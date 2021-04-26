Sau loạt 'thị phi' không đáng có, con gái Linh Lan xuất hiện đáng yêu, luôn miệng 'chào ông, chào bà' khiến cư dân mạng 'tan chảy'

Hậu trường 26/04/2021 14:12

Hậu tang lễ Vân Quang Long, loạt thị phi ồn ào liên quan tới cố ca sĩ từng khiến Linh Lan đau buồn, lo lắng. Mới đây cô đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên khi đưa con gái Helen đi chơi ở trung tâm thương mại. Sự đáng yêu, hồn nhiên của bé Helen khiến cộng đồng mạng "tan chảy".

Sau khi nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, nhiều thị phi không đáng có bất ngờ xuất hiện. Từ vụ việc đòi giấy tờ chứng minh nhân thân của Linh Lan đến việc bố mẹ Vân Quang Long tiết lộ vợ hai của con trai hiện đang ở Mỹ đều thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau tất cả những ồn ào đó, Linh Lan vẫn bình tĩnh đối mặt và bảo vệ con gái Helen. Mới đây nhất, cô đã chia sẻ video đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại khiến nhiều người chú ý. 

Trên trang cá nhân của mình, Linh Lan viết: "Hạnh phúc của mẹ gọi tắt là con, niềm tin của mẹ gọi tắt là con, cuộc sống của mẹ gọi tắt là con, tài sản của mẹ cũng chỉ mình con. Mẹ sẽ là hậu phương vững chãi cho Helen sải cánh khắp mọi nẻo đường. Mẹ yêu con yêu con rất nhiều Helen yêu của mẹ, chó con yêu của mẹ". 

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Linh Lan có dòng chia sẻ vô cùng cảm động về tình yêu thương mà cô dành cho con gái - Ảnh chụp màn hình

Video được cô đăng tải trên kênh Youtube cá nhân. Trong đoạn video dài hơn 11 phút, Helen vui vẻ khi được mẹ dẫn đi chơi. Cô bé được mẹ cho mặc một bộ trang phục hoa nhí xinh xắn, hồn nhiên chạy nhảy, nô đùa trong trung tâm thương mại. 

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Sở hữu đôi mắt to tròn, cặp má 'bánh bao' của cô bé khiến nhiều người yêu mến - Ảnh cắt từ video
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Mặc dù còn nhỏ, nhưng Helen đã biết giúp mẹ những việc đơn giản - Ảnh cắt từ video
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Cô bé tỏ ra thích thú trước mọi thứ, nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt bầu bĩnh - Ảnh cắt từ video
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Trong đoạn video, Linh Lan dạy cho con phải chào người lớn thật lễ pháp. Cô bé Helen ngoan ngoãn, luôn miệng 'chào ông, chào bà' - Ảnh cắt từ video

Hình ảnh Helen vui tươi chơi đùa khiến nhiều người thêm yêu quý cô bé. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã vào dành nhiều lười khen cho Helen. 

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Nét đáng yêu của Helen khiến nhiều người muốn nựng - Ảnh chụp màn hình

Sau những ồn ào đầy mệt mỏi, Linh Lan đang dần lấy lại tinh thần và chăm chút cho cô con gái nhỏ. 

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Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Linh Lan đã lên tiếng làm rõ sự thật, đầu đuôi câu chuyện về những lùm xùm liên quan đến "nhân thân" của cô.

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Từ khóa:   Linh Lan bé Helen vợ Vân Quang Long

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