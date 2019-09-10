Phát tướng sau sinh, Phan Như Thảo vẫn tự tin khoe dáng với bikini nhờ điều này

Đăng ảnh diện bikini trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Phú Quốc, diễn viên Phan Như Thảo tự nhận mình mập ú nhưng lại tiết lộ lý do khiến cô tự tin khoe dáng.

Trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An, nữ diễn viên Phan Như Thảo thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh như bà hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước khi kết hôn, Phan Như Thảo vốn là một diễn viên, người mẫu có tiếng với nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, từ sau khi sinh con, cô phát tướng thấy rõ khi để lộ bắp tay to, cằm ngấn mỡ... Cho đến thời điểm hiện tại, Như Thảo vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng thon gọn như trước đây.

Phan Như Thảo từng sở hữu thân hình thon gọn, gợi cảm - Ảnh: Internet

Sau sinh, nữ diễn viên tăng cân thấy rõ - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, người đẹp vẫn rất tự tin khi diện bikini khoe thân hình mũm mĩm trước ống kính. Cụ thể, trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Phú Quốc, Phan Như Thảo đã chia sẻ hình ảnh diện bikini gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Khi bạn mập ú nhưng chồng cực có tâm”.

Bài đăng của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Có thể thấy, đại gia Đức An đã khéo léo chọn góc chụp từ trên xuống để giúp bà xã giấu đi nhược điểm cơ thể. Vốn nổi tiếng yêu thương, chiều chuộng vợ nhưng đến mức này thì ai nấy đều phải ghen tỵ với Như Thảo.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình cô - Ảnh: FB

Trước đó, Như Thảo từng khoe việc chồng đại gia tự tay chuẩn bị bữa ăn tối, đồng thời chú ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của vợ khi lấy đúng đôi đũa màu xanh cô yêu thích.

Chồng Phan Như Thảo tự hào về tài kinh doanh của bà xã, doanh thu tăng gấp 100 lần sau khi lấy chồng sinh con Đại gia Đức An dành nhiều lời khen cho bà xã Phan Như Thảo vì tài kinh doanh. Với sự trợ giúp từ anh, công việc của cô ngày càng phát triển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-tuong-sau-sinh-phan-nhu-thao-van-tu-tin-khoe-dang-voi-bikini-nho-dieu-nay-337370.html