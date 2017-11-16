Phan Thành công khai ôm ấp bạn gái mới, Thúy Vi treo status 'đá xéo' sốc thế này là cùng

Giải trí 16/11/2017 11:24

Trong khi Phan Thành đăng ảnh ôm ấp người yêu mới, Thúy Vi lại đăng status với lời lẽ được nhiều người cho là đang "đá xéo" tình cũ.

Sau thời gian dài khiến dân mạng đồn đoán, cuối cùng Phan Thành đã ngầm thừa nhận có người yêu mới. Chàng thiếu gia Sài thành công khai tình cảm bằng cách chia sẻ bức ảnh tình tứ ôm hot girl Trương Minh Xuân Thảo trên trang Facebook cá nhân. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Trước động thái này, nhiều công chúng mạng tò mò với phản ứng của Midu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ im lặng. Ngược lại, Thúy Vi lại vừa treo một status khá lạ và nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.

Phan Thành công khai ôm ấp bạn gái mới, Thúy Vi treo status 'đá xéo' sốc thế này là cùng - Ảnh 1
Phan Thành thay lời công khai bạn gái bằng cách chia sẻ ảnh hạnh phúc ôm Xuân Thảo vào lòng - Ảnh: Internet 

Phan Thành công khai ôm ấp bạn gái mới, Thúy Vi treo status 'đá xéo' sốc thế này là cùng - Ảnh 2
Trong lúc Midu vẫn không có động thái gì, Thúy Vi đã đăng status đầy ẩn ý thế này - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, hot girl Cà Mau viết: “2 năm trước, lăng mạ phim Vòng eo 56 là mua vui cho bọn đàn ông giàu có, hư hỏng. 2 năm sau cho con mình yêu đúng thằng không ra gì! 2 năm trước lên phỉ báng phim người khác cổ xúy đi làm gái, rồi về dạy con sống phải nói lời hay ý đẹp, không làm tổn thương người khác. Bởi mấy người nói đạo lý sống như… Sống ác lành hơn sống đạo đức giả!”.

Nhiều khán giả hoài nghi người đẹp sinh năm 1998 đang "đá xéo" mẹ của bạn gái mới Phan Thành - Trương Minh Xuân Thảo, nhất là đoạn: “2 năm sau cho con mình yêu đúng thằng không ra gì”.

Phan Thành công khai ôm ấp bạn gái mới, Thúy Vi treo status 'đá xéo' sốc thế này là cùng - Ảnh 3
Bài viết của hot girl Cà Mau thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh: Internet

Phan Thành công khai ôm ấp bạn gái mới, Thúy Vi treo status 'đá xéo' sốc thế này là cùng - Ảnh 4
Nhiều người suy đoán rằng cô nàng đang ngầm "đá xéo" Phan Thành và mẹ của Xuân Thảo - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão cuộc 'khẩu chiến' của Midu và Thúy Vi, Phan Thành tiết lộ cảm thấy may mắn khi chia tay tình cũ?

Giữa tâm bão cuộc 'khẩu chiến' của Midu và Thúy Vi, Phan Thành tiết lộ cảm thấy may mắn khi chia tay tình cũ?

Mới đây, thiếu gia Phan Thành - vị hôn thê cũ của Midu lần đầu tiên chia sẻ về ồn ào của Midu và Thúy Vi. Không những thế, anh còn cho rằng, anh cảm thấy chuyện xảy ra 2 năm trước là một may mắn.

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