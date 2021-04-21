Giữa biến đấu tố 'nhân thân' Linh Lan, Dương Ngọc Thái lên tiếng: Bạn tôi đã mất rồi nên tôi chẳng muốn đôi co nhưng buộc lòng phải lên tiếng cho mọi người hiểu

Hậu trường 21/04/2021 18:49

Thời gian qua, vụ việc ca sĩ Kavie Trần gửi đồ của Vân Quang Long từ Mỹ về cho người thân, bạn bè tại Việt Nam, trong đó có ca sĩ Dương Ngọc Thái đã thu hút sự quan tâm của dư luận vì vô tình kéo theo nhiều chuyện lùm xùm xoay quanh.

Mới đây, thông tin nam ca sĩ Dương Ngọc Thái nhận một số đồ vật của cố nghệ sĩ Vân Quang Long ở Mỹ đã gây ra một số ồn ào. Tranh cãi nổ ra khi ca sĩ họ Dương nhận đôi giày mà người bạn quá cố mua tặng cho mình và một chiếc đèn ngủ hình con heo anh mua cho con gái Helen. Sau sự việc, nhiều người cho rằng Dương Ngọc Thái tự ý nhận kỷ vật của Vân Quang Long mà không có sự đồng ý của gia đình cố nghệ sĩ. 

Quá bức xúc vì bị công kích vô lý, nam ca sĩ đã phải phát trực tiếp trên Facebook để đính chính vụ việc. Anh cho biết: "Đáng lẽ tôi không bao giờ nói đâu nhưng mọi người cứ lên Facebook của tôi nói này nói nọ nên tôi buộc lòng phải lên tiếng một lần cho mọi người hiểu, đừng trách tôi mà đau lòng quá. Mọi chuyện đã qua, bạn tôi cũng mất rồi nên tôi chẳng muốn đôi co nhưng tôi còn đi làm ăn, còn vợ con nữa nên nếu mọi người cứ nói như thế tôi không chịu được".

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Quá bức xúc vì những những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, Dương Ngọc Thái lên tiếng đáp trả - Ảnh chụp màn hình

Trong hơn 16 phút của Livestream, Dương Ngọc Thái đã kể rõ lý do vì sao anh nhận đôi giày, và chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận đôi giày mà người bạn thân quá cố mua tặng trước khi mất. Anh nói: "Tôi rất trân trọng món quà này, còn không dám mang ra đi, phải cất giữ cẩn thận. Vậy mà nhiều người lại nói đôi giày đó không phải của tôi, không phải do Vân Quang Long tặng cho tôi. Miệng mọi người mọi người cứ nói thôi, tôi chẳng cấm được. Tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa, đôi giày này là Vân Quang Long mua tặng cho tôi, được Kavie Trần xác nhận. Ai không tin tôi chụp tin nhắn đăng lại cho mà đọc. Nếu không phải đồ của tôi, tôi nhận làm gì, tôi thiếu tiền quá hay sao mà phải làm thế, đôi giày cũng có đắt tiền đâu".

Qua chia sẻ của nam ca sĩ có thể thấy món quà mà anh nhận được không mang giá trị lớn về mặt vật chất nhưng lại là món quà "đắt giá" nhất về mặt tinh thần. 

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Dương Ngọc Thái rất trân trọng món quà mà Vân Quang Long mua tặng. Cả hai là những người đồng nghiệp, người bạn thân gắn bó với nhau từ lâu. Khi diễn ra đám tang của cố nghệ sĩ, Dương Ngọc Thái còn lên tiếng sẽ lo cho con gái Helen của bạn thân và người vợ thứ hai - Ảnh: Internet

Cũng trong Livestream này, Dương Ngọc Thái khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi bất ngờ chia sẻ về việc từng nhận được cuộc gọi từ người vợ đầu của Vân Quang Long - Ái Vân. Anh nói: "Kể cả con heo hồng gửi cho bé Helen, tôi đem về thấy nó rất bình thường, nhưng giá trị tinh thần rất lớn. Vì thế nên tôi nhận hộ từ Kavie Trần để đưa lại cho Helen. Tuy nhiên, trước khi tôi đưa con heo đó cho Helen, Ái Vân có gọi điện cho tôi nói rằng, món quà đó không phải của Helen mà của con gái Vân. Ái Vân bảo trước khi mất, Long có hỏi con gái đầu xem thích gì thì nó bảo thích màu hồng. Ái Vân khẳng định con heo hồng này là mua cho con gái đầu". 

Tuy nhiên sau khi xác nhận lại với Kavie Trần, nam ca sĩ khẳng định đó là món quà mà cố nghệ sĩ mua cho con gái Helen. Thế nhưng anh kể, sau đó, anh cho rằng Ái Vân lại tiếp tục gửi một đoạn tin nhắn với nội dung: "Em nói chuyện với con gái em rồi, nó bảo nhường lại món quà cho Helen vì Helen nhỏ hơn, còn nó lớn rồi. Anh khỏi cần nói lại với Kavie làm gì". Điều này khiến cho nam ca sĩ bất ngờ và có phần không hài lòng, nhưng vì là người đứng giữa nên không nói ra nói vào nhiều. 

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Con heo hồng là món quà mà Vân Quang Long tặng cho con gái Helen - Ảnh: FB

Sau khi xem xong đoạn phát trực tiếp này, Linh Lan đã vào cảm ơn những chia sẻ của nam ca sĩ về người chồng quá cố. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng bắt đầu chuyển hướng khi nam ca sĩ chia sẻ về cuộc gọi của Ái Vân. Nhiều người quay sang trách vợ đầu Vân Quang Long ích kỷ, tham lam và không có thiện cảm. 

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Nhiều cư dân mạng trách cứ thái độ sống của người vợ đầu sau khi nghe Dương Ngọc Thái chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Cuối livestream, nam ca sĩ hy vọng những ai còn muốn biết thêm thông tin gì thì liên hệ trực tiếp với Kavie Trần và mong không ai nói ra nói vào thêm nữa.

Mặc dù đây chỉ là thông tin 1 chiều từ phía Dương Ngọc Thái và vẫn chưa có xác nhận của người trong cuộc nhưng vụ việc vẫn tiếp tục khiến cộng đồng xôn xao, chờ đón những động thái tiếp theo từ những người có liên quan. 

Bất ngờ xuất hiện 'bằng chứng' dấy lên nghi vấn Linh Lan đã biết Vân Quang Long có vợ ở Mỹ từ trước, lời tố cáo của bố mẹ cố nghệ sĩ là có căn cứ?

Bất ngờ xuất hiện 'bằng chứng' dấy lên nghi vấn Linh Lan đã biết Vân Quang Long có vợ ở Mỹ từ trước, lời tố cáo của bố mẹ cố nghệ sĩ là có căn cứ?

Những ồn ào xoay quanh câu chuyện giữa Linh Lan và gia đình Vân Quang Long vẫn chưa có hồi kết. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội làm rộ lên nghi vấn lời tố cáo của bố mẹ cố nghệ sĩ về nhân thân của Linh Lan là có căn cứ.

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Từ khóa:   Dương Ngọc Thái Nghệ sĩ Vân Quang Long Ái Vân

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