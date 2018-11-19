Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ

Tuy là vợ thứ tư của đại gia Đức An nhưng Phan Như Thảo đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng êm ấm với khối tài sản giá trị.
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Phan Như Thảo từng là một người mẫu đắt show trên sàn diễn thời trang, đồng thời là diễn viên gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh nhỏ qua những vai diễn hiền lành nhưng chất chứa đầy nội tâm. Vẻ đẹp quyến rũ với đôi môi cong gợi cảm của cô cũng từng được ca ngợi rất nhiều trên mặt báo.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì chân dài Cà Mau bất ngờ kết hôn cùng đại gia lớn tuổi từng có ba đời vợ khiến nhiều người tiếc nuối. Dù vậy, hai năm qua Phan Như Thảo đã chứng minh không hề chọn nhầm chồng. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng khi được ba của con gái cưng như trứng mỏng. Không chỉ thường xuyên vào bếp nấu ăn cho Phan Như Thảo, đại gia Đức An cũng tặng bà xã và bé Bồ Câu nhiều tài sản giá trị. Ngoài một căn biệt thự có giá 100 tỷ trên sườn đồi thành phố Đà Lạt thì hiện tại Phan Như Thảo sở hữu thêm hai căn nhà khác ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Tuy không tiết lộ giá trị nhưng cựu người mẫu từng hé lộ rằng có người trả giá 44 tỷ đồng cho 1 trong hai căn nhà đối diện nhau này.