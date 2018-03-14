Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng

Trong đoạn clip mới chia sẻ trên trang cá nhân, "hot girl thị phi" Thúy Vi khiến nhiều người tá hỏa với thân hình phát tướng cùng vòng hai dày đặc mỡ thừa.
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Từ sau khi bị lộ thông tin hẹn hò với tình cũ Midu, tên tuổi của hot girl Cà Mau Thúy Vi nổi lên như diều gặp gió. Cô nàng 9x này bất chấp mọi thị phi, bỏ ngoài tai tất cả những lời xỉ vả của cư dân mạng để quyết tâm dấn thân vào showbiz.
Sau 2 năm nỗ lực xây dựng hình ảnh, Thúy Vi đã có những thành công bước đầu như được nhiều nhãn hàng mời đóng MV, chụp hình quảng cáo. Mới đây, cô cũng được mời thử sức trong một bộ phim truyền hình có tên My Sassy Girl.
Nhắc đến Thúy Vi, người ta sẽ nhớ ngay đến một cô gái chịu khó đầu tư về ngoại hình, chăm chỉ phẫu thuật thẩm mỹ và luôn ăn diện chỉn chu ngay cả trên giường ngủ.
Do đó, việc cô nàng bỏ bê bản thân đến nỗi bị phát phì là chuyện rất khó tin. Tuy nhiên, điều này đã được chính hot girl Cà Mau xác nhận bằng clip hài hước, ghi lại khoảnh khắc cô đang cố gắng gắn đai nịt bụng vào thân hình "béo ú" của mình.