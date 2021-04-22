Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ

Mới đây, khuya ngày 21/4, tài khoản này tiếp tục công bố thêm thông tin liên quan tới khoản tiền phúng điếu trong lễ nhập quan cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại Mỹ ngày 3/1/2021. Đây cũng là thông tin được "những người có liên quan" liên tục mổ xẻ, thu hút sự chú ý của dư luận liên tục sau khi cố nghệ sĩ ra đi.

Ngày 19/4, một tài khoản Facebook tên Tư Nhâm - được cho là của mẹ ruột Vân Quang Long đã đăng bài tố Linh Lan giả mạo thân thế, trên thực tế không phải là vợ hợp pháp hiện tại của cố nghệ sĩ khiến dư luận tiếp tục xôn xao chú ý.

Sau khi nghệ sĩ qua đời, nhiều thông tin liên quan đến tiền phúng điếu tại Mỹ được đưa lên mạng xã hội. Nhân đây, mẹ cố nghệ sĩ thông tin rõ ràng hơn về khoản tiền này. Theo đó, tổng số tiền 14.218 USD là số tiền để gửi về cho thân phụ mẫu và ba người con của cố nghệ sĩ. Tổng số tiền 14.218 USD sẽ chia thành 5 phần, mỗi phần là 2.844 USD. Mẹ ruột Vân Quang Long cũng khẳng định, ban tổ chức tang lễ ở Mỹ sẽ tự lo cho phần tiền của cháu Helen để tránh tranh luận và kiện tụng về sau.

Theo mẹ cố nghệ sĩ, ban đầu, gia đình đồng ý với ban tổ chức tang lễ tại Mỹ nhận phúng điếu nhằm có nguồn tiền chi trả các khoản tang lễ, chi phí cấp cứu tại bệnh viện, đưa hài cốt con trai về Việt Nam. Đối với lễ tang chính tại quê nhà, gia đình không nhận phúng điếu. Riêng lễ thọ tang tại Chùa Giác Ngộ, thùng phúng điếu có ghi rõ là để làm từ thiện nhằm hồi hướng công đức cho Vân Quang Long.

Những ồn ào quanh tang lễ cố nghệ sĩ vẫn chưa có hồi kết - Ảnh: Internet

Vừa qua, mẹ ruột cố nghệ sĩ 'bóc trần' thân nhân Linh Lan, cho rằng cô không phải vợ hợp pháp hiện tại của Vân Quang Long

Trong bài viết, bà Nhâm Thị Tư cũng tiết lộ, khoảng thời gian còn sống tại Mỹ, trong lúc đau chân không đi làm được, để xử lý nhiều vấn đề về tài chính ở Mỹ, Vân Quang Long đã rất khó khăn, nhưng không dám báo về cho cha mẹ, mà đi vay mượn những người anh em bạn hữu, họ hàng tại Mỹ. Bà biết ơn sự giúp đỡ của nhiều người với con trai. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: "Do đều là quan hệ thân quen, nên tôi biết không ai nỡ bắt con tôi viết giấy nợ, nên giờ dù không có giấy nợ thì chúng tôi vẫn tin những gì mọi người nói là sự thật. Chỉ có loại người tệ hại mới có thể nghĩ/vu cho người khác lợi dụng cái chết của Vân Quang Long dựng chuyện nợ nần đòi hỏi trả nợ hay ăn chặn".

Gia đình Vân Quang Long cho biết, hiện có người lấy chuyện trả nợ giúp Vân Quang Long để xúc phạm, bôi nhọ, nghi ngờ ban tổ chức và những người được trả nợ. Gia đình tuyên bố, "những người này" không có quyền hạn để phát ngôn, can dự hay chỉ dẫn gia đình Vân Quang Long sử dụng tiền phúng điếu như thế nào.

Trong bài viết mới nhất, cha mẹ của Vân Quang Long cũng gửi lời xin lỗi tới cộng đồng vì những chuyện không vui liên quan tới những câu chuyện tiền phúng điếu, "mặc dù tất cả những sự rắc rối này đều không xuất phát từ chúng tôi, nhưng thật buồn khi phải thấy những cảnh này, cảm thấy có lỗi khi mọi người phải chịu nhiều phiền hà, thậm chí tổn thương trong khi mọi người đã hoàn toàn trong sáng, hết lòng hết sức vì lo cho con trai tôi", bà Nhâm Thị Tư bộc bạch.

Cha mẹ ruột cố nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet