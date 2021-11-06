Liên tục bị 'phốt' vũ phu, 'đại gia dởm', chồng cũ Đặng Thu Thảo nói gì về những thông tin này?

Hậu trường 06/11/2021 08:58

Doanh nhân Phúc Thành - chồng cũ Đặng Thu Thảo đã lên tiếng trước loạt thông tin xung quanh cuộc hôn nhân gây xôn xao dư luận.

Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước những thông tin được hoa hậu Đặng Thu Thảo tiết lộ về mảng tối trong cuộc hôn nhân với chồng cũ đại gia. Cụ thể, sau ly hôn, Hoa hậu Đại dương 2014 chia sẻ từng bị chồng cũ bạo hành, đánh đập trong thời gian mang song thai. Không chỉ vậy, nàng hậu còn liên tiếp bị tiểu tam quấy phá, tấn công tinh thần, gửi những ảnh nhạy cảm bên chồng cũ cho cô.

Liên tục bị 'phốt' vũ phu, 'đại gia dởm', chồng cũ Đặng Thu Thảo nói gì về những thông tin này? - Ảnh 1
Đám cưới của Đặng Thu Thảo và chồng cũ đại gia - Ảnh: Internet

Liên quan đến những lời tố cáo của Đặng Thu Thảo với công chúng, mới đây, trao đổi với báo Giao Thông, doanh nhân Phúc Thành đã có chia sẻ đầu tiên về cuộc ly hôn ồn ào này: "Vụ ly hôn đã xảy ra khoảng 6 tháng nay, giờ mới bùng lên khi vợ cũ của tôi nói vậy. Nhưng tôi có đầy đủ tin nhắn, bằng chứng... Chỉ là tôi không muốn đôi co, sa đà vào tranh cãi".

Nói về thông tin có sự xuất hiện của người thứ ba, chồng cũ Đặng Thu Thảo chia sẻ: "Tôi đi làm ăn, có nhiều mối quan hệ nên Thảo hiểu lầm là chuyện thường". Đồng thời, doanh nhân Phúc thành cũng cho biết, hiện tại anh đang tập trung làm ăn để có tiền chu cấp cho hai con bởi khi ly hôn, các con chưa tròn 1 tuổi nên Đặng Thu Thảo sẽ là người nuôi.

Liên tục bị 'phốt' vũ phu, 'đại gia dởm', chồng cũ Đặng Thu Thảo nói gì về những thông tin này? - Ảnh 2
Chồng cũ Đặng Thu Thảo sẽ kiện ra toà nếu vợ cũ còn chia sẻ thông tin sai sự thật - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chồng cũ Đặng Thu Thảo cũng phủ nhận thông tin là doanh nhân giàu có, anh tiết lộ chỉ là người làm ăn, kinh doanh bình thường. Anh chia sẻ thêm: "Mọi tin nhắn, chứng cớ về những gì Thảo nói, tôi đều lưu đủ để chứng minh nhưng tôi không đưa ra. Im lặng là cách tốt nhất sau ly hôn để tốt cho cả hai".

Tuy nhiên, nếu nàng hậu tiếp tục chia sẻ thông tin sai lệch thì anh sẽ kiện ra toà để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

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