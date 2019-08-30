Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu

Sau ít ngày im ắng, người mẫu Ngọc Trinh vừa khiến cộng đồng mạng một phen hú vía với màn khoe thân quá táo bạo. Sau khi tung ảnh nude toàn thân, cô nàng tiếp tục "đốt mắt" người nhìn với bộ ảnh bikini mỏng manh. Được biết, người đẹp Trà Vinh đang cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Bali và thực hiện bộ ảnh này tại đây.

Tại xứ người, Ngọc Trinh gây sốt mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh nóng bỏng - Ảnh: FB

Ở góc chính diện, mỹ nhân gốc Trà Vinh gây hoang mang vì vòng 1 'mất hút' - Ảnh: FB

Diện bikini nhỏ xíu, cô nàng phô trọn đường cong cơ thể sexy khó cưỡng, đặc biệt là vòng 3 - Ảnh: FB

Ở góc nghiêng, chân dài sinh năm 1989 khiến dân mạng ngượng ngùng vì để lộ gần như toàn cơ thể - Ảnh: FB

Diện bikini hai mảnh kết hợp dây cột nhỏ xíu, chân dài Trà Vinh phô diễn trọn hình thể nuột nà trước ống kính. Cô khiến mọi người không thể rời mắt bởi làn da trắng như ngọc, vòng 3 săn chắc cùng đôi chân dài miên man. Thế nhưng điều làm mọi người chú ý nhất là vòng 1 bỗng dưng "biến mất" của Ngọc Trinh.