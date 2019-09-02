Phan Như Thảo tung ảnh cưới đẹp như cổ tích bên chồng đại gia hơn 26 tuổi

Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của chân dài sinh năm 1988 bên chồng đại gia và con gái khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Cách đây ít phút, cặp đôi vừa tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh để kỷ niệm 3 năm mặn nồng. Trong chiếc váy cô dâu tinh khôi và sang trọng, người mẫu Phan Như Thảo vô cùng xinh đẹp khi sánh bước bên ông xã. Rất lâu sau khi có con, đại gia Đức An mới lại có cảm xúc hồi hộp được nắm tay cô dâu thể hiện tình cảm ngọt ngào như vậy.