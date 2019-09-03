Ngượng 'chín mặt' với bức ảnh Ngọc Trinh dùng hoa che đôi gò bồng đảo ngồn ngộn

Tại xứ người, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng quê nhà dậy sóng khi tung bức ảnh dùng hoa che đôi gò bồng đảo.
- Diện bikini thả dáng trên xích đu, Ngọc Trinh khiến dân tình nhức mắt vì để lộ vòng 3 'siêu to khổng lồ'
- Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu
Hiện Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch kết hợp làm việc cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp tại Bali. Suốt hành trình của mình, cô không ngừng tung ra những bộ ảnh nóng bỏng nhất khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Từ những khoảnh khắc diện bikini bé xíu khoe 3 vòng nuột nà, đến ảnh nude toàn thân và dùng tay che ngực hững hờ, tất cả đều được "Nữ hoàng nội y" công khai trên mạng xã hội.
Mới đây nhất, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp lại khiến dân tình một phen "hú vía" với màn khoe thân táo bạo của mình. Diện quần bikini nóng bỏng, mỹ nhân gốc Trà Vinh gần như thả rông vòng 1 và chỉ dùng hai bông hoa che đi điểm nhạy cảm. Vươn mình đón nắng, Ngọc Trinh khoe làn da trắng ngần với gương mặt vô cùng thần thái khi tạo dáng trước ống kính.
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Dù vậy, người mẫu Ngọc Trinh vẫn không mấy để tâm đến những bình luận khen chê của cư dân mạng.