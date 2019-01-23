Không chỉ ở nhà tiền tỷ do bạn trai tặng, Thúy Vi đập luôn nhà bố mẹ ở quê để xây lại hoành tráng

Hậu trường 23/01/2019 11:59

Tình cũ Phan Thành càng ngày càng giàu có, không chỉ mua nhà tiền tỷ cho bản thân mà còn sửa sang nhà cửa cho bố mẹ ở quê.

Mới đây, Thúy Vi đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp ngôi nhà đang được xây lại của ba mẹ tại quê nhà Cà Mau. Người đẹp cho biết, thời gian qua đã tích cóp tiền bạc để hỗ trợ ba mẹ có nhà mới. Cô thông báo điều này vì không muốn người đời nghĩ rằng bản thân sống nhà tiền tỷ nhưng không quan tâm gia đình.

"Xây nhà cho ba dưới quê nà. Để thôi người ta nói trên Sài Gòn ở nhà tiền tỷ mà để ba ở nhà cấp 4. Miệng đời...", Thúy Vi viết.

Không chỉ ở nhà tiền tỷ do bạn trai tặng, Thúy Vi đập luôn nhà bố mẹ ở quê để xây lại hoành tráng - Ảnh 1
Thúy Vi khoe đang xây lại nhà cho ba mẹ ở quê để bịt miệng người đời - Ảnh: Internet

Năm 2018, Thúy Vi gây choáng khi chia sẻ thông tin vừa tậu nhà mới có giá 2 tỷ đồng ở Sài Gòn. Đây là món quà mà bạn trai bí mật tặng Thúy Vi, người đẹp chỉ phải lo phần nội thất.

Căn nhà có thiết kế xinh xắn theo ý thích của Thúy Vi, khắp nơi đều treo các bức ảnh gợi cảm của người đẹp. Tuy nhiên, cho đến hiện tại Thúy Vi vẫn chưa chịu công khai danh tính người yêu bí ẩn.

Không chỉ ở nhà tiền tỷ do bạn trai tặng, Thúy Vi đập luôn nhà bố mẹ ở quê để xây lại hoành tráng - Ảnh 2
Không chỉ ở nhà tiền tỷ do bạn trai tặng, Thúy Vi đập luôn nhà bố mẹ ở quê để xây lại hoành tráng - Ảnh 3
Thúy Vi hiện đang sống trong căn hộ 2 tỷ, là quà tặng của bạn trai bí mật - Ảnh: Internet
Không chỉ ở nhà tiền tỷ do bạn trai tặng, Thúy Vi đập luôn nhà bố mẹ ở quê để xây lại hoành tráng - Ảnh 4
Tuy mới bước qua tuổi 20 nhưng Thúy Vi đã sở hữu khối tài sản không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Thúy Vi được biết đến từ khi bị lộ loạt tin nhắn qua lại với thiếu gia Phan Thành (tình cũ Midu). Cô cũng được cho là nguyên nhân khiến mối nhân duyên giữa Phan Thành - Midu tan vỡ ngay trước thềm đám cưới.

Thời gian sau đó, mỹ nhân 9x đã cùng mẹ dắt díu lên Sài Gòn tìm đường len lỏi vào showbiz. Tuy không có tài năng gì nổi bật nhưng nhờ có chút ngoại hình cộng với sự đanh đá trên mạng xã hội, cô gái này nổi lên như cồn và kiếm không ít tiền từ việc chụp ảnh quảng cáo hay đi sự kiện. Hiện tại, Thúy Vi đang bán hàng online và xem đây là nguồn thu nhập chính của mình.

Thúy Vi chi 170 triệu đồng để hút mỡ bụng, tiêm mỡ vào vòng ba

Thúy Vi chi 170 triệu đồng để hút mỡ bụng, tiêm mỡ vào vòng ba

Không giảm được cân nặng, 'hot girl Cà Mau' Thúy Vi đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng đã không ngại chi 170 triệu đồng để hút mỡ bụng, tiêm mỡ tự thân vào vòng ba.

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