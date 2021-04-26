Sau loạt 'thị phi' không đáng có, con gái Linh Lan xuất hiện đáng yêu, luôn miệng 'chào ông, chào bà' khiến cư dân mạng 'tan chảy'

Sau khi nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, nhiều thị phi không đáng có bất ngờ xuất hiện. Từ vụ việc đòi giấy tờ chứng minh nhân thân của Linh Lan đến việc bố mẹ Vân Quang Long tiết lộ vợ hai của con trai hiện đang ở Mỹ đều thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau tất cả những ồn ào đó, Linh Lan vẫn bình tĩnh đối mặt và bảo vệ con gái Helen. Mới đây nhất, cô đã chia sẻ video đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại khiến nhiều người chú ý.

Trên trang cá nhân của mình, Linh Lan viết: "Hạnh phúc của mẹ gọi tắt là con, niềm tin của mẹ gọi tắt là con, cuộc sống của mẹ gọi tắt là con, tài sản của mẹ cũng chỉ mình con. Mẹ sẽ là hậu phương vững chãi cho Helen sải cánh khắp mọi nẻo đường. Mẹ yêu con yêu con rất nhiều Helen yêu của mẹ, chó con yêu của mẹ".