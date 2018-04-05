Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên

Hậu trường 05/04/2018 16:44

Thúy Vi tốn khá nhiều tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vòng 1 của cô vẫn không đều nhau. Trong một sự kiện mới đây, người đẹp gây thất vọng khi để lộ đôi "gò bồng đảo" lệch hẳn sang một bên.

Tại buổi lễ ra mắt phim Yêu em bất chấp diễn ra vào tối 4/4, hot girl Thúy Vi gây chú ý khi diện bồ đầm đen hai dây gợi cảm, khoe vóc dáng thon gọn sau thời gian cố gắng giảm cân. Tuy nhiên, gương mặt của người đẹp bị chê hơi già so với tuổi, còn vòng 1 được nhận xét là không đều nhau dù từng phẫu thuật thẩm mỹ khá nhiều lần.

Thúy Vi nổi lên từ sau khi vướng vào mối tình tay ba với Phan Thành - Midu. Trong suốt 2 năm gia nhập showbiz, mỹ nhân Cà Mau dao kéo rất nhiều bộ phận trên cơ thể nên dần mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Tuy nhiên, tình cũ Phan Thành khẳng định dù ai nói ngả nói nghiêng thì cô vẫn yêu thích nhan sắc hiện tại của mình.

Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên - Ảnh 1
Nhiều người cho rằng, vòng 1 của Thúy Vi không còn đẹp như trước - Ảnh: Internet
Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên - Ảnh 2
Trải qua nhiều lần dao kéo, Thúy Vi bị chê hơi già so với tuổi - Ảnh: Saostar
Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên - Ảnh 3
Thời gian gần đây, Thúy Vi luôn đau đầu vì chuyện tăng cân mất kiểm soát - Ảnh: Internet 
Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên - Ảnh 4
Hot girl Cà Mau nhiều lần lộ ngực lệch khi mặc áo hở - Ảnh: Internet
Dao kéo quá đà, vòng 1 Thúy Vi bắt đầu lệch dần sang một bên - Ảnh 5
Vòng ngực khiêm tốn khi xưa của Thúy Vi - Ảnh: Internet
Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng

Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng

Trong đoạn clip mới chia sẻ trên trang cá nhân, "hot girl thị phi" Thúy Vi khiến nhiều người tá hỏa với thân hình phát tướng cùng vòng hai dày đặc mỡ thừa.

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