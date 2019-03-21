Lấy chồng đại gia hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo được tặng toàn quà 'khủng', cưng chiều như bà hoàng

Người mẫu Phan Như Thảo khiến chị em xuýt xoa bởi cuộc sống giàu sang, sung sướng sau khi lấy chồng đại gia.
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Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phan Như Thảo bất ngờ kết hôn và sinh con với đại gia Đức An. Kể từ đó, chân dài sinh năm 1988 hầu như rút lui khỏi làng giải trí Việt để ở nhà lo cho chồng con.
Dù không còn xuất hiện trong các dự án phim ảnh hay sàn catwalk nhưng cuộc sống của Phan Như Thảo không hề tẻ nhạt. Cô được ông xã yêu thương và cưng chiều hết nấc. Đại gia sinh năm 1962 thường đưa vợ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.
Ngoài ra, Phan Như Thảo còn khiến nhiều chị em trầm trồ khi khoe cuộc sống giàu sang của mình. Không chỉ được ông xã tặng đồ hiệu đắt đỏ, chân dài này còn được xây cả biệt thự để làm quà.
Mới đây nhất, Phan Như Thảo vừa đăng tải hình ảnh một loạt căn biệt thự đang xây dựng tại Đà Lạt. Được biết, đây là món quà mà đại gia Đức An dành tặng cho vợ và con gái của mình.
Trước đó, cặp đôi cũng tiết lộ sẽ hoàn thành chuỗi các biệt thự tại Đà Lạt trong năm nay. Dự kiến đây sẽ là nơi diễn ra hôn lễ của Phan Như Thảo và đại gia Đức An trong thời gian sắp tới.