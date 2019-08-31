Diện bikini thả dáng trên xích đu, Ngọc Trinh khiến dân tình nhức mắt vì để lộ vòng 3 'siêu to khổng lồ'

Hiện "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp làm việc với ông bầu Vũ Khắc Tiệp tại Bali. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục cập nhật hình ảnh của mình ở vùng đất xinh đẹp này.

Mới đây, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp khiến cộng đồng mạng ngây ngất khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cực nóng bỏng. Diện bikini gợi cảm, người mẫu Ngọc Trinh vô tư thả dáng trên xích đu phô trọn vòng 3 “siêu khủng”. Ở góc chụp từ dưới lên, chân dài Trà Vinh khiến dân mạng “đỏ mặt tía tai” bởi thân hình quá sexy, vòng 3 căng tròn. Dù bước sang tuổi 30, nhưng mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn sở hữu thân hình vô cùng bốc lửa.