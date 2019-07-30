Dù đã rút lui khỏi làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của người mẫu Phan Như Thảo bên chồng đại gia luôn được mọi người quan tâm.

Ít phút trước, người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ chuyện nếu ông xã đại gia ngoại tình. Cô viết: "Dạo này mọi người cứ hay tò mò hỏi nếu chồng mình ngoại tình thì mình làm gì, đồng ý chia sẻ không haha. Mình hay nói với anh An là nếu anh đi ngoại tình anh nhớ chọn người trẻ hơn em, đẹp hơn em, thông minh hơn em và kiếm tiền giỏi hơn em để cho em còn tự hào". Cuộc sống hạnh phúc, giàu sang của Phan Như Thảo bên chồng giàu có - Ảnh: FBNV Phan Như Thảo kết hôn với đại gia Đức An vào cuối năm 2015. Cô rút lui khỏi showbiz Việt khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Khi "theo chồng bỏ cuộc chơi", chân dài này bị cho là mê vật chất nên chấp nhận kết hôn với đại gia từng có 3 đời vợ, hơn tận 26 tuổi. Mặc kệ thị phi, hiện chân dài sinh năm 1988 sống rất hạnh phúc bên ông xã và có một cô con gái nhỏ đáng yêu.

Phan Như Thảo từng là gương mặt đình đám của làng giải trí. Cô gây ấn tượng với sắc vóc nổi bật, xinh đẹp đầy cá tính - Ảnh: FBNV Mới đây, nhân dịp sinh nhật ông xã, Phan Như Thảo vừa đăng tải dòng tâm sự ngọt ngào chúc mừng, đồng thời tiết lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của mình. "Happy birthday người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này. Người mà không cho mình làm bất cứ chuyện gì dù là đi lấy ly nước cũng ngồi đó đi anh lấy cho. Người mà đêm con khóc là bật dậy thật nhanh để dỗ con ngủ đừng làm ồn sợ mình dậy. Người mà chỉ cần mình thích thì anh chê xíu thôi chứ anh vẫn làm theo ý vợ. Người mà khó tính, khó ưa kinh dị nhưng lại yêu và chiều con kinh khủng khiếp. Người mà ăn gì cũng đút cho mình miếng ngon nhất nên vợ mãi mập. Người mà mỗi đêm đều canh con cho mình ngủ trước, ngáy o o. Người mà hay mắng cho mình khóc với hay muốn nói gì là nói cho đã miệng, chọc cho mình giận rồi phải nói câu xin lỗi 10 lần. Người mà mình và Bồ Câu yêu nhiều nhất nhất nhất luôn", Phan Như Thảo viết.

Dù bị chê vì tăng cân nhiều sau sinh, bà mẹ một con vẫn không mấy bận tâm - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc mừng Phan Như Thảo vì lấy được người chồng như ý, yêu thương vợ hết lòng.

Phan Như Thảo đăng ảnh năm 19 tuổi, đại gia Đức An vào bình luận: 'Có đổi được không?' Đăng ảnh thời thiếu nữ, Phan Như Thảo nhận được 'cơn mưa' lời khen từ dân mạng. Nhưng trong số đó, bất ngờ nhất là bình luận của chồng đại gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-vo-4-cua-dai-gia-hon-26-tuoi-phan-nhu-thao-bat-ngo-de-cap-chuyen-neu-chong-ngoai-tinh-332778.html