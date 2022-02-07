Lễ an táng của cố NS Hoàng Lan: Không người thân ruột thịt đưa tiễn, đìu hiu tới xót xa

Hậu trường 07/02/2022 08:20

Nhiều khán giả tỏ ra vô cùng xót xa, đau lòng khi chứng kiến cảnh tiễn đưa nghệ sĩ Hoàng Lan về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ chỉ vỏn vẹn 4 người đưa tiễn, cùng các nhân viên tang lễ tới khuân quan tài.

Rạng sáng ngày 5/2, khán giả vô cùng bàng hoàng và thương xót khi biết thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật đau đớn. Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, chị Lê Thị Thắm - em kết nghĩa và là người chăm sóc nữ nghệ sĩ những ngày cuối đời cho biết, do chồng con, anh chị em ruột thịt của nghệ sĩ Hoàng Lan không xuất hiện cũng không liên lạc được nên chị và một người em họ phải đứng ra lo hậu sự.

Lễ an táng của cố NS Hoàng Lan: Không người thân ruột thịt đưa tiễn, đìu hiu tới xót xa - Ảnh 1
Linh cữu của bà được đặt tại nhà thuê ở quận 11 - Ảnh: Công Lý & Xã hội

Vì nghệ sĩ Hoàng Lan ra đi đột ngột đúng ngày Tết nên ít người tới viếng. Không khí đám tang vô cùng vắng lặng, hầu như không có người, chỉ có một số đồng nghiệp thân thiết như Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười tới viếng. Chiều 6/2, quan tài của nữ nghệ sĩ đã được đưa về đài hoả táng tại Bình Hưng Hòa.

Tang lễ của cố nghệ sĩ chỉ vỏn vẹn 4 người đưa tiễn, cùng các nhân viên tang lễ tới khuân quan tài. Nghi thức tiễn đưa được diễn ra cũng vô cùng nhanh gọn, không vòng hoa viếng, không tiếng khóc than, không có đội tụng kinh, chỉ có duy nhất một sư thầy tới tụng kinh trong vài phút trước khi hạ quan tài vào lò hỏa táng.

Lễ an táng của cố NS Hoàng Lan: Không người thân ruột thịt đưa tiễn, đìu hiu tới xót xa - Ảnh 2
Chỉ vỏn vẹn 4 người đưa tiễn cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Chị Thắm tâm sự: "Chị Hoàng Lan ra đi như vậy là thanh thản rồi vì chị ấy qua đời rất nhẹ nhàng. Tối hôm đó, chị ấy ăn xong, nằm nói chuyện mấy câu rồi cứ thế đi, không đau đớn, quằn quại, giãy giụa gì. Trước khi mất, chị ấy cũng không tâm sự gì cả vì không biết sẽ ra đi.

Hôm 28 Tết, tôi ngồi nói chuyện với chị Hoàng Lan thì thấy chị ấy vẫn tỉnh táo lắm, nói chuyện lâu, không hề có dấu hiệu sẽ ra đi. Chỉ có điều, gần đây chân chị Hoàng Lan teo lại nhỏ bằng chai nước suối. Chị Hoàng Lan đi như vậy cũng mừng vì chị ấy phải chịu đựng bệnh tật quá nhiều năm, đau đớn các kiểu rồi".

 

Thông tin lễ đưa tang cố nghệ sĩ Hoàng Lan

Thông tin lễ đưa tang cố nghệ sĩ Hoàng Lan

Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã chia sẻ về thông tin về thời gian động quan và lễ đưa tang của cố nghệ sĩ Hoàng Lan.

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