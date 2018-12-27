Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin

Hậu trường 27/12/2018 11:34

Phan Như Thảo nhận được vô số lời khen từ mọi người khi khoe vóc dáng thon gọn, cuốn hút sau nhiều lần bị chê thân hình quá "đồ sộ" sau sinh.

Phan Như Thảo từng được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, "vạn người mê". Tuy nhiên, sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, cô không ít lần bị chê nhan sắc xuống cấp, thân hình tăng cân mất kiểm soát.

Được biết, thời kỳ mang thai bé Bồ Câu, chân dài này tăng hơn 20kg và khi lên bàn đẻ cơ thể chạm ngưỡng 80kg. Điều này đã khiến Phan Như Thảo gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng sau sinh. Dù gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt để chuyên tâm chăm sóc chồng con, chân dài này không ít lần than phiền, buồn tủi khi bị mọi người chê bai về việc lên cân.

Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 1
Phan Như Thảo vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng sau sinh - Ảnh: FBNV
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 2
Dù vậy, cô vẫn được ông xã yêu thương và quan tâm hết mực - Ảnh: FBNV
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 3
Nhan sắc khác biệt thấy rõ của Phan Như Thảo trước và sau khi lấy chồng, sinh con - Ảnh: Internet
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 4
Tăng đến 30kg sau sinh con, Phan Như Thảo quyết trở lại phòng gym tập luyện - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, sau thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Phan Như Thảo khiến người hâm mộ xuýt xoa khen ngợi khi khoe vóc dáng thon gọn, nuột nà trong bộ ảnh lưu niệm bên chồng con nhân kỷ niệm 3 năm bên nhau. Cô viết: “Kỷ niệm năm thứ 3 chúng mình mừng Giáng Sinh với thiên thần Bồ Câu”.

Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 5
Phan Như Thảo đã lấy lại vóc dáng thon gọn của mình - Ảnh: FBNV
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 6
Rút lui khỏi làng giải trí Việt...
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 7
...Phan Như Thảo ngày càng xinh đẹp, mặn mà - Ảnh: FBNV
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 8
Cô được nhiều người không ngớt lời khen vì xinh đẹp đúng chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh: FBNV
Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 9
Hình ảnh mới nhất của Phan Như Thảo bên cạnh con gái - Ảnh: FBNV

Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 10

Từng tăng 30kg sau sinh và bị chê mập ú kém sắc, Phan Như Thảo 'lột xác' khó tin - Ảnh 11
Đông đảo dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của bà xã doanh nhân Đức An - Ảnh: FBNV

Dù nhận được nhiều lời chúc mừng vì lấy lại thân hình săn chắc, quyến rũ nhưng bà mẹ một con vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng với vóc dáng của mình. 

Dưới bình luận, khi được một người bạn khen ngợi vóc dáng thon thả, Phan Như Thảo trả lời: "Không thon đâu bạn ơi, vẫn béo đó. Chỉ mong xuống được 60kg mà mãi không được nè".

Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ

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Tuy là vợ thứ tư của đại gia Đức An nhưng Phan Như Thảo đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng êm ấm với khối tài sản giá trị.

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