Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ

Hậu trường 19/11/2018 16:11

Tuy là vợ thứ tư của đại gia Đức An nhưng Phan Như Thảo đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng êm ấm với khối tài sản giá trị.

Phan Như Thảo từng là một người mẫu đắt show trên sàn diễn thời trang, đồng thời là diễn viên gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh nhỏ qua những vai diễn hiền lành nhưng chất chứa đầy nội tâm. Vẻ đẹp quyến rũ với đôi môi cong gợi cảm của cô cũng từng được ca ngợi rất nhiều trên mặt báo.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì chân dài Cà Mau bất ngờ kết hôn cùng đại gia lớn tuổi từng có ba đời vợ khiến nhiều người tiếc nuối. Dù vậy, hai năm qua Phan Như Thảo đã chứng minh không hề chọn nhầm chồng. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng khi được ba của con gái cưng như trứng mỏng. Không chỉ thường xuyên vào bếp nấu ăn cho Phan Như Thảo, đại gia Đức An cũng tặng bà xã và bé Bồ Câu nhiều tài sản giá trị. Ngoài một căn biệt thự có giá 100 tỷ trên sườn đồi thành phố Đà Lạt thì hiện tại Phan Như Thảo sở hữu thêm hai căn nhà khác ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Tuy không tiết lộ giá trị nhưng cựu người mẫu từng hé lộ rằng có người trả giá 44 tỷ đồng cho 1 trong hai căn nhà đối diện nhau này.

Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 1
Sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo ngưng mọi hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 2
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 3
Phan Như Thảo hiện có cuộc sống hôn nhân êm ấm bên đại gia từng 3 đời vợ - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 4
Phan Như Thảo trong căn biệt thự giá 100 tỷ ở Đà Lạt - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 5
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 6
Đại gia Đức An rất chiều vợ con, sẵn sàng vào bếp nấu những món ăn ngon cho cả nhà - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 7
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 8
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 9
Căn biệt thự ở Đà Lạt do chính đại gia Đức An lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công dựa hoàn toàn theo ý thích của bà xã - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 10
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 11
Phan Như Thảo rất hài lòng với tổ ấm bên sườn núi, cô thích thú gọi đó là 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 12
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 13
Kiến trúc trong nhà được thiết kế mô phỏng như một cái chuồng Bồ Câu - tên gọi ở nhà của con gái Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 14
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 15
Được biết, căn biệt thự tại Đà Lạt này có giá không dưới 100 tỷ đồng - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 16
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 17
Ngoài ra, mẹ con Phan Như Thảo còn được chồng đại gia tặng hai căn nhà giá trị khác ở trung tâm quận 1,TP.HCM - Ảnh: Internet
Làm vợ 4 của đại gia, Phan Như Thảo được tặng 2 căn nhà cùng biệt thự hơn trăm tỷ - Ảnh 18
Hai căn nhà đối diện nhau này cũng có tổng giá trị trên dưới 100 tỷ đồng - Ảnh: Internet
Vợ chồng Phan Như Thảo lên kế hoạch ra nước ngoài định cư

Vợ chồng Phan Như Thảo lên kế hoạch ra nước ngoài định cư

Cựu người mẫu mong muốn đến nơi có môi trường giáo dục tốt, thiên nhiên tươi đẹp và thuận lợi để phát triển công việc.

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