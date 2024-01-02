Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải

Hậu trường 02/01/2024 09:27

Trong lễ ăn hỏi, Chu Thanh Huyền được khen đẹp đôi bên chú rể Quang Hải.

Sáng 1/1, lễ ăn hỏi của cặp đôi trai tài gái sắc cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền được diễn ra. Cặp đôi làm lễ ăn hỏi kết hợp đón dâu. 

Trong buổi lễ ăn hỏi, Thanh Huyền khoe nhan sắc thăng hạng, xinh đẹp, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống sắc đỏ rực rỡ mang tên Liên hoa triều phụng. 

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 1Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 2

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 3
 Cô dâu Thanh Huyền nổi bần bật trong tà áo dài ăn hỏi

Từ khi mới vướng tin đồn hẹn hò Quang Hải, Thanh Huyền đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Người đẹp sinh năm 2000, sở hữu ngoại hình bắt mắt và phong cách sang chảnh không thua kém dàn mỹ nhân showbiz Việt.

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 4

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 5
 Bà xã Quang Hải có gu ăn mặt sành điệu 

Người đẹp này còn có gu thời trang sành điệu, sang chảnh cùng thần thái kiêu sa. Thanh Huyền có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng.

Trong những khoảnh khắc “ngày xửa ngày xưa” từng được cô nàng đăng tải, Chu Thanh Huyền đã có xuất phát điểm với gương mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo phát sáng. Tuy nhiên về tổng thể, vẻ ngoài của cô nàng trước đây được nhận xét chưa được sắc sảo và có phần già dặn so với hiện tại.

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 6

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 7
 Dù các đường nét trên khuôn mặt đã xinh sẵn, song nàng Wags bị nhận xét không sắc sảo mặn mà như hiện tại 

Có lẽ vì lý do này mà bà xã của Quang Hải đã nhờ cậy đến các phương pháp làm đẹp để có nhan sắc như mong muốn. Theo những hình ảnh được chia sẻ công khai, Chu Thanh Huyền từng can thiệp mũi và tiêm chỉnh má hóp để có gương mặt đầy đặn hơn. Cô cũng công khai chia sẻ về điều này trên trang cá nhân của mình. Ngoài ra so hình ảnh trước đây, nhiều người cũng nhận ra Chu Thanh Huyền đã làm răng nên 2 chiếc răng khểnh xinh xinh không còn nữa.

Cận nhan sắc Chu Thanh Huyền trong đám hỏi với Quang Hải, khác xa ảnh “ngày xửa ngày xưa” chính chủ đăng tải - Ảnh 8
 Vẻ ngoài xinh xắn của Chu Thanh Huyền thuở chưa can thiệp dao kéo

Trong một livestream trước đây, bà xã Quang Hải từng nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô thừa nhận bản thân từng tiêm gọn hàm để có gương mặt nhỏ nhắn như hiện tại. Việc làm răng cũng là do Quang Hải ủng hộ nên Thanh Huyền mới thực hiện và có được nụ cười đẹp hơn.

Quang Hải và Thanh Huyền hẹn hò từ năm 2021. Dù thường xuyên đi cùng nhau, chưa bao giờ cặp đôi này công khai mối quan hệ trên mạng. Tuy nhiên, cả hai vẫn được rất nhiều người "Dẩy thuyền" vì độ xứng đôi. 

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này?

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này?

Một trong những sự kiện nổi bật đầu năm 2024 là đám cưới của cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền. Bộ ảnh cưới vừa được hé lộ nhận về cơn mưa lời khen vì điều đặc biệt này.

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Từ khóa:   Chu Thanh Huyền Chu Thanh Huyền - Quang Hải hậu trường

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