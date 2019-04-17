Thừa nhận ham mê sắc đẹp, đại gia Đức An 'bóc phốt' Phan Như Thảo sau khi có con

Hậu trường 17/04/2019 14:16

Đại gia Đức An bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình và siêu mẫu Phan Như Thảo.

Trên trang cá nhân, đại gia Đức An vừa đăng tải dòng trạng thái dài với tựa đề "Vợ tôi". Ngay đầu bài viết, anh khiến dư luận xôn xao khi chiêm nghiệm về hôn nhân: "Hôn nhân có thể là địa ngục, là kẻ thù của tình yêu, nhìn nhau chẳng còn hấp dẫn, sống với nhau chỉ vì tình, tiền".

Thừa nhận ham mê sắc đẹp, đại gia Đức An 'bóc phốt' Phan Như Thảo sau khi có con - Ảnh 1
Sau khi kết hôn với Phan Như Thảo, đại gia Đức An yêu thương và cưng chiều cô như bà hoàng - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, đại gia họ Nguyễn lại khiến nhiều người trầm trồ khi khoe cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn với siêu mẫu Phan Như Thảo dù đã có con. Ngoài ra, anh còn hài hước "bóc phốt" vợ hay nhõng nhẽo dù đã làm mẹ.

"Anh gặp người anh yêu, anh có con và bây giờ anh đã yên ổn và vui vẻ trong cuộc sống. Hàng ngày 2 đứa bận rộn, mệt mỏi than thở, đứa trẻ thì lúc vui lúc nhõng nhẽo, lúc khó chịu, 2 đứa lớn nhìn nhau với ánh mắt lỗi tại anh, tại em.

Anh luôn có thể dựa lưng Thảo và ngược lại Thảo không những dựa lưng anh mà còn nhảy vào lòng nhõng nhẽo anh có yêu em không?", anh viết.

Thừa nhận ham mê sắc đẹp, đại gia Đức An 'bóc phốt' Phan Như Thảo sau khi có con - Ảnh 2

Thừa nhận ham mê sắc đẹp, đại gia Đức An 'bóc phốt' Phan Như Thảo sau khi có con - Ảnh 3
Dù đã có con, nhưng Phan Như Thảo rất nhõng nhẽo với chồng - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, đại gia Đức An còn khéo khen vợ đẹp người, tốt nết và thừa nhận mình là người mê sắc đẹp: "Anh không phủ nhận anh là người ham sắc đẹp của phụ nữ, nhưng chẳng ai có thể biết được người phụ nữ đẹp của mình có tốt khi sống chung với nhau không? Đến giờ Thảo vẫn còn đẹp như thời dưới 30 và tốt như thuở ban đầu. Anh yêu em".

Thừa nhận ham mê sắc đẹp, đại gia Đức An 'bóc phốt' Phan Như Thảo sau khi có con - Ảnh 4
Đại gia Đức An khoe vợ vẫn đẹp và tốt như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, đại gia Đức An còn đăng tải hình ảnh bà xã Phan Như Thảo và con gái Bồ Câu đang chơi đùa vô cùng vui vẻ. Dưới dòng trạng thái, anh nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng vì quá dễ thương, khéo nịnh vợ.

Tặng quà tiền tỷ chưa đủ, chồng đại gia của Phan Như Thảo còn dậy sớm nấu phở cho vợ, nhìn thành quả mới thật bất ngờ

Tặng quà tiền tỷ chưa đủ, chồng đại gia của Phan Như Thảo còn dậy sớm nấu phở cho vợ, nhìn thành quả mới thật bất ngờ

Không chỉ thích vợ mập, xây nhiều biệt thự cho con gái, đại gia Nguyễn Đức An còn đích thân vào bếp nấu phở cho vợ ăn khiến chị em ghen tỵ với Phan Như Thảo.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Đức An

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