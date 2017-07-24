Nữ diễn viên đã thông báo trên trang cá nhân với người hâm mộ rằng cả hai sẽ về chung một nhà vào ngày 8/8 sắp tới.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương đã tìm thấy hạnh phúc mới của đời mình. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã khiến khán giả bất ngờ khi công bố người yêu mới là Trung Kiên, điều đáng chú ý hơn nữa là nam ca sĩ này kém bạn gái đến... 7 tuổi.

Tôi và Anh đã đi cùng một đoạn đường, không dài, không ngắn, đủ để chúng tôi tự tin vào mối quan hệ này sẽ gắn bó dài lâu. Có những lời không hay trước đây về câu chuyện của chúng tôi, và ngay bây giờ, vẫn đâu đó còn những bình luận, cách gọi thiếu tôn trọng, không mấy thiện cảm. Chúng tôi hiểu, sống và làm việc trong showbiz rất dễ bị điều tiếng, và người thân của chúng tôi cũng không quen với áp lực của dư luận đa chiều. Cho nên, hơn ai hết biết rõ công việc của mình đòi hỏi diễn xuất quá nhiều, và Tôi đã chọn cách sống thật nhất với con người mình bên ngoài phim ảnh . Tôi luôn: minh bạch các mối quan hệ; yêu ghét rõ ràng; bảo vệ mình trước những điều bất nhẫn, độc ác. Và chắc chắn, đã và sẽ luôn có những lời cay nghiệt, dèm pha, mất lòng..

Cụ thể, Lê Phương chia sẻ: "Xin chào mọi người! Hôm nay, 21/07/2017 - 21072017, con số cũng thật đặc biệt như cái 'ngày đối xứng - xứng đôi ra mắt' 6/10/2016 - 6102016. Lần đầu tiên Tôi viết như thế này đến các bạn, thật là mắc cỡ... Tôi muốn gửi đến các bạn vài điều mà thời gian qua tôi đã im lặng. Tôi không cố tình làm điều đó, chỉ bởi vì chưa đúng thời điểm mà thôi.

Tôi không quan tâm nữa, điều Tôi tập trung nhất bây giờ đó là cuộc sống của mình và gia đình. Tôi phải sống vui khoẻ, tràn đầy năng lượng để sáng tạo làm việc.. Người cho Tôi nguồn năng lượng tích cực đó, không ai khác, đó là bé Cà Pháo - con trai Tôi! Và người đàn ông thứ hai cũng là người duy nhất ở bên cạnh Tôi từ lúc này đến cuối cùng, là Anh! Phạm Trung Kiên!

Biết là sớm khi nói 'cuối cùng', nhưng đó là niềm tin của chúng tôi từ ngày đầu tiên hò hẹn. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ luôn yêu thương và đối xử với nhau thật tử tế dẫu có như thế nào. Không thể phủ nhận là các bạn cũng thấy Tôi đã và đang được tận hưởng những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, phải không? Những nụ cười rạng rỡ, những cử chỉ thân mật ..Tôi biết đôi khi gây ra những cảm nhận trái chiều. Nhưng không sao cả, vì Tôi đã không cần phải gồng mình với 'vai diễn cuộc đời', cảm thấy bình yên với những cảm xúc chân thật, và vì Tôi đã quá quen với sự dòm ngó, dạy đời, mắng chửi vô lý.. Cuộc đời còn dài lắm, cứ bình tĩnh sống!

Tôi cũng luôn nhắc nhở mình hoàn thiện hơn nữa, giữ gìn những điều tốt đẹp này mãi mãi! Và ngay lúc này, Tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm hạnh phúc của mình.

Đúng vậy, 8/8/2017... Chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà! Sau đó là lễ ra mắt và tiệc báo hỉ đến những người bạn yêu quý của chúng tôi.

Tôi đã khá lo lắng nếu post dòng trạng thái này vì Tôi nghĩ sẽ có ý kiến cho rằng 'làm màu', 'hoang tưởng', đại loại vậy. Tôi nghĩ mình nên chính thức chia sẻ thông tin này đến mọi người một cách công khai đường hoàng, thay cho những lời đồn đoán sẽ tốt hơn. Đây là sự trân trọng Tôi muốn dành đến những người đã luôn bên cạnh chúng tôi suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ và tin tưởng vào sự lựa chọn của Tôi nhé!

Cảm ơn những ai ghen ghét đã cho Tôi sức mạnh và lòng dũng cảm.

Cảm ơn những người yêu thương đã đồng hành và thấu hiểu, cho Tôi niềm kiêu hãnh với tất cả những đen - trắng thị phi.

Cảm ơn gia đình lớn của Tôi, #FCLePhuong, #teamPhuongKien. Thật tuyệt vời khi luôn được mọi người tin tưởng yêu thương!

Hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé! Cảm ơn tất cả các bạn!"

Ngoài ra, một số hình ảnh hiếm hoi được cho là ảnh cưới của cặp đôi đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Trước chuyến đi Trường Sa, Trung Kiên- Lê Phương đã quen biết nhau vì đội văn nghệ xung kích thường có những buổi gặp gỡ, giao lưu để bớt bỡ ngỡ khi lên tàu và có thể giữ được vai trò kết nối các thành viên trong chuyến đi. Nữ diễn viên tiết lộ lúc đầu quen biết Trung Kiên cô chỉ xem nam ca sĩ như một cậu em trai nhỏ cần được quan tâm chăm sóc trong chuyến đi.

Tuy nhiên, trong chuyến đi Lê Phương đã hoàn toàn bất ngờ trước chàng trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất chững chạc và đàn ông. Trung Kiên luôn lo lắng và chăm sóc cho đàn chị trong suốt chuyến đi khiến nữ diễn viên không khỏi cảm động và "rung rinh" nam ca sĩ.

Được biết, giữa Trung Kiên và con trai riêng của Lê Phương, bé Cà Pháo, vô cùng thân thiết và nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cả hai trên trang cá nhân. Cả hai rất quý mến nhau, vì thế mà chuyện con riêng không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ tình cảm giữa Lê Phương và bạn trai kém tuổi.