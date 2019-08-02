Hãy như Ngọc Trinh, lên đồ 'sương sương' ra sân bay cũng phải diện áo ống o ép vòng 1, khoe triệt để eo thon

Mới đây, dân tình lại được một phen mãn nhãn với thời trang sân bay khoe trọn lợi thế hình thể của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.
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Từ sau khi thay đổi diện mạo với mái tóc ngắn trẻ trung, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, năng động nhưng vẫn giữ được vẻ sexy vốn có.
Tối qua (1/8), Ngọc Trinh đã có mặt tại sân bay để lên đường sang Úc tham dự một sự kiện do cô làm đại sứ. Chọn cho mình set đồ thể thao với tông màu hồng chủ đạo, Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Cụ thể, người đẹp diện một chiếc áo ống đi kèm với quần ống rộng vô cùng năng động, kết hợp với sneaker và mũ kết cá tính.
Lựa chọn trang phục khá đơn giản nhưng Ngọc Trinh vẫn gây chú ý bởi khuôn ngực căng đầy và vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, set đồ hồng càng khiến làn da trắng sứ của người đẹp trở nên nổi bật, quyến rũ hơn.
Một số hình ảnh khác của Ngọc Trinh tại sân bay:
Để sở hữu vóc dáng nuột nà và làn da mịn màng không tì vết, mỹ nhân “Vòng eo 56” thường xuyên dành thời gian tập gym, nhảy sexy dance và ăn nhiều rau xanh.
Sau thảm họa thời trang tại Cannes 2019, Ngọc Trinh ngày càng trau chuốt và đầu tư kĩ lưỡng hơn trong việc lựa chọn trang phục. Đối với chân dài Trà Vinh, mỗi lần cô xuất hiện đều phải thật nổi bật và mang lại sự bất ngờ cho công chúng.