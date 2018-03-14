Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng

Hậu trường 14/03/2018 10:52

Trong đoạn clip mới chia sẻ trên trang cá nhân, "hot girl thị phi" Thúy Vi khiến nhiều người tá hỏa với thân hình phát tướng cùng vòng hai dày đặc mỡ thừa.

Từ sau khi bị lộ thông tin hẹn hò với tình cũ Midu, tên tuổi của hot girl Cà Mau Thúy Vi nổi lên như diều gặp gió. Cô nàng 9x này bất chấp mọi thị phi, bỏ ngoài tai tất cả những lời xỉ vả của cư dân mạng để quyết tâm dấn thân vào showbiz.

Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 1
Chỉ sau 2 năm gia nhập showbiz, ngoại hình của Thúy Vi thay đổi gần như hoàn toàn - Ảnh: Internet

Sau 2 năm nỗ lực xây dựng hình ảnh, Thúy Vi đã có những thành công bước đầu như được nhiều nhãn hàng mời đóng MV, chụp hình quảng cáo. Mới đây, cô cũng được mời thử sức trong một bộ phim truyền hình có tên My Sassy Girl.

Nhắc đến Thúy Vi, người ta sẽ nhớ ngay đến một cô gái chịu khó đầu tư về ngoại hình, chăm chỉ phẫu thuật thẩm mỹ và luôn ăn diện chỉn chu ngay cả trên giường ngủ.

Do đó, việc cô nàng bỏ bê bản thân đến nỗi bị phát phì là chuyện rất khó tin. Tuy nhiên, điều này đã được chính hot girl Cà Mau xác nhận bằng clip hài hước, ghi lại khoảnh khắc cô đang cố gắng gắn đai nịt bụng vào thân hình "béo ú" của mình.

Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 2
Thúy Vi khiến fan phát hoảng khi chia sẻ clip quấn nịt bụng để giảm béo - Ảnh: FBNV
Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 3
Nhìn vòng bụng ngấn mỡ, nhiều cư dân mạng ngỡ Thúy Vi có bầu - Ảnh: FBNV
Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 4
Thúy Vi bất lực vì quá mập, không thể nịt vừa đai quấn bụng - Ảnh: FBNV
Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 5
Cô nàng cũng đang hoang mang với thân hình 'béo ú' của mình - Ảnh: FBNV
Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 6
Thúy Vi mập lên trông thấy chỉ sau thời gian ngắn ăn uống vô tội vạ - Ảnh: FBNV
Thúy Vi phát tướng, lộ bụng mỡ to như bụng bầu khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 7
Thúy Vi bị phá tướng, không còn giữ được vóng dáng 'nóng bỏng' ngày nào - Ảnh: FBNV
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Trong khi Phan Thành đăng ảnh ôm ấp người yêu mới, Thúy Vi lại đăng status với lời lẽ được nhiều người cho là đang "đá xéo" tình cũ.

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