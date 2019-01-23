Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái

Hậu trường 23/01/2019 16:46

Là người rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân với mọi người.

Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc với đông đảo dân mạng. Anh từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng khi giành ngôi vị quán quân của chương trình Cười xuyên Việt 2015. Đặc biệt thời gian gần đây, nam diễn viên còn được mệnh danh là "thánh livestream" khi Facebook cá nhân của anh trở thành một nơi quảng bá đủ loại sản phẩm khác nhau.

Với cách nói chuyện dễ thương, hóm hỉnh, Lê Dương Bảo Lâm mang đến cho công chúng nhiều tiếng cười. Tuy nhiên cùng với sự nổi tiếng, nam diễn viên cũng vướng một số tin đồn về giới tính bởi sự “dẻo miệng” của mình.

Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái - Ảnh 1
Không chỉ xuất hiện dày đặt trên khắp các game show truyền hình...
Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái - Ảnh 2
... Lê Dương Bảo Lâm còn rất được yêu mến khi livestream bán hàng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, ít người biết rằng, Lê Dương Bảo Lâm đã kết hôn với bạn gái 9x vào năm 2017. Trước khi quyết định "về chung nhà", cặp đôi đã có 7 năm yêu và tìm hiểu về nhau. Mới đây, trong một cuộc livestream, sự xuất hiện của vợ và con gái đầu lòng của anh khiến cộng đồng mạng thích thú. Đây là lần hiếm hoi vợ và con gái của “thánh livestream” công khai lộ diện với công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái - Ảnh 3
Đây là lần hiếm hoi 'thánh livestream' khoe cận mặt con gái đầu lòng với mọi người - Ảnh: Cắt từ clip
Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái - Ảnh 4
Bà xã của nam diễn viên cũng xuất hiện trong clip và được khen xinh xắn - Ảnh: Cắt từ clip
Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng - Ảnh: Cắt từ clip
Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái - Ảnh 6
Ảnh cưới đáng yêu của Lê Dương Bảo Lâm và vợ - Ảnh: FBNV

Vợ Lê Dương Bảo Lâm tên Quỳnh Anh, sinh năm 1993 và không hoạt động trong làng giải trí. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh, ưa nhìn. Sau 2 năm “về chung nhà”, tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Anh ngày càng hạnh phúc khi con gái đầu lòng chào đời.

'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều

'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều

Mẹ hai con Kim Hiền nhận được nhiều lời khen ngợi khi diện váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy sau thời gian dài kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm vợ Lê Dương Bảo Lâm con gái Lê Dương Bảo Lâm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 55 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42