Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ

Hậu trường 02/01/2024 14:33

Ngay ngày đầu năm mới, làng giải trí Việt đã rộn ràng váy áo đến chúc mừng ngày vui của các sao nam này.

 

Cầu thủ Quang Hải

Sáng 1/1/2024, lễ ăn hỏi của cầu thủ Nguyễn Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền diễn ra. Gia đình Quang Hải chuẩn bị 9 tráp lễ được trang trí cầu kỳ để mang sang nhà gái. Lễ ăn hỏi của Quang Hải cũng quy tụ dàn bê tráp là những TikToker có tiếng như Đặng Nam Hải Triều, Phúc Thành, David Vinh…

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 1
Sáng 1/1/2024, lễ ăn hỏi của cầu thủ Nguyễn Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền diễn ra

 

Cặp đôi diện bộ áo dài đỏ, tình tứ nắm tay nhau tiến vào lễ đường, ra mắt quan viên hai họ. Sau nghi thức ăn hỏi là lễ đón dâu. Cô dâu Chu Thanh Huyền sẽ theo cầu thủ về Đông Anh để tổ chức tiệc cùng gia đình, họ hàng nhà trai vào chiều cùng ngày.

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 2
Gia đình Quang Hải chuẩn bị 9 tráp lễ được trang trí cầu kỳ để mang sang nhà gái

Sau lễ ăn hỏi, Quang Hải trở lại hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để tập luyện và chuẩn bị cho Asian Cup. Đám cưới của cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền dự kiến diễn ra vào đầu năm 2024 âm lịch.

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 3
Đám cưới của cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền dự kiến diễn ra vào đầu năm 2024 âm lịch

 Diễn viên Tôn Kinh Lâm

Sáng ngày 1/1, diễn viên Tôn Kinh Lâm tổ chức lễ Vu Quy kín đáo cùng hội tụ dàn bê tráp toàn hot boy, thực hiện nghi thức hỏi vợ. Và ngay trong tối 1/1, cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng.

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 4
Tối 1/1, diễn viên Tôn Kinh Lâm tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng

Toàn bộ không gian tiệc cưới được trang trí bằng hoa tươi với tone màu chủ đạo trắng kết hợp xanh lá cây, background phối giữa trắng và be vàng. Tổng thể mang đến cảm giác tinh tế, sang trọng, cách phối kết hợp này cũng thường thấy ở các đám cưới Hàn Quốc.

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 5
Khu vực để khách mời kí tên và chúc phúc cho cặp đôi

Ngoài ra, dâu xinh rể xịn còn bố trí một bảng ký tên ngay bên ngoài khu vực đón khách để dàn khách mời khách mời ghi những lời chúc tốt đẹp cho vợ chồng son, hoặc đơn giản là ký tên để lại dấu ấn đã đến tham dự chúc phúc. Cùng với đó, bộ ảnh cưới như phim Hàn cũng là điểm nhấn của khu vực này.

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 6
Dàn khách mời xuất hiện những cái tên quen thuộc trong giới giải trí như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ HuyR, người mẫu Tú Hảo, MC Tùng Leo,...

Dàn khách mời xuất hiện những cái tên quen thuộc trong giới giải trí như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ HuyR, người mẫu Tú Hảo, MC Tùng Leo,... Trước đó, dàn hot boy bê tráp đám hỏi bao gồm Quốc Anh, Vinh Đỗ, Nhâm Phương Nam, Tiko Tiến Công,..

Ôn Vĩnh Quang

Ôn Vĩnh Quang là một trong những ca nhạc sĩ có tiếng của Vbiz, được biết đến với chất giọng cao, đầy nội lực. Dẫu vậy, ca nhạc sĩ lại có cuộc sống khá kín tiếng. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Ôn Vĩnh Quang đã bất ngờ đăng tải đoạn clip cầu hôn bạn trai đồng giới nhân ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 7
Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Ôn Vĩnh Quang đã bất ngờ đăng tải đoạn clip cầu hôn bạn trai đồng giới nhân ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Trong clip, Ôn Vĩnh Quang quỳ gối trước mặt người yêu, bối cảnh xung quanh cũng được trang hoàng concept lễ thành hôn. Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Tính tới năm 2024 là anh đã 32 tuổi rồi. Nhưng mà anh thề với em luôn là từ trước tới giờ anh chỉ quỳ trước mặt ba mẹ thôi. Nên là hôm nay, anh ở đây... Người ta thường hay nói yêu một người đẹp sẽ hãnh diện được 5 năm, yêu một người tốt sẽ hãnh diện và hạnh phúc đến suốt đời. Em cho anh hãnh diện được 2 năm rồi, nhưng mà cho phép anh xin được nước rút, anh muốn em khuyến mãi cho anh hạnh phúc cả phần đời còn lại, nếu như hôm nay em đồng ý gã cho anh được không" - Ôn Vĩnh Quang nói thêm. 

Làng giải trí Việt rộn ràng hỷ sự đúng ngày 1/1/2024: Quang Hải tổ chức lễ hỏi, 1 sao nam làm lễ thành hôn bất ngờ - Ảnh 8
Trong clip, Ôn Vĩnh Quang quỳ gối trước mặt người yêu, bối cảnh xung quanh cũng được trang hoàng concept lễ thành hôn

Sau lời cầu hôn, người yêu đồng giới của Ôn Vĩnh Quang đã gật đầu đồng ý. Những bạn bè chứng kiến khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn cũng dành những tràng pháo tay chúc mừng cho cặp đôi.

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:   đám hỏi quang hải đám cưới tôn kinh lâm ôn vĩnh quang

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