Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, cố ca sĩ Vân Quang Long được biết đến là người kín tiếng. Rất hiếm khi nam ca sĩ chia sẻ cuộc sống đời tư và đặc biệt là 2 cuộc hôn nhân của mình. Ái Vân là người vợ đầu của giọng ca "Bởi tin lời thề". Nhiều thông tin bên lề cho hay, cả hai gặp gỡ và quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi Vân Quang Long gia nhập nhóm 1088, Ái Vân là hậu phương vững chắc, luôn ở phía sau hết lòng ủng hộ nam ca sĩ theo đuổi đam mê. Sau này, được sự chấp thuận từ phía gia đình, Vân Quang Long và Ái Vân nên duyên vợ chồng nhưng vì muốn giữ yên bình cho danh tiếng của chồng mà cả hai chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới.

Ở bên Vân Quang Long từ những ngày đầu phát triển nghiệp ca hát, có với nhau 2 bé, nhưng sau 5 năm chung sống, cả hai chia tay và không tiết lộ lý do - Ảnh: Internet

Mặc dù không còn "nhìn về một hướng" nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết hậu ly hôn. Ái Vân còn khiến nhiều người bất ngờ khi cô thậm chí còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả vợ mới của chồng cũ.