Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải

Bà xã Quang Hải có gu ăn mặt sành điệu

Người đẹp này còn có gu thời trang sành điệu, sang chảnh cùng thần thái kiêu sa. Thanh Huyền có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng.

Trong những khoảnh khắc “ngày xửa ngày xưa” từng được cô nàng đăng tải, Chu Thanh Huyền đã có xuất phát điểm với gương mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo phát sáng. Tuy nhiên về tổng thể, vẻ ngoài của cô nàng trước đây được nhận xét chưa được sắc sảo và có phần già dặn so với hiện tại.

Dù các đường nét trên khuôn mặt đã xinh sẵn, song nàng Wags bị nhận xét không sắc sảo mặn mà như hiện tại

Có lẽ vì lý do này mà bà xã của Quang Hải đã nhờ cậy đến các phương pháp làm đẹp để có nhan sắc như mong muốn. Theo những hình ảnh được chia sẻ công khai, Chu Thanh Huyền từng can thiệp mũi và tiêm chỉnh má hóp để có gương mặt đầy đặn hơn. Cô cũng công khai chia sẻ về điều này trên trang cá nhân của mình. Ngoài ra so hình ảnh trước đây, nhiều người cũng nhận ra Chu Thanh Huyền đã làm răng nên 2 chiếc răng khểnh xinh xinh không còn nữa.

Vẻ ngoài xinh xắn của Chu Thanh Huyền thuở chưa can thiệp dao kéo

Trong một livestream trước đây, bà xã Quang Hải từng nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô thừa nhận bản thân từng tiêm gọn hàm để có gương mặt nhỏ nhắn như hiện tại. Việc làm răng cũng là do Quang Hải ủng hộ nên Thanh Huyền mới thực hiện và có được nụ cười đẹp hơn.

Quang Hải và Thanh Huyền hẹn hò từ năm 2021. Dù thường xuyên đi cùng nhau, chưa bao giờ cặp đôi này công khai mối quan hệ trên mạng. Tuy nhiên, cả hai vẫn được rất nhiều người "Dẩy thuyền" vì độ xứng đôi.