Làm vợ 4 đại gia, Phan Như Thảo được chồng cung phụng như bà hoàng nhưng đến mức này thì ai cũng phải ‘đỏ mắt’ ghen tỵ

Mới đây, diễn viên Phan Như Thảo lại tiếp tục khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia lên trang cá nhân.

Từ khi trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An, cuộc sống giàu sang của nữ diễn viên Phan Như Thảo khiến nhiều chị em phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Không chỉ được cung phụng như bà hoàng, người đẹp còn được chồng yêu thương, chiều chuộng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Diễn viên Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh: Internet

Mới đây, Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh bữa cơm gia đình kèm dòng trạng thái: “Luôn nhớ lấy cho vợ đôi đũa màu xanh lá vợ thích”. Chỉ với một lời chia sẻ nhỏ, nữ ca sĩ đã khéo léo tiết lộ sự chu đáo của ông xã dành cho mình.

Hình ảnh được người đẹp đăng tải - Ảnh: FB

Được biết, bữa cơm gia đình này cũng do một tay ông xã Phan Như Thảo chuẩn bị. Có thể nhận thấy, dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chồng đại gia U60 của Phan Như Thảo luôn chú ý đến mọi sở thích của vợ. Trước đó, Phan Như Thảo không ít lần khoe ảnh ông xã phụ vợ chăm con, làm việc nhà khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Ông xã Phan Như Thảo luôn giúp vợ làm việc nhà - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hạnh phúc của cô. “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chị có phước lắm mới lấy được người chồng như thế. Chúc cho gia đình chị luôn viên mãn hạnh phúc bền lâu” – một cư dân mạng bình luận.

Làm vợ 4 của đại gia hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo bất ngờ đề cập chuyện 'nếu chồng ngoại tình' Dù đã rút lui khỏi làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của người mẫu Phan Như Thảo bên chồng đại gia luôn được mọi người quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-vo-4-dai-gia-phan-nhu-thao-duoc-chong-cung-phung-nhu-ba-hoang-nhung-den-muc-nay-thi-ai-cung-phai-do-mat-ghen-ty-335851.html