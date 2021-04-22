Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ

Những ồn ào xoay quanh hậu tang lễ giữa gia đình Vân Quang Long và người "vợ hai" Linh Lan vẫn chưa có hồi kết. Sau khi "bóc mẽ" nhân thân của Linh Lan, tài khoản được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ vừa tiết lộ thêm các thông tin mới.
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Ngày 19/4, một tài khoản Facebook tên Tư Nhâm - được cho là của mẹ ruột Vân Quang Long đã đăng bài tố Linh Lan giả mạo thân thế, trên thực tế không phải là vợ hợp pháp hiện tại của cố nghệ sĩ khiến dư luận tiếp tục xôn xao chú ý.
Mới đây, khuya ngày 21/4, tài khoản này tiếp tục công bố thêm thông tin liên quan tới khoản tiền phúng điếu trong lễ nhập quan cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại Mỹ ngày 3/1/2021. Đây cũng là thông tin được "những người có liên quan" liên tục mổ xẻ, thu hút sự chú ý của dư luận liên tục sau khi cố nghệ sĩ ra đi.
Theo mẹ cố nghệ sĩ, ban đầu, gia đình đồng ý với ban tổ chức tang lễ tại Mỹ nhận phúng điếu nhằm có nguồn tiền chi trả các khoản tang lễ, chi phí cấp cứu tại bệnh viện, đưa hài cốt con trai về Việt Nam. Đối với lễ tang chính tại quê nhà, gia đình không nhận phúng điếu. Riêng lễ thọ tang tại Chùa Giác Ngộ, thùng phúng điếu có ghi rõ là để làm từ thiện nhằm hồi hướng công đức cho Vân Quang Long.
Sau khi nghệ sĩ qua đời, nhiều thông tin liên quan đến tiền phúng điếu tại Mỹ được đưa lên mạng xã hội. Nhân đây, mẹ cố nghệ sĩ thông tin rõ ràng hơn về khoản tiền này. Theo đó, tổng số tiền 14.218 USD là số tiền để gửi về cho thân phụ mẫu và ba người con của cố nghệ sĩ. Tổng số tiền 14.218 USD sẽ chia thành 5 phần, mỗi phần là 2.844 USD. Mẹ ruột Vân Quang Long cũng khẳng định, ban tổ chức tang lễ ở Mỹ sẽ tự lo cho phần tiền của cháu Helen để tránh tranh luận và kiện tụng về sau.
Trong bài viết, bà Nhâm Thị Tư cũng tiết lộ, khoảng thời gian còn sống tại Mỹ, trong lúc đau chân không đi làm được, để xử lý nhiều vấn đề về tài chính ở Mỹ, Vân Quang Long đã rất khó khăn, nhưng không dám báo về cho cha mẹ, mà đi vay mượn những người anh em bạn hữu, họ hàng tại Mỹ. Bà biết ơn sự giúp đỡ của nhiều người với con trai. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: "Do đều là quan hệ thân quen, nên tôi biết không ai nỡ bắt con tôi viết giấy nợ, nên giờ dù không có giấy nợ thì chúng tôi vẫn tin những gì mọi người nói là sự thật. Chỉ có loại người tệ hại mới có thể nghĩ/vu cho người khác lợi dụng cái chết của Vân Quang Long dựng chuyện nợ nần đòi hỏi trả nợ hay ăn chặn".
Gia đình Vân Quang Long cho biết, hiện có người lấy chuyện trả nợ giúp Vân Quang Long để xúc phạm, bôi nhọ, nghi ngờ ban tổ chức và những người được trả nợ. Gia đình tuyên bố, "những người này" không có quyền hạn để phát ngôn, can dự hay chỉ dẫn gia đình Vân Quang Long sử dụng tiền phúng điếu như thế nào.
Trong bài viết mới nhất, cha mẹ của Vân Quang Long cũng gửi lời xin lỗi tới cộng đồng vì những chuyện không vui liên quan tới những câu chuyện tiền phúng điếu, "mặc dù tất cả những sự rắc rối này đều không xuất phát từ chúng tôi, nhưng thật buồn khi phải thấy những cảnh này, cảm thấy có lỗi khi mọi người phải chịu nhiều phiền hà, thậm chí tổn thương trong khi mọi người đã hoàn toàn trong sáng, hết lòng hết sức vì lo cho con trai tôi", bà Nhâm Thị Tư bộc bạch.
Toàn bộ bài chia sẻ từ tài khoản Tư Nhâm
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ CHA MẸ VÂN QUANG LONG (PHẦN THỨ HAI)
Kính gửi bà con cô bác, khán giả ái mộ, anh chị em thân hữu, bạn bè gần xa, thân bằng quyến thuộc;
Kính gửi các cơ quan báo chí truyền thông, các anh chị em làm tin trên các trang mạng xã hội
Chúng tôi xin được làm rõ việc thứ hai là câu chuyện liên quan tới khoản tiền phúng điếu trong lễ nhập quan Vân Quang Long tại Mỹ ngày 3/1/2021.
