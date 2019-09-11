Lâu lâu tái xuất, Lê Âu Ngân Anh chiêu đãi khán giả loạt ảnh diện bikini khoe vòng 3 siêu ‘khủng’

Hậu trường 11/09/2019 17:04

Loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm trên bờ biển của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sau khoảng thời gian dài “ở ẩn” để tập trung hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có màn tái xuất khiến cư dân mạng “mắt chữ O, mồm chữ A”.

Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng khoe vóc dáng nuột nà cùng vòng 3 căng đầy trên trang cá nhân. Đi kèm với những hình ảnh này, Lê Âu Ngân Anh viết: “Bathing in the golden sunshine, swimming in the blue sea, drinking the wild air are all about to turn the vacay mode tropical vibes on” (Tạm dịch: “Tắm trong ánh nắng vàng, bơi trong biển xanh, uống không khí hoang dã là tất cả để bật chế độ nghỉ ngơi mang đầy xúc cảm nhiệt đới”).

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Bài đăng của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: FB
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Vóc dáng thon gọn của người đẹp - Ảnh: FB

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Số đo vòng 3 hiện tại của Ngân Anh đạt 97cm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nàng hậu, người hâm mộ không ngừng để lại bình luận khen ngợi vóc dáng hoàn hảo của cô. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng người đẹp đã làm dụng phương pháp thẩm mỹ để có được vòng 3 gần 100cm như hiện tại. Cụ thể, một tài khoản đã bình luận: “Em tiêm filler vòng 3 đâu mà trông tự nhiên dợ”.

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Màn đáp trả của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: FB

Trước bình luận đầy mỉa mai này, Lê Âu Ngân Anh đáp trả đầy khôn khéo: “Ủa ủa đó giờ vòng 3 em thiếu thịt đến mức phải làm gì hả chị, mà mông cũng tiêm filler được luôn hả, chị nói em mới biết á”. Bên cạnh đó, người đẹp còn khẳng định vòng 3 của cô là “tài sản tự nhiên của người ta từ bé đó”.

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