Phan Thành công khai ôm ấp bạn gái mới, Thúy Vi treo status 'đá xéo' sốc thế này là cùng

Sau thời gian dài khiến dân mạng đồn đoán, cuối cùng Phan Thành đã ngầm thừa nhận có người yêu mới. Chàng thiếu gia Sài thành công khai tình cảm bằng cách chia sẻ bức ảnh tình tứ ôm hot girl Trương Minh Xuân Thảo trên trang Facebook cá nhân. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Trước động thái này, nhiều công chúng mạng tò mò với phản ứng của Midu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ im lặng. Ngược lại, Thúy Vi lại vừa treo một status khá lạ và nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.