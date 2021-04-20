Bất ngờ xuất hiện 'bằng chứng' dấy lên nghi vấn Linh Lan đã biết Vân Quang Long có vợ ở Mỹ từ trước, lời tố cáo của bố mẹ cố nghệ sĩ là có căn cứ?

Những ồn ào xoay quanh câu chuyện giữa Linh Lan và gia đình Vân Quang Long vẫn chưa có hồi kết. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội làm rộ lên nghi vấn lời tố cáo của bố mẹ cố nghệ sĩ về nhân thân của Linh Lan là có căn cứ.

Ngày 19/4, một tài khoản Facebook được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã đăng bài tố Linh Lan giả mạo thân thế, trên thực tế không phải là vợ hợp pháp của con trai mình. Theo đó, bố mẹ nghệ sĩ Vân Quang Long cho biết Linh Lan đã khai gian tên của mình. Cô dùng tên của chị gái ruột là Phan Thị Ngọc Nhi thay vì tên thật là Ngô Thị Trúc Ly. Bố mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long còn khẳng định vợ hiện tại của anh là 1 người phụ nữ khác đang sinh sống ở Mỹ. Bài đăng được cho là của mẹ ruột Vân Quang Long trên trang Facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình Nhiều hình ảnh nhằm chứng minh những thông tin của mẹ Vân Quang Long đưa ra là có căn cứ được cộng đồng mạng "phanh phui".

Cụ thể, nhiều người đã tìm ra hình ảnh Linh Lan đăng tải khoảnh khắc cô cầm bằng tốt nghiệp trong trang phục cử nhân, nhưng điều bất ngờ là trên tấm bằng xuất hiện họ "Ngô" thay vì họ "Phan". Điều này trùng khớp với thông tin đến từ tài khoản có tên Tư Nhâm - được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ Vân Quang Long - bà Nhâm Thị Tư. Cụ thể, bà Tư (mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long) đã gửi thông tin xác nhận tới cơ quan công an và được thông báo thông tin như sau: Linh Lan tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, tình trạng hôn nhân của Ngô Thị Trúc Ly là độc thân, không có quan hệ kết hôn với Vân Quang Long. Trong khi người có tên Phan Thị Ngọc Nhi lại là của chị gái ruột Ngô Thị Trúc Ly.

Tấm bằng tốt nghiệp của Linh Lan bị soi có họ trùng khớp với thông tin trang facebook Tư Nhâm (được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ Vân Quang Long) chia sẻ - Ảnh: Internet Thậm chí, mạng xã hội còn xuất hiện đoạn tin nhắn cho rằng Linh Lan đã biết cố nghệ sĩ đã có vợ hợp pháp ở Mỹ. Đoạn tin nhắn làm rộ lên nghi vấn Linh Lan từng có biết về người vợ ở Mỹ của người chồng quá cố - Ảnh: Internet Mặc dù những bằng chứng trên vẫn chưa xác định được tính thực hư, tuy nhiên vẫn được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Biến căng: Bố mẹ Vân Quang Long tung bằng chứng khẳng định Linh Lan giả mạo nhân thân, không phải vợ cố nghệ sĩ Mới đây, theo thông tin từ một tài khoản tên Tư Nhâm (người được cho là mẹ ruột của Vân Quang Long), Linh Lan và cố nghệ sĩ Vân Quang Long không phải vợ chồng chính thức về mặt pháp lý.

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