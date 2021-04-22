Bị 'vạch trần' nhân thân, Linh Lan tiết lộ tình tiết khó tin 'anh Long còn nợ mẹ tôi 647 triệu', cộng đồng 'lú' với thông tin từ 2 phía

Hậu trường 22/04/2021 14:06

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Linh Lan đã lên tiếng làm rõ sự thật, đầu đuôi câu chuyện về những lùm xùm liên quan đến "nhân thân" của cô.

Sau bao nhiêu vụ ồn ào đến từ gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long với vợ hai Linh Lan, mới đây nhất, trên trang cá nhân Facebook, Linh Lan đã lên tiếng làm rõ sự việc, đầu đuôi câu chuyện về cái tên trong phó cáo - cũng là cái tên bị bố mẹ chồng tố là làm giả. 

Linh Lan tuyen bo neu nha chong khong buong tha se dua ra phap luat xu ly
 Dòng trạng thái được Linh Lan chia sẻ cách đây vài giờ - Ảnh: FBNV

Cụ thể, sau khi tuyên bố không nhận tiền phúng điếu của chồng tại lễ tang ở Mỹ, phía ba mẹ Vân Quang Long vẫn tiếp tục "làm khó làm dễ" Linh Lan, yêu cầu cô lên tiếng làm rõ tên tuổi trong giấy tờ và xác minh thân phận bé Helen. 

Trong bài viết, Linh Lan chia sẻ tên của cô trong giấy tờ là Ngô Thị Trúc Ly, mang họ của cha. Tuy nhiên, những chị em gái còn lại trong gia đình đều mang họ của mẹ (họ Phan), nên mẹ đặt cho cô cái tên ở nhà là Phan Thị Ngọc Nhi. Còn cái tên được đông đảo công chúng biết đến, chính là biệt danh của cô - Linh Lan. Thường mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc với chồng, trước sau cô đều dùng tên trên giấy tờ. 

Lí do tại sao lại phân chia tên mang họ cha hay mẹ, Linh Lan không tiết lộ rõ, vì cho rằng đây là vấn đề riêng tư cá nhân. Nhưng cô khẳng định: "Việc dựa vào tên mà tôi sử dụng trong cáo phó khác với tên mà tôi sử dụng trong giấy tờ để quy chụp, cho rằng tôi sử dụng hai giấy CMND, cho rằng tôi sử dụng giấy CMND giả là hoàn toàn sai sự thật. Đây là sự vu khống!".

Trước đó, trong ngày đám tang của Vân Quang Long, Linh Lan đã lấy tên trong cáo phó là Phan Thị Ngọc Nhi, cô cho rằng luật pháp Việt Nam không quy định tên trong cáo phó bắt buộc phải là tên trong giấy tờ. Mẹ một con đến dự đám tang người chồng đã khuất với suy nghĩ vì cái tình, cái nghĩa cuối cùng của đạo làm vợ, làm mẹ nên không đặt nặng việc sử dụng tên gì, nhưng lại không ngờ "có quá nhiều người cố tình vạch lá tìm sâu". Cô tâm sự: "Nếu biết sự tình thế này, tôi đã sử dụng tên Linh Lan cho êm chuyện".

Về bản thân, Linh Lan đã khẳng định không làm điều gì sai trái với lương tâm và pháp luật. Còn về phía con gái Helen, cô cho biết tên thật trên giấy tờ là Ngô Mẫn Nhi, là cái tên do chính Vân Quang Long đặt. Sở dĩ tên con theo họ mẹ là bởi vì "tôi không có giấy đăng ký kết hôn với anh Long. Vì anh Long có ý định qua Mỹ sống và làm việc để lo cho tương lai của các con".

Theo Linh Lan, sau khi có quốc tịch Mỹ, Vân Quang Long dự định sẽ đón 2 mẹ con Linh Lan về đoàn tụ và đổi tên cho con gái trên giấy tờ thành Helen Lê. Tuy nhiên, vì vấn đề tên họ chưa được làm rõ ràng, gia đình bố mẹ cố nghệ sĩ đã có động thái nghi ngờ về thân phận của cháu bé. 

Đến lúc này, Linh Lan phải lên tiếng: "Ngày thôi nôi của bé Helen, chính anh Long đã sử dụng tên Helen Lê cho con gái của chúng tôi, lúc đó có rất đông bạn bè, có cả Ba của anh Long và bên nội của anh chứng kiến. Ba anh Long đứng chụp hình cùng tôi, anh Long và Helen. Sao lúc đó ba mẹ anh Long không hỏi tại sao anh Long lại lấy họ Lê cho Helen?". Bây giờ sau khi Vân Quang Long mất, gia đình chồng bắt bẻ sự việc, cô trở nên "đuối lý": "Anh Long đã ra đi mãi mãi, anh vĩnh viễn không thể lên tiếng được nữa, Ông Bà đặt câu hỏi thì làm sao anh trả lời được đây!?"

