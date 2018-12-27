Phan Như Thảo nhận được vô số lời khen từ mọi người khi khoe vóc dáng thon gọn, cuốn hút sau nhiều lần bị chê thân hình quá "đồ sộ" sau sinh.
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Phan Như Thảo từng được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, "vạn người mê". Tuy nhiên, sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, cô không ít lần bị chê nhan sắc xuống cấp, thân hình tăng cân mất kiểm soát.
Được biết, thời kỳ mang thai bé Bồ Câu, chân dài này tăng hơn 20kg và khi lên bàn đẻ cơ thể chạm ngưỡng 80kg. Điều này đã khiến Phan Như Thảo gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng sau sinh. Dù gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt để chuyên tâm chăm sóc chồng con, chân dài này không ít lần than phiền, buồn tủi khi bị mọi người chê bai về việc lên cân.
Thế nhưng, sau thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Phan Như Thảo khiến người hâm mộ xuýt xoa khen ngợi khi khoe vóc dáng thon gọn, nuột nà trong bộ ảnh lưu niệm bên chồng con nhân kỷ niệm 3 năm bên nhau. Cô viết: “Kỷ niệm năm thứ 3 chúng mình mừng Giáng Sinh với thiên thần Bồ Câu”.
Dù nhận được nhiều lời chúc mừng vì lấy lại thân hình săn chắc, quyến rũ nhưng bà mẹ một con vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng với vóc dáng của mình.
Dưới bình luận, khi được một người bạn khen ngợi vóc dáng thon thả, Phan Như Thảo trả lời: "Không thon đâu bạn ơi, vẫn béo đó. Chỉ mong xuống được 60kg mà mãi không được nè".