đây là lần cuối cùng mình nói tới gia đình cố NS Vân Quang Long. Và hy vọng linh hồn cố nghệ sĩ được yên nghỉ.

Vụ việc đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cả hai bên đều liên tục đưa ra những bằng chứng để bảo vệ lí lẽ của mình. Công chúng dù nghiêng về bên nào cũng hy vọng mọi chuyện sớm được dừng lại để cố nghệ sĩ có thể yên nghỉ và bé Helen có thể bình an trưởng thành.