Rạng sáng ngày 5/2, khán giả vô cùng bàng hoàng và thương xót khi biết thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật đau đớn. Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, chị Lê Thị Thắm - em kết nghĩa và là người chăm sóc nữ nghệ sĩ những ngày cuối đời cho biết, do chồng con, anh chị em ruột thịt của nghệ sĩ Hoàng Lan không xuất hiện cũng không liên lạc được nên chị và một người em họ phải đứng ra lo hậu sự.

Linh cữu của bà được đặt tại nhà thuê ở quận 11 - Ảnh: Công Lý & Xã hội

Vì nghệ sĩ Hoàng Lan ra đi đột ngột đúng ngày Tết nên ít người tới viếng. Không khí đám tang vô cùng vắng lặng, hầu như không có người, chỉ có một số đồng nghiệp thân thiết như Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười tới viếng. Chiều 6/2, quan tài của nữ nghệ sĩ đã được đưa về đài hoả táng tại Bình Hưng Hòa.