Hết Ngọc Trinh lại đến Minh Tú khoe ảnh cởi 'sạch sành sanh' từ dưới nước đến phòng ngủ

Mới đây, người mẫu Minh Tú bất ngờ tung ảnh khỏa thân khoe dáng nóng bỏng lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Vốn nổi tiếng là người đẹp sở hữu hình thể hoàn hảo của Vbiz, người mẫu Minh Tú chưa từng ngại ngần khoe vóc dáng gợi cảm trước công chúng. Mới đây nhất, Minh Tú đã khiến nhiều người bấn loạn khi khoe khoảnh khắc bán nude lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Thanh xuân như một chén trà. Sống không cà khịa là trà mất ngon”.

Theo đó, bức ảnh được chụp từ phía sau này đã giúp Minh Tú khoe trọn lưng trần gợi cảm cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

Bài đăng gây chú ý của Minh Tú - Ảnh: Instagram

Ngay sau khi người hâm mộ còn đang choáng váng với bức ảnh khoe lưng trần này, Minh Tú lại tiếp tục “đốt mắt” dân mạng với khoảnh khắc nude toàn tập tạo dáng trên giường. Bên cạnh đó, người đẹp còn không ngại “thả thính” trên Instagram: “Gió bay cành trúc la đà. Người đang đọc tus chắc là thích tôi”.

Ngay sau đó là bức ảnh nude 'đốt mắt' không kém của người đẹp - Ảnh: Instagram

Dưới bài đăng của nữ người mẫu, cộng đồng mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của cô: “Đẹp quá vậy!”, “Chị ơi, dáng chị đẹp quá”, “Dáng đẹp và hấp dẫn quá”, “Gì mà đẹp mê hồn vậy”…

Đây không phải là lần đầu Minh Tú chụp ảnh khỏa thân nhưng đã rất lâu rồi, người hâm mộ mới thấy cô quay lại với hình ảnh táo bạo như vậy. Còn nhớ năm 2014, nữ người mẫu cũng từng gây ra làn sóng tranh cãi khi tung ảnh khỏa thân lên mạng xã hội.

Bức ảnh gợi cảm trước đó của Minh Tú - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, giữa làn sóng chỉ trích của dư luận, Minh Tú cho rằng những bức ảnh nude của cô đều là nghệ thuật. Người đẹp còn khẳng định bản thân là người mẫu chuyên nghiệp và luôn biết giới hạn ở đâu để không đi quá đà gây phản cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-ngoc-trinh-lai-den-minh-tu-khoe-anh-coi-sach-sanh-sanh-tu-duoi-nuoc-den-phong-ngu-336482.html