Biến căng: Bố mẹ Vân Quang Long tung bằng chứng khẳng định Linh Lan giả mạo nhân thân, không phải vợ cố nghệ sĩ

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ CHA MẸ VÂN QUANG LONG (Phần đầu)

Kính gửi bà con cô bác, khán giả ái mộ, anh chị em thân hữu, bạn bè gần xa, thân bằng quyến thuộc;

Kính gửi các cơ quan báo chí truyền thông, các anh chị em làm tin trên các trang mạng xã hội

Chúng tôi là ba mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long - tên thật Lê Quang Hiển, đã qua đời tại Mỹ ngày 29/12/2020. Hôm nay, chúng tôi xin được viết lá thư này nhằm chính thức thông tin tới Quý vị một số việc quan trọng như sau:

1. Về sự giả mạo thân nhân của người tự xưng là vợ chính thức của Vân Quang Long trong thời gian vừa qua.

Sinh thời con trai tôi là Vân Quang Long đã có thời gian quan hệ tình cảm với một cô gái tự xưng là Linh Lan. Sau khi con trai tôi mất vào ngày 29/12/2020 tại Mỹ, cô Linh Lan đã đăng cáo phó công khai, trả lời phỏng vấn báo chí, tự nhận mình là vợ chính thức hiện tại của Vân Quang Long, có tên thật là Phan Thị Ngọc Nhi, tên con gái là Lê Helen - mang họ của gia đình chúng tôi.

Chúng tôi đã gửi đơn xin xác minh nhân thân tới Cơ quan công an và đã được Cơ quan công an chính thức trả lời bằng công văn số 04 /CV-CATT ngày 06/04/2021. Chúng tôi không được đăng toàn văn công văn có dấu đỏ vì luật không cho phép. Nội dung trả lời của Quý công an xác nhận các nội dung chính như sau:

- Người tự xưng là Linh Lan có tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, sinh ngày 30/12/1993 tại Vĩnh Long, qua trích lục tàng thư hộ tịch tình trạng hôn nhân của Ngô Thị Trúc Ly là độc thân, không có quan hệ kết hôn với Vân Quang Long.

- Người có tên Phan Thị Ngọc Nhi là chị gái ruột của Ngô Thị Trúc Ly, sinh năm 1989, có cùng hộ khẩu thường trú với Ngô Thị Trúc Ly tại Vĩnh Long.

- Cháu gái tên thường gọi là Helen có tên thật Ngô Mẫn Nhi, do người có tên Ngô Thị Trúc Ly đứng khai sinh cho cháu với tư cách là mẹ ruột.

- Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính Phủ, một người chỉ được sử dụng 01 (một) chứng minh nhân dân, trong trường hợp 01 (một) người sử dụng 02 (hai) chứng minh nhân dân sẽ vi phạm Điều 19 nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Với xác thực nói trên của cơ quan công an, chúng tôi xin thông báo :

- Chúng tôi không rõ lý do tại sao cô Ngô Thị Trúc Ly (tức Linh Lan) vu cho con trai tôi (tức Vân Quang Long) là chồng của bà Phan Thị Ngọc Nhi - tức chị gái ruột của cô Linh Lan - có con chung tên với bà Nhi là cháu Lê Helen, mang họ gia đình chúng tôi.

Cô Linh Lan phát ngôn công khai trước công chúng những điều trên - lặp đi lặp lại nhiều lần ngay tại những nơi trang nghiêm như trước tượng Phật, trong Chùa, trong lễ tang, trên cáo phó, trên báo chí, trên mạng xã hội. Gia đình cô Linh Lan như mẹ cô, các chị em cô đều biết cô Linh Lan nói sai sự thật, nhưng tiếc rằng họ đã im lặng đồng lõa theo cô.

Với bất cứ lý do gì thì đây cũng là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không phù hợp các tiêu chuẩn đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự uy tín của Vân Quang Long và gia đình chúng tôi. Nếu chúng tôi không phát hiện sớm, có thể có rất nhiều những hệ lụy về pháp lý xảy ra sau này.

Chúng tôi đề nghị cô Ngô Thị Trúc Ly (tức Linh Lan) có biện pháp đính chính công khai về những vấn đề này trước công luận và giải thích cho chúng tôi được rõ lý do cô Linh Lan hành động như vậy.

Chúng tôi khẳng định Vân Quang Long đã có vợ chính thức, hợp pháp là Hồng Nguyễn, công dân quốc tịch Mỹ cho tới khi qua đời.

2. Chúng tôi xin được làm rõ việc thứ hai là câu chuyện liên quan tới khoản tiền phúng điếu trong lễ nhập quan Vân Quang Long tại Mỹ ngày 3/1/2021:

Về khoản tiền phúng điếu trong lễ nhập quan Vân Quang Long tại Mỹ, ban tổ chức kiểm đếm, ghi chép cẩn thận các khoản phúng điếu. Sở dĩ chúng tôi nói phía bên Mỹ chờ đến hôm nay mới giải quyết câu chuyện tiền phúng điếu này là do thân nhân của Linh Lan không biết được chính xác và chúng tôi không muốn có sự rủi ro rắc rối về mặt pháp lý xảy ra sau này (Chúng tôi muốn chuyển tiền cho mẹ hợp pháp của Helen).

Tới thời điểm này, sau khi chúng tôi đã nhận được công văn của công an xác minh thân nhân của cô Linh Lan, chúng tôi mới có thể đủ căn cứ, thông tin để tiếp tục xử lý.

Gia đình xin phép được đăng ở bài viết sau.

Kính thư

Cha mẹ Vân Quang Long

Đại diện: Nhâm Thị Tư

Tái bút: Xin Quý vị bình luận có văn hoá, không chửi bới, không tấn công cá nhân, nếu không Facebook xoá bài của gia đình ạ.

Xin chân thành cảm tạ.