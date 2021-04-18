Ái Vân - người vợ đầu của cố nghệ sĩ Vân Quang Long được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công trong công việc mà không cần phụ thuộc vào ai.
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Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, cố ca sĩ Vân Quang Long được biết đến là người kín tiếng. Rất hiếm khi nam ca sĩ chia sẻ cuộc sống đời tư và đặc biệt là 2 cuộc hôn nhân của mình. Ái Vân là người vợ đầu của giọng ca "Bởi tin lời thề". Nhiều thông tin bên lề cho hay, cả hai gặp gỡ và quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi Vân Quang Long gia nhập nhóm 1088, Ái Vân là hậu phương vững chắc, luôn ở phía sau hết lòng ủng hộ nam ca sĩ theo đuổi đam mê. Sau này, được sự chấp thuận từ phía gia đình, Vân Quang Long và Ái Vân nên duyên vợ chồng nhưng vì muốn giữ yên bình cho danh tiếng của chồng mà cả hai chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới.
Mặc dù không còn "nhìn về một hướng" nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết hậu ly hôn. Ái Vân còn khiến nhiều người bất ngờ khi cô thậm chí còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả vợ mới của chồng cũ.
Cuối năm 2020, ca sĩ 7x đột ngột qua đời ở Mỹ sau cơn đột quỵ. Trong lễ tang được tổ chức tại TP.HCM và lễ viếng ở quê nhà Đồng Tháp, Ái Vân đều có mặt và cùng 2 con để chịu tang chồng cũ. Hành động này của cô khiến nhiều người quý mến vì sống có tình có nghĩa.
Sau đám tang chồng cũ, cuộc sống của cô và hai con khiến cộng đồng mạng tò mò. Được biết, hiện tại Ái Vân là chủ sở hữu của trung tâm nha khoa có tiếng tại TP.HCM. Nhờ làm việc chăm chỉ và không ngừng cố gắng, cuộc sống của 3 mẹ con khiến nhiều người ngỡ ngàng vì độ sang chảnh, đủ đầy.
Cô nàng còn cố gắng dành nhiều thời gian rảnh để đưa các con đi du lịch đây đó, tận hưởng cuộc sống thoải mái. Ở tuổi 40, vợ cũ Vân Quang Long gây bất ngờ vì vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Cuộc sống đủ đầy của 3 mẹ con Ái Vân có được nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ khiến nhiều người khâm phục vì không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.