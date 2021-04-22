Bị 'vạch trần' nhân thân, Linh Lan tiết lộ tình tiết khó tin 'anh Long còn nợ mẹ tôi 647 triệu', cộng đồng 'lú' với thông tin từ 2 phía

Cụ thể, sau khi tuyên bố không nhận tiền phúng điếu của chồng tại lễ tang ở Mỹ, phía ba mẹ Vân Quang Long vẫn tiếp tục "làm khó làm dễ" Linh Lan, yêu cầu cô lên tiếng làm rõ tên tuổi trong giấy tờ và xác minh thân phận bé Helen.

Sau bao nhiêu vụ ồn ào đến từ gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long với vợ hai Linh Lan , mới đây nhất, trên trang cá nhân Facebook, Linh Lan đã lên tiếng làm rõ sự việc, đầu đuôi câu chuyện về cái tên trong phó cáo - cũng là cái tên bị bố mẹ chồng tố là làm giả.

Lí do tại sao lại phân chia tên mang họ cha hay mẹ, Linh Lan không tiết lộ rõ, vì cho rằng đây là vấn đề riêng tư cá nhân. Nhưng cô khẳng định: "Việc dựa vào tên mà tôi sử dụng trong cáo phó khác với tên mà tôi sử dụng trong giấy tờ để quy chụp, cho rằng tôi sử dụng hai giấy CMND, cho rằng tôi sử dụng giấy CMND giả là hoàn toàn sai sự thật. Đây là sự vu khống!".

Trong bài viết, Linh Lan chia sẻ tên của cô trong giấy tờ là Ngô Thị Trúc Ly, mang họ của cha. Tuy nhiên, những chị em gái còn lại trong gia đình đều mang họ của mẹ (họ Phan), nên mẹ đặt cho cô cái tên ở nhà là Phan Thị Ngọc Nhi. Còn cái tên được đông đảo công chúng biết đến, chính là biệt danh của cô - Linh Lan. Thường mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc với chồng, trước sau cô đều dùng tên trên giấy tờ.

Trước đó, trong ngày đám tang của Vân Quang Long, Linh Lan đã lấy tên trong cáo phó là Phan Thị Ngọc Nhi, cô cho rằng luật pháp Việt Nam không quy định tên trong cáo phó bắt buộc phải là tên trong giấy tờ. Mẹ một con đến dự đám tang người chồng đã khuất với suy nghĩ vì cái tình, cái nghĩa cuối cùng của đạo làm vợ, làm mẹ nên không đặt nặng việc sử dụng tên gì, nhưng lại không ngờ "có quá nhiều người cố tình vạch lá tìm sâu". Cô tâm sự: "Nếu biết sự tình thế này, tôi đã sử dụng tên Linh Lan cho êm chuyện".

Về bản thân, Linh Lan đã khẳng định không làm điều gì sai trái với lương tâm và pháp luật. Còn về phía con gái Helen, cô cho biết tên thật trên giấy tờ là Ngô Mẫn Nhi, là cái tên do chính Vân Quang Long đặt. Sở dĩ tên con theo họ mẹ là bởi vì "tôi không có giấy đăng ký kết hôn với anh Long. Vì anh Long có ý định qua Mỹ sống và làm việc để lo cho tương lai của các con".

Theo Linh Lan, sau khi có quốc tịch Mỹ, Vân Quang Long dự định sẽ đón 2 mẹ con Linh Lan về đoàn tụ và đổi tên cho con gái trên giấy tờ thành Helen Lê. Tuy nhiên, vì vấn đề tên họ chưa được làm rõ ràng, gia đình bố mẹ cố nghệ sĩ đã có động thái nghi ngờ về thân phận của cháu bé.

Đến lúc này, Linh Lan phải lên tiếng: "Ngày thôi nôi của bé Helen, chính anh Long đã sử dụng tên Helen Lê cho con gái của chúng tôi, lúc đó có rất đông bạn bè, có cả Ba của anh Long và bên nội của anh chứng kiến. Ba anh Long đứng chụp hình cùng tôi, anh Long và Helen. Sao lúc đó ba mẹ anh Long không hỏi tại sao anh Long lại lấy họ Lê cho Helen?". Bây giờ sau khi Vân Quang Long mất, gia đình chồng bắt bẻ sự việc, cô trở nên "đuối lý": "Anh Long đã ra đi mãi mãi, anh vĩnh viễn không thể lên tiếng được nữa, Ông Bà đặt câu hỏi thì làm sao anh trả lời được đây!?"

