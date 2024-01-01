Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này?

Hậu trường 01/01/2024 15:33

Một trong những sự kiện nổi bật đầu năm 2024 là đám cưới của cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền. Bộ ảnh cưới vừa được hé lộ nhận về cơn mưa lời khen vì điều đặc biệt này.

 

Mới đây, bộ ảnh cưới của cặp đôi cầu thủ - người đẹp đã được một nhiếp ảnh gia hé lộ. Cặp đôi chọn concept truyền thống với áo dài Nhật Bình, không gian chụp ảnh cưới là một ngôi chùa cổ ở Hà Nam.

Phong cách chụp ảnh cưới độc đáo góp phần tôn lên nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Thanh Huyền. Tuy nhiên, chú rể Quang Hải lại có phần gượng gạo. Tuy vậy, cặp đôi vẫn được khen ngợi xứng đôi vừa lứa.

Cùng ngắm trọn bộ ảnh cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền:

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 1

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 2

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 3

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 4

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 5

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 6

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 7

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 8

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 9

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 10

Phong cách chụp ảnh cưới độc đáo góp phần tôn lên nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Thanh Huyền. Cặp đôi nhận được khen ngợi xứng đôi vừa lứa: “Đúng là đám cưới đình đám mở bát đầu năm, chỉ một bức ảnh cưới cũng hút cả nghìn lượt like”, “Sắp làm chồng người ta, Quang Hải có vẻ rén”, “Phong cách chụp ảnh cưới hao hao cặp đôi Văn Hậu – Hải My. Có ai thấy vậy không?”… 

Quang Hải và Chu Thanh Huyền lộ tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2021. Trong hơn 2 năm bên nhau, cặp đôi chưa từng công khai chuyện tình cảm. Cho đến khi chính thức dạm ngõ, cả hai mới thoải mái cùng nhau livestream.

Ngắm trọn bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ của Quang Hải - Thanh Huyền, nhận cơn mưa lời khen vì điều này? - Ảnh 11
Quang Hải và Chu Thanh Huyền lộ tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2021.

Vợ sắp cưới của cầu thủ Quang Hải là Chu Thanh Huyền, sinh năm 1998, hiện sống, làm việc tại Hà Nội. Cô nàng có gương mặt khả ái, vóc dáng nóng bỏng, gu thời trang thời thượng. Công việc chính hiện tại của Thanh Huyền là kinh doanh online. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Quang Hải tiết lộ, anh rất trân trọng vợ sắp cưới bởi đó là người ở bên anh, chăm sóc, động viên anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi

Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi

Hôm nay, ngày 1/1/2024, gia đình Quang Hải mang 9 tráp lễ vật sang nhà cô dâu Chu Thanh Huyền và lễ ăn hỏi được tổ chức vào trưa cùng ngày tại nhà trai ở Đông Anh, Hà Nội.

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