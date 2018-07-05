Sau hơn 2 năm gia nhập showbiz, nhan sắc Thúy Vi thay đổi đáng kinh ngạc do chỉnh sửa rất nhiều chi tiết trên gương mặt và cơ thể. Trái ngược với những người đẹp khác, hot girl Cà Mau không giấu giếm chuyện dao kéo mà luôn tự hào về lựa chọn của mình.

Mới đây, Thúy Vi tiếp tục gây sốc khi khoe ảnh chụp trong phòng mổ trước ca hút mỡ bụng. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1998 thường xuyên than phiền về việc cơ thể phì nhiêu quá mức, đăng biệt là vòng bụng nhiều mỡ đến nỗi không dám mặc những chiếc váy bó sát. Tuy đã nỗ lực giảm cân một thời gian dài nhưng do quá đam mêm ăn uống nên Thúy Vi vẫn tăng cân vù vù. Quá thất vọng vì bị nhiều người chê bai, hot girl Cà Mau quyết tâm thực hiện một cuộc đại phẫu hút mỡ bụng để tìm lại dáng dấp thon thả ngày nào.