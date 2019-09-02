Phan Như Thảo tung ảnh cưới đẹp như cổ tích bên chồng đại gia hơn 26 tuổi

Vợ chồng Phan Như Thảo và đại gia Đức An nhận được vô số bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng khi tung bộ ảnh cưới đẹp lung linh kỷ niệm 3 năm tình yêu.
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Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của chân dài sinh năm 1988 bên chồng đại gia và con gái khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Cách đây ít phút, cặp đôi vừa tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh để kỷ niệm 3 năm mặn nồng. Trong chiếc váy cô dâu tinh khôi và sang trọng, người mẫu Phan Như Thảo vô cùng xinh đẹp khi sánh bước bên ông xã. Rất lâu sau khi có con, đại gia Đức An mới lại có cảm xúc hồi hộp được nắm tay cô dâu thể hiện tình cảm ngọt ngào như vậy.
Ngay sau khi đăng tải, cặp đôi nhận được nhiều bình luận chúc mừng từ đông đảo cư dân mạng. Mọi người háo hức mong chờ hôn lễ của Phan Như Thảo trong một ngày không xa. Tuy nhiên, cặp đôi cho biết muốn tổ chức đám cưới khi con gái Bồ Câu lớn hơn, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
Sau khi làm lễ đính hôn với đại gia Đức An, cuộc sống của người mẫu Phan Như Thảo bước sang một trang mới. Hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1988 lặng lẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên chồng con. Dù lệch nhau tận 26 tuổi nhưng cặp đôi lại rất hòa hợp sau khi "về chung nhà". Phan Như Thảo được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực. Doanh nhân họ Nguyễn còn xây tặng vợ nhiều biệt thự sang trọng tại Đà Lạt.