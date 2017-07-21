Hôm nay, 21/07/2017, con số 21072017 cũng thật đặc biệt… Tôi muốn gửi đến các bạn vài điều mà thời gian qua tôi đã im lặng. Tôi không cố tình làm điều đó, chỉ bởi vì chưa đúng thời điểm mà thôi.

Tôi và Anh đã đi cùng một đoạn đường, không dài, không ngắn, đủ để chúng tôi tự tin vào mối quan hệ này sẽ gắn bó dài lâu. Có những lời không hay trước đây về câu chuyện của chúng tôi, và ngay bây giờ, vẫn đâu đó còn những bình luận, cách gọi thiếu tôn trọng, không mấy thiện cảm.

Tôi không quan tâm nữa, điều tôi tập trung nhất bây giờ đó là cuộc sống của mình và gia đình. Tôi phải sống vui khoẻ, tràn đầy năng lượng để sáng tạo làm việc. Người cho tôi nguồn năng lượng tích cực đó, không ai khác, đó là bé Cà Pháo - con trai tôi! Và người đàn ông thứ hai cũng là người duy nhất ở bên cạnh tôi từ lúc này đến cuối cùng. Là Anh! Phạm Trung Kiên.

Biết là sớm khi nói "cuối cùng", nhưng đó là niềm tin của chúng tôi từ ngày đầu tiên hò hẹn. Tôi đã và đang được tận hưởng những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, phải không? Những nụ cười rạng rỡ, những cử chỉ thân mật… dù đôi khi gây ra những cảm nhận trái chiều. Nhưng không sao cả, vì tôi đã không cần phải gồng mình với "vai diễn cuộc đời"… Cuộc đời còn dài lắm, cứ bình tĩnh sống!

Và ngay lúc này, Tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm hạnh phúc của mình. Đúng vậy, 8/8/2017, chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Sau đó là lễ ra mắt và tiệc báo hỉ đến những người bạn yêu quý của chúng tôi.

Tôi đã khá lo lắng nếu post dòng trạng thái này vì tôi nghĩ sẽ có ý kiến cho rằng "làm màu", "hoang tưởng", đại loại vậy. Tôi nghĩ mình nên chính thức chia sẻ thông tin này đến mọi người một cách công khai đường hoàng, thay cho những lời đồn đoán sẽ tốt hơn. Đây là sự trân trọng yôi muốn dành đến những người đã luôn bên cạnh chúng tôi suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ và tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi nhé!

Sau cùng, Lê Phương gửi lời cảm ơn đến mọi người:

Cảm ơn những ai ghen ghét đã cho tôi sức mạnh và lòng dũng cảm. Cảm ơn những người yêu thương đã đồng hành và thấu hiểu, cho Tôi niềm kiêu hãnh với tất cả những đen - trắng thị phi. Thật tuyệt vời khi luôn được mọi người tin tưởng yêu thương! Hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé! Cảm ơn tất cả các bạn!

Trên trang cá nhân của mình, Phạm Trung Kiên cũng không giấu được niềm vui khi loan báo:

"Loa loa loa!

Rồi thì ngày này cũng đã đến! Xin phép chia sẻ niềm vui với mọi người rằng mình và bạn "Cà Chua" sẽ về chung một mái nhà. Cảm giác như trên mây! “Cà Chua " yêu. Tụi mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi đó! Người thương có, người ghét có, nhưng anh không quan tâm vì đối với anh gia đình mới là tất cả, em bây giờ đã chính thức là một thành viên của gia đình anh vậy nên đó mới là điều tuyệt vời nhất đúng không em!

Mong rằng anh chị em và bạn bè của Kiên nếu muốn cùng uống rượu mừng với Kiên tại quê nhà vào ngày 16/8/2017 thì hãy inbox vào facebook cho Kiên nhen. Những cánh thiệp sẽ đến tận tay của mọi người.

Như vậy, mọi thứ đã không còn là lời đồn đại. Xin chúc mừng cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt!