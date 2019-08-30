Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu

Hậu trường 30/08/2019 15:50

Khẳng định vị thế của mình với danh xưng "Nữ hoàng nội y", người mẫu Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng "nghẹt thở" khi khoe thân táo bạo với bikini hai mảnh.

Sau ít ngày im ắng, người mẫu Ngọc Trinh vừa khiến cộng đồng mạng một phen hú vía với màn khoe thân quá táo bạo. Sau khi tung ảnh nude toàn thân, cô nàng tiếp tục "đốt mắt" người nhìn với bộ ảnh bikini mỏng manh. Được biết, người đẹp Trà Vinh đang cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Bali và thực hiện bộ ảnh này tại đây.

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Tại xứ người, Ngọc Trinh gây sốt mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh nóng bỏng - Ảnh: FB
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Ở góc chính diện, mỹ nhân gốc Trà Vinh gây hoang mang vì vòng 1 'mất hút' - Ảnh: FB
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Diện bikini nhỏ xíu, cô nàng phô trọn đường cong cơ thể sexy khó cưỡng, đặc biệt là vòng 3 - Ảnh: FB
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Ở góc nghiêng, chân dài sinh năm 1989 khiến dân mạng ngượng ngùng vì để lộ gần như toàn cơ thể - Ảnh: FB

Diện bikini hai mảnh kết hợp dây cột nhỏ xíu, chân dài Trà Vinh phô diễn trọn hình thể nuột nà trước ống kính. Cô khiến mọi người không thể rời mắt bởi làn da trắng như ngọc, vòng 3 săn chắc cùng đôi chân dài miên man. Thế nhưng điều làm mọi người chú ý nhất là vòng 1 bỗng dưng "biến mất" của Ngọc Trinh.

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Vũ Khắc Tiệp cùng 'gà cưng' thực hiện bộ ảnh gợi cảm này - Ảnh: FB

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Với vóc dáng nuột nà cùng độ táo bạo của mình, Ngọc Trinh khẳng định vị thế của mình với danh xưng 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh: FB
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Trước đó ít giờ, cô nàng 'đốt mắt' người nhìn khi khoe ảnh không mảnh vải che thân trước biển - Ảnh: FB

Trước đó, "Nữ hoàng nội y" không ít lần bị soi vòng 1 chảy xệ, biến hóa thất thường mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh nhiều bình luận chê bai, nhiều fan cho rằng thân hình của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp vẫn rất hoàn hảo, lỗi là do trang phục và góc chụp.

Tung clip street style cực chất, Ngọc Trinh ‘hô biến’ vòng 1 từ phẳng lì sang căng đầy nóng bỏng khó rời mắt

Tung clip street style cực chất, Ngọc Trinh ‘hô biến’ vòng 1 từ phẳng lì sang căng đầy nóng bỏng khó rời mắt

Xem clip mới nhất của ‘Nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh trên Instagram, còn ai dám nói vòng 1 của người đẹp phẳng lì như màn hình tivi?

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp

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