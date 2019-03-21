Lấy chồng đại gia hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo được tặng toàn quà 'khủng', cưng chiều như bà hoàng

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phan Như Thảo bất ngờ kết hôn và sinh con với đại gia Đức An. Kể từ đó, chân dài sinh năm 1988 hầu như rút lui khỏi làng giải trí Việt để ở nhà lo cho chồng con.

Dù không còn xuất hiện trong các dự án phim ảnh hay sàn catwalk nhưng cuộc sống của Phan Như Thảo không hề tẻ nhạt. Cô được ông xã yêu thương và cưng chiều hết nấc. Đại gia sinh năm 1962 thường đưa vợ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.