Bên cạnh tên tuổi bị cho là "mạo danh" và thân phận con gái. Linh Lan còn đưa ra nhiều bằng chứng, cho rằng cố nghệ sĩ đã từng mượn của mẹ cô số tiền tổng cộng là 647 triệu VNĐ để đầu tư và xây nhà vườn sinh thái. 

Linh Lan tuyen bo neu nha chong khong buong tha se dua ra phap luat xu ly 1
 Các khoản liệt kê chi tiêu được cho là do Quang Long viết tay - Ảnh: FBNV

Linh Lan tuyen bo neu nha chong khong buong tha se dua ra phap luat xu ly 2

Linh Lan tuyen bo neu nha chong khong buong tha se dua ra phap luat xu ly 3
 Tổng cộng số tiền đưa trong 2 lần là 647 triệu - Ảnh: FBNV

Vốn đã im lặng, Linh Lan không muốn đề cập đến chuyện tiền bạc vì không muốn chồng bị thêm điều thị phi, tai tiếng. Cô chấp nhận không đòi lại số tiền vì nghĩ "để lại cho Cha Mẹ anh Long trong chính mảnh đất của họ". 

Nhưng vì "phía bên kia lại đem chuyện này lên mạng rêu rao, có nhiều điều không đúng nên buộc lòng tôi phải nói". Linh Lan bộc bạch: "Anh Long đã mượn của Mẹ tôi tổng cộng 647 triệu (lần đầu 300 triệu, lần sau 347 triệu) để đầu tư vườn sinh thái và xây nhà trong vườn sinh thái. Tôi đã sống với anh trong căn nhà ở khu vườn sinh thái này gần 1 năm (trước khi anh sang Mỹ). Tôi trước tiên đưa ra cho mọi người thấy giấy liệt kê các khoản chi tiêu để xây dựng vườn sinh thái và mua vật tư vẫn còn đây (đính kèm bên dưới). Chữ viết anh Long rõ ràng ra đó, chắc chắn người thân của anh Long sẽ nhận ra nét chữ của anh ấy. Bây giờ anh Long đã mất rồi thì coi như tất cả những gì vốn liếng, ước mơ của chúng tôi đầu tư vào khu vườn sinh thái trước đây cũng mất trắng theo anh ấy". 

Đồng thời, Linh Lan còn cho biết: "Anh Long bán cái xe hơn 150 triệu để làm mộ ông bà nội và bà Bảy, còn dư ra mua cái xe SH mini trắng mà Ba anh Long đang đi, chứ không phải bán xe để trả nợ cho Mẹ của tôi như phía bên kia nói". 

Linh Lan tuyen bo neu nha chong khong buong tha se dua ra phap luat xu ly 4
 Linh Lan hiện tại chỉ muốn toàn tâm lo cho con gái - Ảnh: FBNV

Sau cùng, cô không có tâm ý "làm to" mọi chuyện, vì phần nào bố mẹ cố nghệ sĩ cũng đã lớn tuổi, mặt khác, Linh Lan muốn tập trung toàn tâm lo cho con gái. "Bây giờ tôi phải tập trung lo cho con gái của tôi và anh Long. Giờ đây tôi vừa làm Mẹ, vừa làm Ba... Ba Mẹ anh Long dù sao cũng lớn tuổi rồi nên tôi không muốn cho họ phải thêm mệt mỏi". 

Nhưng nếu đã nhún nhường mà đối phương không biết ý, thì Linh Lan sẽ đưa câu chuyện ra pháp luật xử lý, buộc "người đứng sau" vì tội "vu khống, chà đạp danh dự tôi và tìm cách giết chết con đường sống của mẹ con tôi".

Bị 'vạch trần' nhân thân, Linh Lan tiết lộ tình tiết khó tin 'anh Long còn nợ mẹ tôi 647 triệu', cộng đồng 'lú' với thông tin từ 2 phía - Ảnh 6

Linh Lan tuyen bo neu nha chong khong buong tha se dua ra phap luat xu ly 6
 Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Nhiều người trước kia còn nghi ngờ, không đứng về phía Linh Lan, sau một thời gian theo dõi cũng phải đồng cảm và ủng hộ với người mẹ này. "Trước thì ai cũng nghi ngờ em này nọ, giờ thì hiểu rồi. Tiền không nhận, lợi ích không tranh thì họ quyền gì đòi em đem con bé thử ADN, theo dõi vụ này lâu nay giờ thì hiểu từ đâu mà ra rồi...". Bên cạnh đó, mọi người còn động viên và nói Linh Lan hãy đứng lên để bảo vệ 2 mẹ con chính mình. 

Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả'

Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả'

Ngày 8/4, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền dòng trạng thái được đăng tải bởi ca sĩ P.T.T. gây xôn xao dư luận. Trước thông tin này, Linh Lan đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   bố mẹ Vân Quang Long Linh Lan Linh Lan và nhà chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 49 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026