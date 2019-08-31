Diện bikini thả dáng trên xích đu, Ngọc Trinh khiến dân tình nhức mắt vì để lộ vòng 3 'siêu to khổng lồ'

Hậu trường 31/08/2019 18:46

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã khiến dân mạng hết lần này đến lần khác dậy sóng vì khoe thân quá táo bạo.

Hiện "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp làm việc với ông bầu Vũ Khắc Tiệp tại Bali. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục cập nhật hình ảnh của mình ở vùng đất xinh đẹp này.

Mới đây, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp khiến cộng đồng mạng ngây ngất khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cực nóng bỏng. Diện bikini gợi cảm, người mẫu Ngọc Trinh vô tư thả dáng trên xích đu phô trọn vòng 3 “siêu khủng”. Ở góc chụp từ dưới lên, chân dài Trà Vinh khiến dân mạng “đỏ mặt tía tai” bởi thân hình quá sexy, vòng 3 căng tròn. Dù bước sang tuổi 30, nhưng mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn sở hữu thân hình vô cùng bốc lửa.

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Ngọc Trinh khoe vòng 3 gợi cảm trên trên xích đu - Ảnh: FB

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Cô nàng đã cho ra đời những bức ảnh cực kỳ gợi cảm ở vùng đất này - Ảnh: FB

Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh đã “đốt mắt” dân mạng khi liên tục tung ra những bộ ảnh gợi cảm được ghi lại trong chuyến đi cùng ông bầu họ Vũ. Chỉ trong ít ngày, cô đã thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng nhất, từ nude trần trụi đến các trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe da thịt hết cỡ gây bão mạng.

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Một trong những hình ảnh nóng bỏng được cô chia sẻ trước đó ít giờ - Ảnh: FB

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Diện bikini bé tí, Ngọc Trinh phô trọn đường cong cơ thể nuột nà trước ống kính - Ảnh: FB
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Một trong những hình ảnh gây tranh cãi của cô trong chuyến đi này - Ảnh: FB

Bên cạnh những lời ngợi khen, Ngọc Trinh cũng nhận về không ít bình luận trái chiều vì khoe da thịt quá đà. Dù vậy cô nàng vẫn không mấy để tâm đến điều này.

Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu

Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu

Khẳng định vị thế của mình với danh xưng "Nữ hoàng nội y", người mẫu Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng "nghẹt thở" khi khoe thân táo bạo với bikini hai mảnh.

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Từ khóa:   Vũ Khắc Tiệp người mẫu Ngọc Trinh Nữ hoàng nội y

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