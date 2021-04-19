Vợ nghệ sĩ Vân Quang Long tỏ ra vô cùng bức xúc vì bị tấn công liên tục sau cái chết của chồng. Linh Lan đã phải lên tiếng chia sẻ để bảo vệ con gái Helen.

Mới đây, Linh Lan - vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã khiến công chúng không khỏi dậy sóng khi có dòng chia sẻ khá dài trên trang cá nhân để làm rõ nhiều chuyện sau sự ra đi của chồng. Theo đó, trong việc phân chia tiền phúng điếu trong tang lễ của chồng ở Mỹ, Linh Lan tuyên bố sẽ không nhận bất kỳ đồng tiền nào. Cô còn khiến cư dân mạng phải liên tục "đoán già, đoán non" khi nhắc đến tên Ái Vân nhiều lần trong đoạn "tâm thư". Thậm chí, cô còn ẩn ý rằng chính Ái Vân là người đứng sau "giật dây" đòi cô phải cung cấp giấy tờ liên quan đến huyết thống của bé Helen mới được nhận tiền phúng điếu của cố nghệ sĩ.

Tâm thư của Linh Lan khiến nhiều người hoang mang - Ảnh chụp màn hình Mở đầu đoạn "tâm thư", Linh Lan chia sẻ mọi chuyện đang diễn ra khiến cô cảm thấy mệt mỏi và lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con gái. Cô tuyên bố sẽ không có bất kỳ ý kiến gì liên quan đến số tiền phúng viếng tại tang lễ ở Mỹ. Mọi khoản tiền phúng viếng sẽ để cho Ái Vân - vợ cũ cố nghệ sĩ trang trải cuộc sống và tùy ý sử dụng. Trong bài đăng, Linh Lan liên tục nhắc đến Ái Vân, nhiều người cho rằng cô đang ngầm ẩn ý những sự việc liên quan đến việc đòi giấy tờ của bé Helen có sự dính dáng của người vợ cũ. Cụ thể, Linh Lan phân định ranh giới rõ ràng: "Con của Ái Vân thì Ái Vân và anh Long biết. Con của tôi thì tôi và anh Long biết" nhằm "nhắc nhở" Ái Vân không nên "lo chuyện bao đồng" và không cần cử bất kỳ ai đến đòi giấy tờ của con gái Helen.

Được biết, số tiền trong tang lễ tại Mỹ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long sẽ được phân chia cho bố mẹ và 3 người con. Tuy nhiên trong bài đăng của mình, Linh Lan khẳng định: "Số tiền trên cái chết của ba Long đã bị người khác mượn cớ để vùi dập, để lại bao nhiêu tủi nhục cho con gái yêu của mẹ và ba Long" nên cô sẽ không nhận dù chỉ một đồng. Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của Linh Lan, nhiều cư dân mạng bày tỏ nhiều quan điểm xoay quanh câu chuyện này. Một người để lại bình luận: "Cả cộng đồng mạng sẽ vỡ oà trong hạnh phúc vì nhìn thấy được nghĩa khí và sự kiêu hãnh của Linh Lan. Em đã nhìn ra vấn đề và quyết định rất sáng suốt. Đây là một cái tát thẳng tay vào mặt những kẻ đã làm khổ mẹ con em. Thương cho anh Hàn Thái Tú và chị Kavie Trần rao khan cả cổ họng trong đám tang để xin tiền cho Ba Mẹ Vân Quang Long và 3 đứa con". Hiện tại, Linh Lan vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái gì, có lẽ cô đã quá mệt mỏi với những áp lực và điều tiếng suốt thời gian qua mà không có thời gian chăm lo cho con gái.

Vợ cũ Vân Quang Long tố cáo hơn 20 youtuber: Họ vu khống con tôi là con của một người đàn ông khác... Mới đây, Ái Vân (vợ cũ Vân Quang Long) đã có chia sẻ với truyền thông về việc đã đứng đơn tố cáo 20 youtuber có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cô và gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-lan-khang-dinh-khong-nhan-tien-phung-dieu-so-tien-tren-cai-chet-cua-ba-long-da-bi-nguoi-khac-muon-co-de-vui-dap-de-lai-tui-nhuc-cho-con-gai-402560.html