Ngày 3/1/2021, tại Mỹ đã tổ chức lễ nhập quan cho Vân Quang Long. Ban tổ chức đã có gọi điện thuyết phục chúng tôi nhận phúng điếu tại Mỹ nhằm có nguồn tiền chi trả các khoản tang lễ, chi phí cấp cứu tại bệnh viện, đưa hài cốt con trai tôi về. Chúng tôi được giải thích là chi phí tại Mỹ rất đắt, và ý nguyện của anh chị em bạn bè thân hữu bên đó ai cũng muốn được đóng góp để lo giúp gia đình một phần kinh phí, cho nên vợ chồng chúng tôi đã đồng ý nhận phúng điếu tại Mỹ. Còn ở lễ tang chính tại quê nhà, chúng tôi không nhận phúng điếu từ bất cứ ai. Riêng lễ thọ tang tại Chùa Giác Ngộ, thùng phúng điếu có ghi rõ là để làm từ thiện nhằm hồi hướng công đức cho Vân Quang Long.
Quay lại phần tiền phúng điếu trong ngày 3/1 tại Mỹ. Đến nay, chúng tôi đã nhận được thông báo như sau từ ban tổ chức: Số tiền 14.218 USD là số tiền để gửi về cho thân phụ mẫu và ba cháu theo đúng nội dung ghi trên thùng phúng điếu. Có danh sách kèm theo chi tiết của từng người đã gửi cho Linh Lan.Tổng số tiền 14.218 USD sẽ chia thành 5 phần, mỗi phần là 2.844 USD (không trừ bất cứ chi phí nào).
Đối với cô Linh Lan, cô không phải người trong gia đình chúng tôi, nhưng đang là người bảo hộ cho cháu Helen, chúng tôi ở Việt Nam dự định chuyển cho Linh Lan phần của Helen. Tuy nhiên, việc chuyển tiền tưởng như đơn giản sẽ là những tiền đề pháp lý vô cùng rắc rối sau này đối với gia đình chúng tôi, mà chúng tôi không tiện bày tỏ ở đây do chính sự giả mạo mà Linh Lan đã gây ra. (Khi công bố thông tin Phan Thị Ngọc Nhi là vợ chính thức của Vân Quang Long trong khi Lê Helen không có thật, và bé Ngô Mẫn Nhi – lại là con gái của Ngô Thị Trúc Ly tức là Helen mà chúng ta thường thấy…).
Vì vậy, chúng tôi quyết định để ban tổ chức ở Mỹ tự lo phần của cháu Helen để tránh tranh luận và kiện tụng về sau. Tiện đây chúng tôi thông báo để gia đình chúng tôi xin không tham gia vào vấn đề này nữa.
Kính thưa bà con cô bác anh chị em thân hữu tại Mỹ, trong lúc đau chân không đi làm được, xử lý nhiều vấn đề về tài chính ở Mỹ, con tôi đã rất khó khăn, nhưng không dám báo về cho cha mẹ, mà đi vay mượn những người anh em bạn hữu, họ hàng bên đó. Trong bối cảnh khó khăn chung của đại dịch, mọi người vẫn giúp đỡ con tôi, ân đức tình nghĩa đó chúng tôi không bao giờ quên, không bao giờ trả được. Do đều là quan hệ thân quen, nên tôi biết không ai nỡ bắt con tôi viết giấy nợ, nên giờ dù không có giấy nợ thì chúng tôi vẫn tin những gì mọi người nói là sự thật. Chỉ có loại người tệ hại mới có thể nghĩ/vu cho người khác lợi dụng cái chết của Vân Quang Long dựng chuyện nợ nần đòi hỏi trả nợ hay ăn chặn. Nên cho chúng tôi được phép trả các khoản nợ cho bạn hữu, họ hàng bên đó mà không cần bất cứ giấy nợ nào.
Chúng tôi biết có người lấy chuyện trả nợ giúp Vân Quang Long ra xúc phạm, bôi nhọ, nghi ngờ ban tổ chức và những người được trả nợ, chúng tôi xin công bố người này không có quyền hạn để phát ngôn như vậy, không có quyền can dự hay chỉ dẫn gia đình chúng tôi sử dụng tiền phúng điếu như thế nào.
Toàn bộ số tiền phúng điếu mà phần vợ chồng tôi, Hy, Kỳ được nhận: Vợ chồng chúng tôi đã thống nhất với Ái Vân sử dụng để trả các chi phí tang lễ, các hóa đơn còn nợ, phần công nợ tại Mỹ bao gồm: xe cấp cứu bênh viện, đài truyền hình, quay phim đoàn tang lễ, chi phí tổ chức ăn uống cho khách viếng, chi phí nhà xác, trả giúp Vân Quang Long các món nợ bạn bè và họ hàng. Còn chi phí quan tài, hoả táng, nhà quàn, vận chuyển hài cốt đã được gia đình, anh em Syracuse đóng góp có nêu rõ trên facebook của anh Ba Hoàng.
Nhân đây, cho chúng tôi - cha mẹ già của Vân Quang Long gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì những gì không vui, không đẹp, làm phiền lòng mọi người xảy ra trong thời gian gần đây, liên quan tới những câu chuyện tiền phúng điếu. Mặc dù tất cả những sự rắc rối này đều không xuất phát từ chúng tôi, nhưng thật buồn khi phải thấy những cảnh này, cảm thấy có lỗi khi mọi người phải chịu nhiều phiền hà, thậm chí tổn thương trong khi mọi người đã hoàn toàn trong sáng, hết lòng hết sức vì lo cho con trai tôi.
Xin trân trọng công báo
Kính thư
Cha mẹ Vân Quang Long
Đại diện: Nhâm Thị Tư
Xin Quý vị vui lòng bình luận lịch sự có văn hoá không tấn công cá nhân.
Gia đình xin cám ơn.