Quá ngán ngẩm với ‘bikini show’ của Ngọc Trinh tại Bali, cư dân mạng không ngừng mỉa mai

Loạt ảnh bikini mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trong chuyến du lịch Bali đang nhận về những phản ứng khá tiêu cực từ cộng đồng mạng.
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Đầu tháng 9 vừa qua, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Bali (Indonesia) cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Đây cũng là dịp để người đẹp “đốt mắt” khán giả với hàng loạt mẫu bikini táo bạo. Chưa hết, Ngọc Trinh còn tự tin nude 100%, chụp ảnh thả dáng trên bãi biển.
Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp tiếp tục đăng ảnh diện bikini gợi cảm khoe thân hình đầy nóng bỏng. Có thể thấy, “nữ hoàng nội y” vô cùng tự tin với hình thể hút mắt của mình. Không chỉ sở hữu vòng eo 56cm đáng ngưỡng mộ, Ngọc Trinh còn gây ấn tượng với vòng 3 gần 100cm.
Tuy nhiên, vì quá ngán ngẩm với những hình ảnh khoe thân của Ngọc Trinh, một số cư dân mạng đã để lại bình luận mỉa mai dưới bài đăng của cô: “Thật nể phục chị dám chụp thế này! Em mà thế chắc ngại mà chỉ mong có cái hố nhảy vào để người ta không biết mình”, “Suốt ngày chị phải ưỡn ra thì mới có tí mông. Chứ bình thường nhìn mông chị cũng đâu đẹp mấy”, “Không biết chị có ngại không?”...
Trước những phản ứng tiêu cực này của cư dân mạng, Ngọc Trinh đã thẳng thắn đáp trả: “Nếu ngại sao dám chụp em”.
Bên cạnh đó, người đẹp còn đăng tải đoạn clip Trang Trần nói về mình trên Instagram khi bị chê bai: “Ô hay, người ta đẹp người ta khoe, body đẹp thèm nhỏ dãi. Tôi thèm nhỏ dãi body của Ngọc Trinh. Body đẹp, da trắng nõn nà, không ngấn mỡ. Ngày nào tôi chả vào ngắm ảnh Ngọc Trinh”.