Phan Như Thảo tung ảnh cưới đẹp như cổ tích bên chồng đại gia hơn 26 tuổi

Hậu trường 02/09/2019 15:58

Vợ chồng Phan Như Thảo và đại gia Đức An nhận được vô số bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng khi tung bộ ảnh cưới đẹp lung linh kỷ niệm 3 năm tình yêu.

Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của chân dài sinh năm 1988 bên chồng đại gia và con gái khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Cách đây ít phút, cặp đôi vừa tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh để kỷ niệm 3 năm mặn nồng. Trong chiếc váy cô dâu tinh khôi và sang trọng, người mẫu Phan Như Thảo vô cùng xinh đẹp khi sánh bước bên ông xã. Rất lâu sau khi có con, đại gia Đức An mới lại có cảm xúc hồi hộp được nắm tay cô dâu thể hiện tình cảm ngọt ngào như vậy.

phan nhu thao 1
Phan Như Thảo kỷ niệm 3 năm tình yêu bên đại gia Đức An - Ảnh: FB
phan nhu thao 2
Cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới tại Sa Pa làm kỷ niệm - Ảnh: FB
phan nhu thao 3
Cô nàng cười hạnh phúc trong chiếc váy cô dâu lộng lẫy và khoác tay ông xã - Ảnh: FB

phan nhu thao 4

phan nhu thao 5
Cặp đôi thể hiện cảm giác chân thật trước ống kính - Ảnh: FB
phan nhu thao 6
Tình yêu lệch tuổi của cặp đôi được mọi người chúc phúc - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, cặp đôi nhận được nhiều bình luận chúc mừng từ đông đảo cư dân mạng. Mọi người háo hức mong chờ hôn lễ của Phan Như Thảo trong một ngày không xa. Tuy nhiên, cặp đôi cho biết muốn tổ chức đám cưới khi con gái Bồ Câu lớn hơn, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

phan nhu thao 7

phan nhu thao 8
Trang điểm làm tóc đơn giản, Phan Như Thảo vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FB

phan nhu thao 9

phan nhu thao
'Tan chảy' với khoảnh khắc thân mật của cặp đôi - Ảnh: FB

Sau khi làm lễ đính hôn với đại gia Đức An, cuộc sống của người mẫu Phan Như Thảo bước sang một trang mới. Hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1988 lặng lẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên chồng con. Dù lệch nhau tận 26 tuổi nhưng cặp đôi lại rất hòa hợp sau khi "về chung nhà". Phan Như Thảo được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực. Doanh nhân họ Nguyễn còn xây tặng vợ nhiều biệt thự sang trọng tại Đà Lạt.

Làm vợ 4 của đại gia hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo bất ngờ đề cập chuyện 'nếu chồng ngoại tình'

Làm vợ 4 của đại gia hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo bất ngờ đề cập chuyện 'nếu chồng ngoại tình'

Dù đã rút lui khỏi làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của người mẫu Phan Như Thảo bên chồng đại gia luôn được mọi người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Phan Như Thảo đại gia Đức An

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 27 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026