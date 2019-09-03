Ngượng 'chín mặt' với bức ảnh Ngọc Trinh dùng hoa che đôi gò bồng đảo ngồn ngộn

Hiện Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch kết hợp làm việc cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp tại Bali. Suốt hành trình của mình, cô không ngừng tung ra những bộ ảnh nóng bỏng nhất khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Từ những khoảnh khắc diện bikini bé xíu khoe 3 vòng nuột nà, đến ảnh nude toàn thân và dùng tay che ngực hững hờ, tất cả đều được " Nữ hoàng nội y " công khai trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh làm nhiều người ngẩn ngơ khi khoe đường cong chuẩn đến từng centimet trên xích đu - Ảnh: FB

Một trong những bức ảnh gây sốt mạng xã hội của cô nàng trong chuyến đi này - Ảnh: FB

Mới đây nhất, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp lại khiến dân tình một phen "hú vía" với màn khoe thân táo bạo của mình. Diện quần bikini nóng bỏng, mỹ nhân gốc Trà Vinh gần như thả rông vòng 1 và chỉ dùng hai bông hoa che đi điểm nhạy cảm. Vươn mình đón nắng, Ngọc Trinh khoe làn da trắng ngần với gương mặt vô cùng thần thái khi tạo dáng trước ống kính.

Hình ảnh mới nhất vừa được Ngọc Trinh chia sẻ công khai trên mạng xã hội cách đây ít giờ - Ảnh: Instagram

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Dù vậy, người mẫu Ngọc Trinh vẫn không mấy để tâm đến những bình luận khen chê của cư dân mạng.