Bất lực vì phát tướng, Thúy Vi công khai đăng ảnh hút 2 lít mỡ bụng khiến nhiều người rùng mình

Hậu trường 05/07/2018 10:35

Thúy Vi tự nhận mình là "Nữ hoàng phòng mổ" khi tiếp tục nhờ cậy đến công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ vòng eo.

Sau hơn 2 năm gia nhập showbiz, nhan sắc Thúy Vi thay đổi đáng kinh ngạc do chỉnh sửa rất nhiều chi tiết trên gương mặt và cơ thể. Trái ngược với những người đẹp khác, hot girl Cà Mau không giấu giếm chuyện dao kéo mà luôn tự hào về lựa chọn của mình. 

Mới đây, Thúy Vi tiếp tục gây sốc khi khoe ảnh chụp trong phòng mổ trước ca hút mỡ bụng. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1998 thường xuyên than phiền về việc cơ thể phì nhiêu quá mức, đăng biệt là vòng bụng nhiều mỡ đến nỗi không dám mặc những chiếc váy bó sát. Tuy đã nỗ lực giảm cân một thời gian dài nhưng do quá đam mêm ăn uống nên Thúy Vi vẫn tăng cân vù vù. Quá thất vọng vì bị nhiều người chê bai, hot girl Cà Mau quyết tâm thực hiện một cuộc đại phẫu hút mỡ bụng để tìm lại dáng dấp thon thả ngày nào.

Qua một số nguồn tin, Thúy Vi đã thực hiện thành công ca phẫu thuật hút 2 lít mỡ bụng khỏi cơ thể. Sau đó, cô dùng số mỡ tự thân này để tiêm vào vòng 3 nhằm tăng độ sexy. Hot girl Cà Mau đã sắm sửa rất nhiều quần áo và hứa hẹn sẽ có cuộc lột xác ngoạn mục sau khi các vết thương lành lặn.

Bất lực vì phát tướng, Thúy Vi công khai đăng ảnh hút 2 lít mỡ bụng khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 1
Thúy Vi tự nhận mình là 'Nữ hoàng phòng mổ' khiến nhiều người khiếp sợ - Ảnh: FBNV
Bất lực vì phát tướng, Thúy Vi công khai đăng ảnh hút 2 lít mỡ bụng khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 2
Nhiều người khuyên Thúy Vi không nên lạm dụng dao kéo vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh: FBNV
Bất lực vì phát tướng, Thúy Vi công khai đăng ảnh hút 2 lít mỡ bụng khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 3
Thúy Vi luôn đau đầu vì cân nặng vượt mức kiểm soát - Ảnh: Internet
Bất lực vì phát tướng, Thúy Vi công khai đăng ảnh hút 2 lít mỡ bụng khiến nhiều người rùng mình - Ảnh 4
Thúy Vi lộ vóc dáng phì nhiêu khi diện bikini chụp hình ở hồ bơi - Ảnh: FBNV

Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên

Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên

Thúy Vi tốn khá nhiều tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vòng 1 của cô vẫn không đều nhau. Trong một sự kiện mới đây, người đẹp gây thất vọng khi để lộ đôi "gò bồng đảo" lệch hẳn sang một bên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Vi Thúy Vi phẫu thuật thẩm mỹ Thúy Vi dao kéo Thúy Vi hút mỡ bụng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42