Bị mỉa mai vì quá chăm diện bikini, Ngọc Trinh nay đã kín đáo hơn nhưng nhất quyết phải để lộ bộ phận này

Mới đây, người đẹp lại gây chú ý khi biến phi trường thành sàn diễn thời trang với style cực cá tính. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải loạt ảnh street style, đồng thời hài hước cho biết: “Sân bay là nơi để chế lên đồ”.

Cách đây không lâu, “ nữ hoàng nội y ” Ngọc Trinh bị cư dân mạng mỉa mai không ngừng vì quá chăm đăng ảnh diện bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Đáp trả câu hỏi “không biết chị có ngại không?” của antifan, Ngọc Trinh thẳng thắn: “Nếu ngại sao dám chụp em”.

Người đẹp luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện – Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, “gà cưng” Vũ Khắp Tiệp diện quần jeans ống rộng kết hợp cùng áo croptop tông hồng nữ tính khoe trọn vòng eo “con kiến” không chút mỡ thừa. Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện của Ngọc Trinh đều mới lạ và luôn hút mắt người nhìn.

Thần thái hút hồn của ‘nữ hoàng nội y’ giữa phi trường đông nghẹt người - Ảnh: FB

Vòng eo 'con kiến' đáng ngưỡng mộ của nữ người mẫu - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Ngọc Trinh, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi phong cách trẻ trung của cô: “Đẹp xuất sắc”, “Em rất thích chị đăng hình thời trang, đăng mỗi ngày luôn nhé chị”, “Tự nhiên giờ mê Trinh hơn mê trà sữa”, “Dễ thương, xinh đẹp, ngưỡng mộ em”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng nếu biết cách tiết chế trong việc lựa chọn trang phục, Ngọc Trinh sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm từ phía công chúng.