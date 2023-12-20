Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23?

Hậu trường 20/12/2023 16:23

Sao bao mối tình không thành, cuối cùng Quang Hải đã chính thức tìm được một nửa của mình, đó là Chu Thanh Huyền. Nhưng ít người biết “người ấy” của ngôi sao tuyển Việt Nam tài năng và bí ẩn thế nào…

 

Sáng 20/12, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức lễ dạm ngõ. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày đầu tiên của năm 2024 tới đây. Ngay sau khi được chia sẻ, những thông tin về Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của cầu thủ tài năng nhận được sự quan tâm từ netizen.

Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 1
Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức lễ dạm ngõ sáng ngày 20/12. 

Chu Thanh Huyền được nhận xét có ngoại hình ưa nhìn. Dù không sở hữu chiều cao mơ ước nhưng bù lại cô sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng. Bên cạnh đó, người yêu Quang Hải còn được biết đến với tính cách thẳng thắn, nói chuyện lôi cuốn không ngại đối đầu với antifan.

Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 2
Trước khi công khai, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã có thời gian hẹn hò 3 năm. 

Được biết, Chu Thanh Huyền có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng. Ngoài ra, cuộc sống của cô cũng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe sống trong căn hộ xịn, check-in các địa điểm sang chảnh và thường xuyên xuất hiện cùng nhiều phụ kiện, túi xách hàng hiệu đắt đỏ

Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 3
Chu Thanh Huyền có cuộc sống sang chảnh, xài đồ hiệu. 
Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 4
Chu Thanh Huyền từng để lộ số dư 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm khiến netizen trầm trồ.
Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 5
Chu Thanh Huyền thường xuyên du lịch trời Tây. 

Dù chưa từng công bố doanh thu kiếm được từ công việc kinh doanh online, song cuộc sống của nàng WAGs khiến nhiều người phần nào đoán được. Theo đó, Chu Thanh Huyền có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên sử dụng xế xịn, hàng hiệu đắt tiền. Thậm chí, Chu Thanh Huyền từng để lộ số dư 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm khiến netizen trầm trồ.

Bên cạnh tài kinh doanh, Chu Huyền Thanh cũng gặp không ít những thị phi, sóng gió. Từ ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ, đến thái độ không chuẩn mực, câu chuyện đời tư trong quá khứ của Chu Thanh Huyền cũng bị dư luận bàn tán. 

Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 6
Hình ảnh Chu Thanh Huyền bị cộng đồng mạng bàn tán. 

Cách đây một khoảng thời gian ngắn, cô nàng đã bị một tiktoker tố cáo quá khứ làm sugar baby, quỵt tiền, nói dối là gia đình giàu có. Tuy nhiên ngay sau đó Thanh Huyền khẳng định, người đàn ông chụp chung trong bức hình mọi người chia sẻ là bố ruột. Dù đã lên tiếng nhiều lần song không hiểu vì lý do gì bạn gái Quang Hải vẫn bị thông tin này làm phiền, cho đến nay vẫn chưa kiểm chứng được lời tiktoker kia là thật hay giả.

Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23? - Ảnh 7
Thời gian yêu nhau tuy không công khai nhưng cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau. 

Được biết, trước khi xác định chuyện về chung một nhà, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã có gần 3 năm hẹn hò. Cặp đôi không công khai trên mạng xã hội, thế nhưng Quang Hải thường xuyên đưa bạn gái đến dự những sự kiện quan trọng hay tiệc của người thân, bạn bè.

Ngày vui của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ diễn ra vào ngày 20/11 ( Âm lịch), tức ngày 1/1/2024 Dương lịch và lễ Dạm ngõ đã được cử hành vào ngày hôm nay, ngày 20/12.

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền

Lễ ăn hỏi của Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền sắp tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm mới là ngày 1/1/2024 dương lịch (tức ngày 24 tháng 11 âm lịch).

Xem thêm
Từ khóa:   Chu Thanh Huyền - Quang Hải Quang Hải kết hôn bạn gái Quang Hải là ai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 42 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 44 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?