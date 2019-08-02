Hãy như Ngọc Trinh, lên đồ 'sương sương' ra sân bay cũng phải diện áo ống o ép vòng 1, khoe triệt để eo thon

Từ sau khi thay đổi diện mạo với mái tóc ngắn trẻ trung, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, năng động nhưng vẫn giữ được vẻ sexy vốn có.

Phong cách thời trang cá tính Ngọc Trinh đang theo đuổi - Ảnh: Internet

Tối qua (1/8), Ngọc Trinh đã có mặt tại sân bay để lên đường sang Úc tham dự một sự kiện do cô làm đại sứ. Chọn cho mình set đồ thể thao với tông màu hồng chủ đạo, Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Cụ thể, người đẹp diện một chiếc áo ống đi kèm với quần ống rộng vô cùng năng động, kết hợp với sneaker và mũ kết cá tính.