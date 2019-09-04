Chồng Phan Như Thảo tự hào về tài kinh doanh của bà xã, doanh thu tăng gấp 100 lần sau khi lấy chồng sinh con

Đại gia Đức An dành nhiều lời khen cho bà xã Phan Như Thảo vì tài kinh doanh. Với sự trợ giúp từ anh, công việc của cô ngày càng phát triển.

Sau khi lấy chồng sinh con, Phan Như Thảo gần như "biến mất" khỏi các hoạt động trong làng giải trí Việt. Cô tập trung lo cho gia đình, phát triển công việc kinh doanh với sự giúp đỡ và chỉ dẫn của đại gia Đức An. Mới đây, vị đại gia 57 tuổi vừa đăng tải dòng trạng thái kể về hành trình lập nghiệp của mình thu hút sự chú ý của dân mạng.

Sau khi tái hôn với Phan Như Thảo, đại gia Đức An yêu thương cưng chiều cô hết nấc. Anh rất khéo trong việc chăm con để vợ yên tâm lo sự nghiệp - Ảnh: FB Anh viết: "Hôm nay anh bỗng nghĩ nhiều về bố anh, về cái thuở bé thơ anh hay thường ôm bụng và gác chân lên người bố. Hệt như Bồ Câu bây giờ, chỉ vòi mẹ khi cần bầu sữa, còn lại là đeo bám theo chân anh. Bố mẹ luôn là tấm gương cho con cái và anh cũng đã học được rất nhiều từ bố mình...

Và vì luôn nghe theo lời bố dạy, chẳng bao giờ anh dám nghĩ đồng tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống hoặc có thể tìm được từ con đường đỏ đen. Thời anh vừa tốt nghiệp đại học, đi làm được 2.200USD một tháng, anh luôn nghĩ phải cố làm sao kiếm được 100 ngàn rồi lên tới 1 triệu một năm. Tiền bạc và tài sản anh kiếm được sau đó đều là do một tay anh cật lực làm việc và không ngừng vươn lên". Làm đám hỏi vào cuối năm 2015, hiện tại cặp đôi có với nhau một 'tiểu công chúa' đáng yêu - Ảnh: FB Tiếp đó, chồng Phan Như Thảo cũng dành nhiều lời khen "có cánh" cho người vợ thân yêu. Anh kể lúc cả hai sắp "về chung nhà", Phan Như Thảo hơi rụt rè, không muốn thay anh quản lý việc kinh doanh. Thế nhưng sau hơn 3 năm, chân dài này như một con người khác, chín chắn và tài giỏi. Thu nhập của cô cũng tăng theo, gấp trăm lần sau khi kết hôn.

Anh tiết lộ thành quả lao động của vợ: "Ban đầu Thảo còn e ngại và không tin rằng mình có thể theo được bước các đàn anh, đàn chị là doanh nhân thành đạt ngoài kia. Vậy mà giờ đây chính Thảo đang bước trên con đường thành đạt ấy, từ mức doanh thu đã cao, nay còn tăng lên đến gấp cả trăm lần. Tuy chưa một lần Thảo nói lời cám ơn anh về những chỉ dẫn của anh trước đây, nhưng Thảo chỉ đôi lúc nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn, nụ cười sung sướng và nói: 'Em yêu chồng nhiều lắm'...". Phía sau thành công của Phan Như Thảo luôn có sự giúp đỡ của chồng đại gia hơn 26 tuổi - Ảnh: FB Dù rất tự hào vì bà xã giỏi giang, tháo vát nhưng đại gia Đức An luôn đứng bên cạnh, nhắc nhở động viên vợ khi cần: "Mỗi khi Thảo muốn phát triển hơn, anh đều khuyến khích: Em đang ở tuổi có thể vượt lên cao nhất trong sự nghiệp, cơ hội đến rồi sẽ qua, em nên biết nắm bắt lấy nó". Kết thúc bài viết của mình, ông bố bỉm sữa hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Chẳng bỏ công anh bao tháng ngày đứng đằng sau trông con và động viên, nay Thảo đã thực sự trưởng thành để bước lên một tầm cao mới. Đôi lúc anh nghĩ, vậy bước kế tiếp của Thảo sẽ còn là gì nữa đây?".

Phan Như Thảo tung ảnh cưới đẹp như cổ tích bên chồng đại gia hơn 26 tuổi Vợ chồng Phan Như Thảo và đại gia Đức An nhận được vô số bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng khi tung bộ ảnh cưới đẹp lung linh kỷ niệm 3 năm tình yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-phan-nhu-thao-tu-hao-ve-tai-kinh-doanh-cua-ba-xa-doanh-thu-tang-gap-100-lan-sau-khi-lay-chong-sinh-con-336696.html