Hành động khó tin của Phan Như Thảo khi tìm đến tận nơi làm việc của kẻ nhục mạ mình

Phan Như Thảo khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ chuyện tìm đến tận nơi làm việc của người thường xuyên nói xấu mình.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo vừa chia sẻ dòng trạng thái dài. Chân dài này cho biết đã tìm đến tận nơi làm việc của người thường xuyên để lại bình luận ác ý trên trang cá nhân của cô. Phan Như Thảo chia sẻ: “Lâu nay mặc dù Thảo không tham gia những cuộc khẩu chiến trên Facebook của anh An, vì Thảo không có thời gian, Thảo còn bận đi kiếm tiền. Nhưng những người yêu quý Thảo, vẫn thường xuyên bức xúc dùm Thảo, gửi cho Thảo hình ảnh những bình luận vô cùng mất dạy, hạ tiện, vô văn hóa của 1 nhóm Facebook lập ra duy nhất một mục đích nhục mạ Thảo".

Phan Như Thảo chia sẻ về việc tìm đến nơi làm việc của người xúc phạm mình - Ảnh: FBNV Thế nhưng khi đến nơi, người phụ nữ này phủ nhận việc xúc phạm bà xã đại gia Đức An. Người này cho biết không hề biết dùng Facebook và chưa từng sử dụng:“Cô không hề biết dùng Facebook, cô chưa từng dùng Facebook, cô còn không biết những tấm ảnh mà người dùng Facebook N.H post lên Facebook do ai chụp, chụp bao giờ. Và đương nhiên là cô không bao giờ làm những chuyện xấu xa như các bạn đã chứng kiến”. Khi nghe được những lời nói này, Phan Như Thảo tin rằng có kẻ nào khác đã ném đá giấu tay: “Thực sự Thảo thấy cô A rất tội, là lỗi của Thảo, vì Thảo mà cô vô tình đã bị kẻ khác giấu mặt làm nhục.

Nói như vậy có nghĩa là, có ai đó giấu mặt đã ăn cắp hình ảnh của cô A, mạo danh cô A để xúc phạm, nhục mạ Thảo dưới Facebook Nam Ha. Cũng có nghĩa là bản thân nhóm Facebook kia biết việc họ làm là đáng ghê tởm, là phạm pháp nên họ không dám ra mặt”. Phan Như Thảo chia sẻ bình luận nhục mạ mình của tài khoản Facebook giả mạo - Ảnh: FBNV Khi biết được sự thật, Phan Như Thảo đã chụp ảnh lưu niệm với người vô tình bị lôi kéo vào âm mưu xấu. Bà mẹ một con còn cảnh cáo những người giấu mặt đang soi mói cuộc sống của cô. Khi biết được sự thật... ...Phan Như Thảo còn chụp ảnh lưu niệm với người này - Ảnh: FBNV

Chồng đại gia Phan Như Thảo tiết lộ đã mua được nhà trị giá 650.000 USD từ năm 1990 Nối tiếp tự truyện phần 1 được nhiều người quan tâm, chồng đại gia của Phan Như Thảo đã viết thêm phần hai.

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