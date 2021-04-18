Hé lộ cuộc sống kín tiếng của người vợ đầu Vân Quang Long: Xinh đẹp, thành công, là phụ nữ 'độc lập tự cường'

Hậu trường 18/04/2021 06:06

Ái Vân - người vợ đầu của cố nghệ sĩ Vân Quang Long được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công trong công việc mà không cần phụ thuộc vào ai.

Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, cố ca sĩ Vân Quang Long được biết đến là người kín tiếng. Rất hiếm khi nam ca sĩ chia sẻ cuộc sống đời tư và đặc biệt là 2 cuộc hôn nhân của mình. Ái Vân là người vợ đầu của giọng ca "Bởi tin lời thề". Nhiều thông tin bên lề cho hay, cả hai gặp gỡ và quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi Vân Quang Long gia nhập nhóm 1088, Ái Vân là hậu phương vững chắc, luôn ở phía sau hết lòng ủng hộ nam ca sĩ theo đuổi đam mê. Sau này, được sự chấp thuận từ phía gia đình, Vân Quang Long và Ái Vân nên duyên vợ chồng nhưng vì muốn giữ yên bình cho danh tiếng của chồng mà cả hai chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới.

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Ở bên Vân Quang Long từ những ngày đầu phát triển nghiệp ca hát, có với nhau 2 bé, nhưng sau 5 năm chung sống, cả hai chia tay và không tiết lộ lý do - Ảnh: Internet

Mặc dù không còn "nhìn về một hướng" nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết hậu ly hôn. Ái Vân còn khiến nhiều người bất ngờ khi cô thậm chí còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả vợ mới của chồng cũ. 

Cuối năm 2020, ca sĩ 7x đột ngột qua đời ở Mỹ sau cơn đột quỵ. Trong lễ tang được tổ chức tại TP.HCM và lễ viếng ở quê nhà Đồng Tháp, Ái Vân đều có mặt và cùng 2 con để chịu tang chồng cũ. Hành động này của cô khiến nhiều người quý mến vì sống có tình có nghĩa. 

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Nữ doanh nhân khiến nhiều người cảm động vì hành động ân nghĩa - Ảnh: Internet

Sau đám tang chồng cũ, cuộc sống của cô và hai con khiến cộng đồng mạng tò mò. Được biết, hiện tại Ái Vân là chủ sở hữu của trung tâm nha khoa có tiếng tại TP.HCM. Nhờ làm việc chăm chỉ và không ngừng cố gắng, cuộc sống của 3 mẹ con khiến nhiều người ngỡ ngàng vì độ sang chảnh, đủ đầy. 

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Vợ cũ Vân Quang Long sở hữu 'xế hộp' sang trọng, chứng tỏ cuộc sống đủ đầy - Ảnh: Internet

Cô nàng còn cố gắng dành nhiều thời gian rảnh để đưa các con đi du lịch đây đó, tận hưởng cuộc sống thoải mái. Ở tuổi 40, vợ cũ Vân Quang Long gây bất ngờ vì vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. 

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Nhờ biết cách chăm sóc bản thân mà ở tuổi U40, Ái Vân vẫn xinh đẹp, trẻ trung - Ảnh: Internet
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Trung tâm nha khoa của cô là địa điểm tin cậy của nhiều sao Việt. Chính vì thế mà cô có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những đồng nghiệp của chồng cũ - Ảnh: Internet
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Tháng 3 mới đây, cô đưa 2 con đi du lịch, đồng thời tổ chức sinh nhật cho con trai tại khu resort sang chảnh - Ảnh: Internet

Cuộc sống đủ đầy của 3 mẹ con Ái Vân có được nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ khiến nhiều người khâm phục vì không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Vợ cũ Vân Quang Long tố cáo hơn 20 youtuber: Họ vu khống con tôi là con của một người đàn ông khác...

Vợ cũ Vân Quang Long tố cáo hơn 20 youtuber: Họ vu khống con tôi là con của một người đàn ông khác...

Mới đây, Ái Vân (vợ cũ Vân Quang Long) đã có chia sẻ với truyền thông về việc đã đứng đơn tố cáo 20 youtuber có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cô và gia đình.

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