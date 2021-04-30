Vừa đăng loạt ảnh hiếm hoi lộ mặt bên con gái, Linh Lan bức xúc bị tung tin vu khống, bịa đặt có hành vi xấu trong quá khứ

Hậu trường 30/04/2021 22:38

Linh Lan chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Đây là lần hiếm hoi cô lộ diện sau những ồn ào trước đó. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô bức xúc vì bị tung tin vu khống, bịa đặt từng có hành vi xấu trong quá khứ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Linh Lan bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh được cắt ra từ Vlog trên kênh Youtube của gia đình. Trong loạt hình ảnh này, Linh Lan đã vui vẻ hơn và chơi đùa cùng con gái Helen. 

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Linh Lan đăng loạt ảnh vui đùa bên con gái - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó, cô nàng vô cùng bức xúc, đăng tải dòng trạng thái tố cáo một trang báo đã có hành vi đăng bài bịa đặt về mình. Cụ thể, Linh Lan chia sẻ: "Xin mọi người hãy cảnh giác thông tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ Linh Lan. Đạo đức và nghiệp vụ báo chí ở đâu khi nhục mạ người khác vô căn cứ như vậy?". 

Cụ thể, cô bị tố trong quá khứ từng bị phạt vì đánh nhau, cờ bạc,...Thậm chí, còn có thông tin Linh Lan chính là người phá hoại hạnh phúc của gia đình Vân Quang Long, khiến Ái Vân phải đề nghị ly dị. Trước những thông tin như vậy, cô khẳng định: "Đã đến lúc cần pháp luật can thiệp".

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận động viên và khuyên cô nàng bỏ ngoài tai những lời dị nghị và đồn thổi vô căn cứ. 

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Cư dân mạng ủng hộ cô nàng nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh chụp màn hình

Sau khi cố nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, Linh Lan vướng phải vô số những lùm xùm không đáng có từ việc bị tố giả mạo nhân thân, bé Helen không phải con của Vân Quang Long, đến việc bị vu khống quá khứ nhiều tai tiếng. Hiện tại, cô cho biết chỉ muốn sống bình yên và tập trung nuôi dạy con gái Helen.

Sau loạt 'thị phi' không đáng có, con gái Linh Lan xuất hiện đáng yêu, luôn miệng 'chào ông, chào bà' khiến cư dân mạng 'tan chảy'

Sau loạt 'thị phi' không đáng có, con gái Linh Lan xuất hiện đáng yêu, luôn miệng 'chào ông, chào bà' khiến cư dân mạng 'tan chảy'

Hậu tang lễ Vân Quang Long, loạt thị phi ồn ào liên quan tới cố ca sĩ từng khiến Linh Lan đau buồn, lo lắng. Mới đây cô đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên khi đưa con gái Helen đi chơi ở trung tâm thương mại. Sự đáng yêu, hồn nhiên của bé Helen khiến cộng đồng mạng "tan chảy".

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Từ khóa:   Linh Lan vợ cũ Vân Quang Long bé Helen

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