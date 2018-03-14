Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng

Từ sau khi bị lộ thông tin hẹn hò với tình cũ Midu, tên tuổi của hot girl Cà Mau Thúy Vi nổi lên như diều gặp gió. Cô nàng 9x này bất chấp mọi thị phi, bỏ ngoài tai tất cả những lời xỉ vả của cư dân mạng để quyết tâm dấn thân vào showbiz.

Chỉ sau 2 năm gia nhập showbiz, ngoại hình của Thúy Vi thay đổi gần như hoàn toàn - Ảnh: Internet

Sau 2 năm nỗ lực xây dựng hình ảnh, Thúy Vi đã có những thành công bước đầu như được nhiều nhãn hàng mời đóng MV, chụp hình quảng cáo. Mới đây, cô cũng được mời thử sức trong một bộ phim truyền hình có tên My Sassy Girl.