Dù NS Vân Quang Long đã "nằm xuống" nhưng những việc xoay quanh cuộc sống của anh vẫn liên tiếp bị "bới móc" và "mổ xẻ". Bức xúc trước những thông tin này, Hàn Thái Tú lại phải lên tiếng để bảo vệ người bạn thân của mình.

Sau khi NS Vân Quang Long qua đời, nhiều việc lùm xùm trong gia đình, cuộc sống riêng tư của anh liên tục được đem ra bàn luận. Mới đây nhất, một kênh Youtube bất ngờ đăng đoạn clip với tiêu đề "Vân Quang Long sống khổ, nợ nần rất nhiều trước khi mất ở Mỹ?" khiến người người không khỏi bức xúc. Là người bạn, đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ, Hàn Thái Tú cũng tỏ ra khó chịu và chỉ trích gay gắt Youtuber có hành động "đào bới" này.

Hàn Thái Tú có bài đăng tỏ thái độ bức xúc trước việc người bạn thân bị lôi ra làm chủ đề bàn tán - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip "câu view" trên kênh Youtube thu hút với gần 9 ngàn người xem, điều này khiến Hàn Thái Tú không nén được cơn giận. Anh nhắn nhủ Youtuber sống ở đời có tâm một chút, để người đã mất được an nghỉ. Anh bức xúc:

"Bạn tôi đã mất lâu rồi, làm ơn hãy tha cho bạn tôi được an nghỉ. Nếu gia đình của kênh đăng tải có người thân mất mà người khác làm vậy sẽ nghĩ gì? Đã là con người nên có cái tâm để mà sống. Tôi rất là giận kiểu tàn nhẫn thế này!"

Hàn Thái Tú và Vân Quang Long có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Trước đó, Hàn Thái Tú cũng từng nhiều lần bảo vệ bạn thân trước những tin đồn nghiện rượu và cũng lên án những người bịa đặt và vu khống những thông tin đó. Dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng tỏ ra bất bình trước hành động của Youtuber này. Nhiều người để lại bình luận rằng:

"Hãy để cho người đã khuất được yên nghỉ!";

"Quá nhẫn tâm, cầu mong hương linh của anh được siêu thoát";

"Tội cho anh Long, chết rồi cũng không được yên, anh ấy ra đi gần 1 năm rồi cũng không yên";

"Họ bất chấp đến hậu quả để câu view đó anh. Thương anh Long quá đã ra đi rồi mà cũng không yên với mấy người này."

Giữa ồn ào huyết thống, Linh Lan giãi bày về người đàn ông bí ẩn mà Helen gọi là ba và đòi đi theo trong lễ tang Vân Quang Long Linh Lan tiếp tục chia sẻ tâm thư và đưa ra những bằng chứng phản bác lại những thông tin từ phía gia đình cố NS Vân Quang Long. Đồng thời, cô khẳng định đây là lần cuối nhắc đến gia đình cố nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-quang-long-bi-boi-moc-chuyen-no-nan-o-my-han-thai-tu-tuc-gian-lam-on-hay-tha-cho-ban-toi-duoc-an-nghi-408789.html