Bị mỉa mai vì quá chăm diện bikini, Ngọc Trinh nay đã kín đáo hơn nhưng nhất quyết phải để lộ bộ phận này

Xuất hiện tại sân bay, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh lại trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người khi diện áo croptop khoe eo thon, dáng nuột.
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Cách đây không lâu, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bị cư dân mạng mỉa mai không ngừng vì quá chăm đăng ảnh diện bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Đáp trả câu hỏi “không biết chị có ngại không?” của antifan, Ngọc Trinh thẳng thắn: “Nếu ngại sao dám chụp em”.
Mới đây, người đẹp lại gây chú ý khi biến phi trường thành sàn diễn thời trang với style cực cá tính. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải loạt ảnh street style, đồng thời hài hước cho biết: “Sân bay là nơi để chế lên đồ”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, “gà cưng” Vũ Khắp Tiệp diện quần jeans ống rộng kết hợp cùng áo croptop tông hồng nữ tính khoe trọn vòng eo “con kiến” không chút mỡ thừa. Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện của Ngọc Trinh đều mới lạ và luôn hút mắt người nhìn.
Dưới bài đăng của Ngọc Trinh, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi phong cách trẻ trung của cô: “Đẹp xuất sắc”, “Em rất thích chị đăng hình thời trang, đăng mỗi ngày luôn nhé chị”, “Tự nhiên giờ mê Trinh hơn mê trà sữa”, “Dễ thương, xinh đẹp, ngưỡng mộ em”…
Nhiều người cho rằng nếu biết cách tiết chế trong việc lựa chọn trang phục, Ngọc Trinh sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm từ phía công chúng.