Bên cạnh tên tuổi bị cho là "mạo danh" và thân phận con gái. Linh Lan còn đưa ra nhiều bằng chứng, cho rằng cố nghệ sĩ đã từng mượn của mẹ cô số tiền tổng cộng là 647 triệu VNĐ để đầu tư và xây nhà vườn sinh thái.

Các khoản liệt kê chi tiêu được cho là do Quang Long viết tay - Ảnh: FBNV

Tổng cộng số tiền đưa trong 2 lần là 647 triệu - Ảnh: FBNV

Vốn đã im lặng, Linh Lan không muốn đề cập đến chuyện tiền bạc vì không muốn chồng bị thêm điều thị phi, tai tiếng. Cô chấp nhận không đòi lại số tiền vì nghĩ "để lại cho Cha Mẹ anh Long trong chính mảnh đất của họ".

Nhưng vì "phía bên kia lại đem chuyện này lên mạng rêu rao, có nhiều điều không đúng nên buộc lòng tôi phải nói". Linh Lan bộc bạch: "Anh Long đã mượn của Mẹ tôi tổng cộng 647 triệu (lần đầu 300 triệu, lần sau 347 triệu) để đầu tư vườn sinh thái và xây nhà trong vườn sinh thái. Tôi đã sống với anh trong căn nhà ở khu vườn sinh thái này gần 1 năm (trước khi anh sang Mỹ). Tôi trước tiên đưa ra cho mọi người thấy giấy liệt kê các khoản chi tiêu để xây dựng vườn sinh thái và mua vật tư vẫn còn đây (đính kèm bên dưới). Chữ viết anh Long rõ ràng ra đó, chắc chắn người thân của anh Long sẽ nhận ra nét chữ của anh ấy. Bây giờ anh Long đã mất rồi thì coi như tất cả những gì vốn liếng, ước mơ của chúng tôi đầu tư vào khu vườn sinh thái trước đây cũng mất trắng theo anh ấy".

Đồng thời, Linh Lan còn cho biết: "Anh Long bán cái xe hơn 150 triệu để làm mộ ông bà nội và bà Bảy, còn dư ra mua cái xe SH mini trắng mà Ba anh Long đang đi, chứ không phải bán xe để trả nợ cho Mẹ của tôi như phía bên kia nói".

Linh Lan hiện tại chỉ muốn toàn tâm lo cho con gái - Ảnh: FBNV

Sau cùng, cô không có tâm ý "làm to" mọi chuyện, vì phần nào bố mẹ cố nghệ sĩ cũng đã lớn tuổi, mặt khác, Linh Lan muốn tập trung toàn tâm lo cho con gái. "Bây giờ tôi phải tập trung lo cho con gái của tôi và anh Long. Giờ đây tôi vừa làm Mẹ, vừa làm Ba... Ba Mẹ anh Long dù sao cũng lớn tuổi rồi nên tôi không muốn cho họ phải thêm mệt mỏi".

Nhưng nếu đã nhún nhường mà đối phương không biết ý, thì Linh Lan sẽ đưa câu chuyện ra pháp luật xử lý, buộc "người đứng sau" vì tội "vu khống, chà đạp danh dự tôi và tìm cách giết chết con đường sống của mẹ con tôi".

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Nhiều người trước kia còn nghi ngờ, không đứng về phía Linh Lan, sau một thời gian theo dõi cũng phải đồng cảm và ủng hộ với người mẹ này. "Trước thì ai cũng nghi ngờ em này nọ, giờ thì hiểu rồi. Tiền không nhận, lợi ích không tranh thì họ quyền gì đòi em đem con bé thử ADN, theo dõi vụ này lâu nay giờ thì hiểu từ đâu mà ra rồi...". Bên cạnh đó, mọi người còn động viên và nói Linh Lan hãy đứng lên để bảo vệ 2 mẹ con chính mình.