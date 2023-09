Lâu lâu tái xuất, Lê Âu Ngân Anh chiêu đãi khán giả loạt ảnh diện bikini khoe vòng 3 siêu ‘khủng’

Sau khoảng thời gian dài “ở ẩn” để tập trung hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có màn tái xuất khiến cư dân mạng “mắt chữ O, mồm chữ A”.

Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng khoe vóc dáng nuột nà cùng vòng 3 căng đầy trên trang cá nhân. Đi kèm với những hình ảnh này, Lê Âu Ngân Anh viết: “Bathing in the golden sunshine, swimming in the blue sea, drinking the wild air are all about to turn the vacay mode tropical vibes on” (Tạm dịch: “Tắm trong ánh nắng vàng, bơi trong biển xanh, uống không khí hoang dã là tất cả để bật chế độ nghỉ ngơi mang đầy xúc cảm nhiệt đới”).