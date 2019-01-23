Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái

Là người rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân với mọi người.
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Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc với đông đảo dân mạng. Anh từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng khi giành ngôi vị quán quân của chương trình Cười xuyên Việt 2015. Đặc biệt thời gian gần đây, nam diễn viên còn được mệnh danh là "thánh livestream" khi Facebook cá nhân của anh trở thành một nơi quảng bá đủ loại sản phẩm khác nhau.
Với cách nói chuyện dễ thương, hóm hỉnh, Lê Dương Bảo Lâm mang đến cho công chúng nhiều tiếng cười. Tuy nhiên cùng với sự nổi tiếng, nam diễn viên cũng vướng một số tin đồn về giới tính bởi sự “dẻo miệng” của mình.
Thế nhưng, ít người biết rằng, Lê Dương Bảo Lâm đã kết hôn với bạn gái 9x vào năm 2017. Trước khi quyết định "về chung nhà", cặp đôi đã có 7 năm yêu và tìm hiểu về nhau. Mới đây, trong một cuộc livestream, sự xuất hiện của vợ và con gái đầu lòng của anh khiến cộng đồng mạng thích thú. Đây là lần hiếm hoi vợ và con gái của “thánh livestream” công khai lộ diện với công chúng.
Vợ Lê Dương Bảo Lâm tên Quỳnh Anh, sinh năm 1993 và không hoạt động trong làng giải trí. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh, ưa nhìn. Sau 2 năm “về chung nhà”, tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Anh ngày càng hạnh phúc khi con gái đầu lòng chào đời.