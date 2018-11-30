Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật

Hậu trường 30/11/2018 17:12

Hiện mọi thủ tục mang thai hộ đã hoàn tất, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đang mong ngóng từng ngày để được gặp con.

Lâm Khánh Chi được xem là ca sĩ chuyển giới đẹp nhất nhì Việt Nam hiện tại. Năm 2012, cô quyết định sang Thái để thực hiện ước mơ trở thành một người phụ nữ thật sự. Vượt qua nhiều đau đớn về thể xác lẫn dư luận, Lâm Khánh Chi đã "lột xác" thành công.

Sau khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi trở thành nàng "công chúa" sở hữu gương mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, quyến rũ cùng làn da trắng ngần khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi sở hữu nhan sắc xinh đẹp sau khi chuyển giới - Ảnh: FBNV
Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật - Ảnh 2
Sau khi hoàn thành ước nguyện được làm một phụ nữ thật sự, Lâm Khánh Chi đang rất tự hào với sắc vóc hiện tại của mình - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, sau một năm kết hôn với chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi càng hạnh phúc hơn khi sắp chào đón con đầu lòng. Vào tháng 10 vừa qua, mọi thủ tục pháp lý để nhờ người mang thai hộ đã hoàn tất. Mới đây, cô và chồng đã sang Thái Lan để theo dõi tình hình thai nhi. Lâm Khánh Chi đang rất hạnh phúc và đếm từng ngày để được gặp con. Tuy nhiên, cô vẫn giữ bí mật về ngày em bé chào đời.

Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật - Ảnh 3
Cô mãn nguyện khi kế hoạch có con khá suôn sẻ và sắp được làm mẹ - Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ ca sĩ chuyển giới cũng tiết lộ, để nhờ người mang thai hộ tinh trùng của chính mình, cô đã chi số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Chưa hết, vì chiều chồng, Lâm Khánh Chi đã chi thêm 200 đến 300 triệu cho phương pháp lọc tinh trùng để có con trai đầu lòng.

Nói về cuộc sống hiện tại của mình, nữ ca sĩ khẳng định đang rất hạnh phúc. Cô hài lòng khi có một người chồng biết yêu thương, chiều vợ và sắp được nhìn thấy con ruột của mình.

Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật - Ảnh 4
Ở thời điểm này, niềm mong mỏi lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ là được nhìn thấy con chào đời - Ảnh: FBNV
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