Lê Dương Bảo Lâm khiến fan thích thú khi bất ngờ khoe cận mặt vợ và con gái

Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc với đông đảo dân mạng. Anh từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng khi giành ngôi vị quán quân của chương trình Cười xuyên Việt 2015. Đặc biệt thời gian gần đây, nam diễn viên còn được mệnh danh là "thánh livestream" khi Facebook cá nhân của anh trở thành một nơi quảng bá đủ loại sản phẩm khác nhau.

Với cách nói chuyện dễ thương, hóm hỉnh, Lê Dương Bảo Lâm mang đến cho công chúng nhiều tiếng cười. Tuy nhiên cùng với sự nổi tiếng, nam diễn viên cũng vướng một số tin đồn về giới tính bởi sự “dẻo miệng” của mình.