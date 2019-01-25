Phát hờn với Phan Như Thảo ngày giáp Tết, được chồng đại gia xây tặng 2 biệt thự triệu đô

Đại gia Đức An khiến công chúng xuýt xoa khi mạnh tay chi tiền "khủng", khởi công xây biệt thự tặng vợ và con gái.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An, người mẫu Phan Như Thảo hiếm khi tham gia các hoạt động trong làng giải trí Việt. Thay vào đó, cô tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Không chỉ được chồng đại gia yêu thương, cưng chiều như bà hoàng, Phan Như Thảo còn khiến nhiều chị em phát hờn vì cuộc sống giàu sang nhung lụa của mình. Ngoài nhà lầu, xe hơi và vô số món đồ hàng hiệu có giá trị, cô còn được ông xã tặng cho nhiều món đồ có giá trị lớn.

Mới đây nhất, bà mẹ một con khoe được ông xã xây tặng hai căn biệt thự tại Đà Lạt. Được biết, hai căn biệt thự vừa khởi công nằm gần dinh thự có giá trị 25 tỉ đồng vừa hoàn thành năm 2018. Phan Như Thảo khoe được chồng xây tặng thêm hai căn biệt thự tại Đà Lạt - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự có diện tích rộng, sát hồ Tuyền Lâm - Ảnh: FBNV Phan Như Thảo hạnh phúc khoe trên trang cá nhân: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh... Bồ Câu 3 xin được chào một cách e ấp thôi ạ. Lưng tựa sơn lâm mặt hướng xuân thủy. Thế đất tựa ngai vàng. Ông bà ta nói không sai hen, nhìn là yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cám ơn Nguyễn Đức An măm măm chụt chụt”. Hai căn biệt thự này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. Sau khi xây xong, đại gia Đức An sẽ lên kế hoạch tổ chức lễ cưới với Phan Như Thảo tại đây. Dưới phần bình luận, chân dài này tiết lộ sẽ làm lễ cưới vào cuối năm 2019 - Ảnh: FBNV Phan Như Thảo và đại gia Đức An tổ chức lễ đính hôn vào giữa năm 2015 - Ảnh: Internet Sau 4 năm mặn nồng, cặp đôi có với nhau một cô con gái đáng yêu - Ảnh: FBNV Hiện tại, cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của công chúng. Người hâm mộ hi vọng cả hai sẽ sớm báo tin vui trong năm nay.

Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin Phan Như Thảo nhận được vô số lời khen từ mọi người khi khoe vóc dáng thon gọn, cuốn hút sau nhiều lần bị chê thân hình quá "đồ sộ" sau sinh.

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