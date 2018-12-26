Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt

Hậu trường 26/12/2018 15:40

Lâm Khánh Chi khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới hoành tráng vào ngày 11/1 tới.

Mới đây, vợ chồng Lâm Khánh Chi - Phi Hùng đã tung bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới cực kỳ hoành tráng. Hai vợ chồng cùng diện trang phục cổ trang màu đỏ và liên tục trao nhau những cử chỉ ngọt ngào như lúc mới yêu. 

Kèm với đó, người đẹp chuyển giới cũng hé lộ về một bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới rình rang không kém đám cưới năm ngoái. Lễ kỷ niệm 1 năm về nhà chồng của Lâm Khánh Chi sẽ diễn ra vào ngày 11/1 tới với hơn 300 khách mời. Dù năm ngoái bị lỗ trầm trọng (700 khách nhưng có 350 bao thư) nhưng Lâm Khánh Chi cho rằng niềm vui mới là quan trọng nhất.

“Tôi tổ chức kỉ niệm 1 năm ngày cưới chỉ vì muốn hâm nóng tình yêu và cũng là để có dịp cho bạn bè gia đình 2 bên gặp gỡ nhau. Chứ sau sự việc bị lỗ nặng lúc làm đám cưới thì tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà tiền thì vợ chồng tôi có thể kiếm lại được chứ không mua được hạnh phúc của vợ chồng tôi. Nên trước mắt chúng tôi hạnh phúc và vui vẻ là được rồi", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và chồng chụp bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới - Ảnh: Internet
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 4
Không chỉ có đám cưới hoành tráng mà vợ chồng Lâm Khánh Chi cũng kỷ niệm ngày cưới vô cùng xa hoa - Ảnh: Internet
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 7
Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt - Ảnh 8
Tuy cách biệt tuổi tác nhưng một năm qua vợ chồng Lâm Khánh Chi vô cùng hạnh phúc  - Ảnh: Internet

Cuối năm 2017, đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng gây choáng ngợp với độ hoành tráng trong tất cả các khâu. Từ lễ rước dâu, trang phục, quà cưới cho đến bàn tiệc đều được đầu tư công phu, hào nhoáng như người của hoàng tộc.

Lễ cưới của "Người đẹp chuyển giới" được tổ chức rình rang tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh với gần 700 khách mời. Vợ chồng nữ ca sĩ thay hàng chục bộ trang phục cưới thêu hình rộng phượng, trong đó những mẫu thiết kế độc đáo chưa từng xuất hiện trước đây. Theo lời cô dâu, chỉ riêng tiền trang phục cũng đã ngốn đến gần 1,5 tỷ đồng. 

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Hiện mọi thủ tục mang thai hộ đã hoàn tất, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đang mong ngóng từng ngày để được gặp con.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Vợ chồng Lâm Khánh Chi kỷ niệm ngày cưới

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