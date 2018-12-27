Phan Như Thảo từng được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, "vạn người mê". Tuy nhiên, sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, cô không ít lần bị chê nhan sắc xuống cấp, thân hình tăng cân mất kiểm soát.

Được biết, thời kỳ mang thai bé Bồ Câu, chân dài này tăng hơn 20kg và khi lên bàn đẻ cơ thể chạm ngưỡng 80kg. Điều này đã khiến Phan Như Thảo gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng sau sinh. Dù gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt để chuyên tâm chăm sóc chồng con, chân dài này không ít lần than phiền, buồn tủi khi bị mọi người chê bai về việc lên cân.