Linh Lan lên tiếng sau ồn ào bị tố giả mạo thân nhân: Muốn 'rửa sạch tay', không muốn dính dáng gì đến gia đình chồng quá cố

Hậu trường 21/04/2021 09:35

Sau bài đăng rất dài tố Linh Lan giả mạo nhân thân của bố mẹ Vân Quang Long trên mạng xã hội, Linh Lan cũng đã lên tiếng.

Sau khi nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, câu chuyện xoay quanh cuộc sống riêng tư của anh bất ngờ xuất hiện nhiều ồn ào, thị phi không đáng có. 

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Nhiều ồn ào liên quan đến 2 người vợ của cố nghệ sĩ xuất hiện khi anh qua đời - Ảnh: Internet

Mới đây, bố mẹ Vân Quang Long đã lên tiếng tố Linh Lan giả mạo thân nhân, trên thực tế không phải là vợ của con trai mình. Mẹ ruột của cố ca sĩ còn cho biết Linh Lan dùng tên của chị gái ruột là Phan Thị Ngọc Nhi thay vì tên thật Ngô Thị Trúc Ly, bé Helen Lê cũng được thay đổi tên trong thời gian gần đây. Gia đình đã liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh lại nhân thân của Linh Lan, khẳng định vợ hiện tại của cố ca sĩ Vân Quang Long là một người phụ nữ khác đang sinh sống ở Mỹ.

Chia sẻ với ngoisao.vn về những lời tố cáo từ phía gia đình chồng, cô cho biết: "Nói chung không có gì phải lên tiếng, vì đó là sự thật em không muốn liên quan tới gia đình anh Long nữa nên mới như vậy. Vậy sao ba của anh Long với người thân bên nội lúc đi tiệc thôi nôi Helen Lê do anh Long là người đứng ra tổ chức. Lúc đó sao không hỏi tại sao ảnh lại lấy tên Helen Lê trong tiệc thôi nôi. Với lại anh Long còn sống đã công khai tất cả mọi người khắp nơi luôn cả báo chí em là vợ anh ấy, sao lúc đó ba mẹ không hỏi anh Long lại làm vậy trong khi đang có giấy tờ với Mi Mi cũng là Hồng Nguyễn". Mặc dù không trả lời trực tiếp cho các nghi vấn mà mẹ ruột Vân Quang Long đề cập trong bài đăng trước đó, nhưng thái độ của Linh Lan ngầm khẳng định không muốn liên quan đến bất kỳ vấn đề gì với gia đình của người chồng quá cố nữa. 

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Cô khẳng định, Vân Quang Long luôn 'khoe' cô là vợ sau và không ngại ngần thể hiện tình cảm với mẹ con cô trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cô bức xúc về việc khi chồng còn sống thì gia đình bên chồng không mấy quan tâm đến, nhưng khi đã mất, thì lại liên tục đòi xác minh nhiều thứ: "Lúc anh Long còn sống sao không hỏi, không nói gì đi. Và cũng tại sao lúc anh Long còn sống người ta nghĩ em là Ái Vân, ảnh cũng vội vàng đính chính đã li dị Ái Vân còn nói em là vợ sau. Anh Long còn sống luôn tự hào em là vợ sau chứ không phải vợ hai. Mà bây giờ em muốn kết thúc, không muốn liên quan bên gia đình anh ấy nữa mới nói "rửa tay sạch" là vậy".

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Mẹ bé Helen cho biết sẽ không dính dáng bất kỳ chuyện gì với gia đình chồng quá cố nữa vì cảm thấy quá mệt mỏi và thị phi - Ảnh: Internet

Loạt ồn ào giữa Linh Lan và gia đình nghệ sĩ Vân Quang Long vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, khi mà cả hai bên đang lên tục đáp trả qua lại mà không tìm được tiếng nói chung. 

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Vân Quang Long bố mẹ Vân Quang Long Linh Lan và nhà chồng

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