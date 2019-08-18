Tung clip street style cực chất, Ngọc Trinh ‘hô biến’ vòng 1 từ phẳng lì sang căng đầy nóng bỏng khó rời mắt

Hậu trường 18/08/2019 11:46

Xem clip mới nhất của ‘Nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh trên Instagram, còn ai dám nói vòng 1 của người đẹp phẳng lì như màn hình tivi?

Vốn là người đẹp có tiếng của Vbiz nhưng “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh từng không ít lần nhận sự chê bai vì vòng 1 xập xệ. Ở nhiều khoảnh khắc, đôi gò bồng đảo của người đẹp Trà Vinh gần như mất hút khiến nhiều người thất vọng.

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Với bức ảnh chụp góc nghiêng, vòng 1 của Ngọc Trinh dường như bốc hơi không để lại dấu vết - Ảnh: Internet

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Ở một khoảnh khắc khác, đôi gò bồng đảo của cô gần như mất hút - Ảnh: Internet

Chia sẻ về vấn đề này, Ngọc Trinh cho biết bản thân chưa từng và cũng không có ý định phẫu thuật nâng ngực. Nguyên nhân khiến vòng 1 của người đẹp “lúc ẩn lúc hiện” là phụ thuộc vào trang phục cô lựa chọn.

Mới đây, Ngọc Trinh lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi “hô biến” vòng 1 từ phẳng lì thành căng đầy quyến rũ. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải một số đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc diện street style lên trang Instagram cá nhân.

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Diện croptop, Ngọc Trinh khoe trọn vòng eo 'con kiến' cùng khuôn ngực đầy đặn - Ảnh: Internet
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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
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Cận cảnh vòng 1 'đốt mắt' người nhìn của người đẹp Trà Vinh - Ảnh: Internet

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục đời thường cực chất của mình, Ngọc Trinh còn “đốt mắt” người nhìn với đôi gò bồng đảo đầy nóng bỏng. Ngay lập tức, đoạn clip này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cư dân mạng không ngừng trầm trồ trước vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của “gà cưng” Khắc Tiệp.

Để sở hữu thân hình quyến rũ như hiện tại, Ngọc Trinh rất chăm chỉ tập gym kết hợp với luyện tập vũ đạo và ăn kiêng nghiêm ngặt.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh

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