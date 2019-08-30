Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu

Khẳng định vị thế của mình với danh xưng "Nữ hoàng nội y", người mẫu Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng "nghẹt thở" khi khoe thân táo bạo với bikini hai mảnh.
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Sau ít ngày im ắng, người mẫu Ngọc Trinh vừa khiến cộng đồng mạng một phen hú vía với màn khoe thân quá táo bạo. Sau khi tung ảnh nude toàn thân, cô nàng tiếp tục "đốt mắt" người nhìn với bộ ảnh bikini mỏng manh. Được biết, người đẹp Trà Vinh đang cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Bali và thực hiện bộ ảnh này tại đây.
Diện bikini hai mảnh kết hợp dây cột nhỏ xíu, chân dài Trà Vinh phô diễn trọn hình thể nuột nà trước ống kính. Cô khiến mọi người không thể rời mắt bởi làn da trắng như ngọc, vòng 3 săn chắc cùng đôi chân dài miên man. Thế nhưng điều làm mọi người chú ý nhất là vòng 1 bỗng dưng "biến mất" của Ngọc Trinh.
Trước đó, "Nữ hoàng nội y" không ít lần bị soi vòng 1 chảy xệ, biến hóa thất thường mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh nhiều bình luận chê bai, nhiều fan cho rằng thân hình của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp vẫn rất hoàn hảo, lỗi là do trang phục và góc chụp.