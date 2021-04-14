Nhiều người xúc động trước hình ảnh con gái út Vân Quang Long tươi cười ôm kỷ vật cuối cùng của ba.

Mới đây, trên trang cá nhân Linh Lan đã chia sẻ bức ảnh về kỷ vật cuối cùng của Vân Quang Long dành tặng con gái út Helen. Đó là chiếc đèn ngủ hình con heo màu hồng xinh xắn. Trong ảnh, bé Helen tươi cười đáng yêu ôm kỷ vật của ba khiến nhiều người xúc động. Theo lời Linh Lan, Kavie Trần (em kết nghĩa Vân Quang Long) đã giúp cô thu xếp hành lý để chuyển từ Mỹ về Việt Nam với mong muốn hoàn thành di nguyện của người đã khuất. Kavie Trần cũng cho biết trong vali có rất nhiều quà kỷ niệm tặng cho các con và thuốc cho ba mẹ mà trước đó, cố ca sĩ dành tiền tích góp để mua nhưng chưa kịp gửi về. Helen hạnh phúc với món quà của bố Kèm theo những bức ảnh con gái cười hạnh phúc ôm trong tay món quà của bố, Linh Lan nghẹn ngào tâm sự dù đã 100 ngày kể từ khi cố nghệ sĩ ra đi nhưng nỗi nhớ cũng như những kỷ niệm của anh vẫn luôn bên cạnh hai mẹ con cô. Khi nhìn thấy kỷ vật của anh, vợ Vân Quang Long lại nhớ về những ngày còn sinh thời của cố nghệ sĩ.

“Hôm nay đã qua 100 ngày của Ba Long rồi nên Helen chụp hình ôm chiếc đèn ngủ con heo mà Ba Long đã mua cho con. Hai mẹ con của em rất hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì Ba Long cũng không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con của em. Hôm nay mình cãi nhau qua hôm sau Ba cũng vờ đi xem như chưa có chuyện gì hết, Mẹ biết Ba rất thương hai mẹ con. Cảm ơn Ba vì tất cả… Helen yên tâm Ba Long ở nơi xa nhưng Ba Long luôn bên cạnh hai mẹ con mình" - Linh Lan chia sẻ. Dù ở nơi xa nhưng cố nghệ sĩ vẫn luôn ở trong tim hai mẹ con Linh Lan Bên cạnh đó, Linh Lan cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người chị Kavie Trần đã gửi những món đồ của Vân Quang Long về Việt Nam trao tận tay mẹ con mình. Đồng thời, vợ hai của cố nghệ sĩ cũng mong muốn người em kết nghĩa này có thể lên tiếng đính chính về câu chuyện kỷ vật cuối cùng của cố nghệ sĩ để hai mẹ con cô không bị mang tiếng xấu: “Em thiết tha mong chị Kavie Trần hãy lên tiếng để kể cho mọi người nghe về câu chuyện kỷ vật cuối cùng này của anh Long để hai mẹ con em không bị người khác xuyên tạc ra nhiều điều không hay".

Bài chia sẻ đầy xúc động của Linh Lan Bên dưới bài đăng, Kavie Trần cũng bình luận trải lòng về sự việc: “Trải qua bao nhiêu gian truân thì cuối cùng con Heo Ba Long mua cho bé Helen cũng đã đến tận tay của con. Nhìn con ôm nó trong lòng với một nụ cuời rất xinh đẹp và hồn nhiên làm Cô hạnh phúc lắm. Cô Kavie hứa sẽ sắp xếp công việc trong thời gian sớm nhất để quay Clip kể rõ về câu chuyện này. Cô Kavie xác nhận kỷ vật chiếc đèn ngủ con heo màu hồng là chắc chắn thuộc sở hữu của bé Helen. Con cứ yên tâm ôm chặt tình yêu thương của Ba Long giành cho con trong lòng nhe. Cô biết rõ khi còn sống, Ba Long yêu thương con nhiều lắm vì con là gái út nhỏ nhất trong 3 anh chị em. Ba Long yêu thuơng 3 tụi con nhiều như thế nào thì Cô cũng sẽ yêu thương 3 tụi con nhiều như vậy. Mong con gái Út có một tuổi thơ thật vui tuơi và sẽ ngoan ngoãn, học giỏi như anh chị Trác Kỳ, Trác Hy. Ba anh chị em tụi con là anh em máu mủ với nhau và là niềm tự hào của Ba Long nhiều lắm đấy. Cô tin chắc chắn là ở trên thiên đàng Ba Long sẽ luôn phù hộ cho Ông Bà Nội và cho ba tụi con rất nhiều”. Kavie Trần trải lòng về sự việc Được biết, vào đầu tháng 3 vừa qua, Kavie Trần – em kết nghĩa của cố ca sĩ thu dọn đồ đạc của Vân Quang Long gửi về Việt Nam cho mẹ, hai vợ và các con của nam nghệ sĩ. Dù hành động này đã khiến cô bị dính tai tiếng “làm xáo trộn đồ”, song Kavie Trần vẫn quyết tâm đưa đồ đạc của cố nghệ sĩ lúc sinh thời tới tận tay người thân trong gia đình. *Ảnh: FBNV

Linh Lan tổ chức lễ cúng 100 ngày cầu siêu cho Vân Quang Long, phát trực tiếp trên Youtube cá nhân Linh Lan - vợ hai của Vân Quang Long đã tổ chức lễ cúng 100 ngày khuất và cầu siêu giải thoát cho chồng ngay tại nhà.

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