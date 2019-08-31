Diện bikini thả dáng trên xích đu, Ngọc Trinh khiến dân tình nhức mắt vì để lộ vòng 3 'siêu to khổng lồ'

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã khiến dân mạng hết lần này đến lần khác dậy sóng vì khoe thân quá táo bạo.
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Hiện "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp làm việc với ông bầu Vũ Khắc Tiệp tại Bali. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục cập nhật hình ảnh của mình ở vùng đất xinh đẹp này.
Mới đây, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp khiến cộng đồng mạng ngây ngất khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cực nóng bỏng. Diện bikini gợi cảm, người mẫu Ngọc Trinh vô tư thả dáng trên xích đu phô trọn vòng 3 “siêu khủng”. Ở góc chụp từ dưới lên, chân dài Trà Vinh khiến dân mạng “đỏ mặt tía tai” bởi thân hình quá sexy, vòng 3 căng tròn. Dù bước sang tuổi 30, nhưng mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn sở hữu thân hình vô cùng bốc lửa.
Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh đã “đốt mắt” dân mạng khi liên tục tung ra những bộ ảnh gợi cảm được ghi lại trong chuyến đi cùng ông bầu họ Vũ. Chỉ trong ít ngày, cô đã thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng nhất, từ nude trần trụi đến các trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe da thịt hết cỡ gây bão mạng.
Bên cạnh những lời ngợi khen, Ngọc Trinh cũng nhận về không ít bình luận trái chiều vì khoe da thịt quá đà. Dù vậy cô nàng vẫn không mấy để tâm đến điều này.