Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải là ai, tài năng, giàu có thế nào ở tuổi 23?

Sao bao mối tình không thành, cuối cùng Quang Hải đã chính thức tìm được một nửa của mình, đó là Chu Thanh Huyền. Nhưng ít người biết “người ấy” của ngôi sao tuyển Việt Nam tài năng và bí ẩn thế nào…

Sáng 20/12, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức lễ dạm ngõ. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày đầu tiên của năm 2024 tới đây. Ngay sau khi được chia sẻ, những thông tin về Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của cầu thủ tài năng nhận được sự quan tâm từ netizen. Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức lễ dạm ngõ sáng ngày 20/12. Chu Thanh Huyền được nhận xét có ngoại hình ưa nhìn. Dù không sở hữu chiều cao mơ ước nhưng bù lại cô sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng. Bên cạnh đó, người yêu Quang Hải còn được biết đến với tính cách thẳng thắn, nói chuyện lôi cuốn không ngại đối đầu với antifan.

Trước khi công khai, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã có thời gian hẹn hò 3 năm. Được biết, Chu Thanh Huyền có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng. Ngoài ra, cuộc sống của cô cũng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe sống trong căn hộ xịn, check-in các địa điểm sang chảnh và thường xuyên xuất hiện cùng nhiều phụ kiện, túi xách hàng hiệu đắt đỏ Chu Thanh Huyền có cuộc sống sang chảnh, xài đồ hiệu. Chu Thanh Huyền từng để lộ số dư 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm khiến netizen trầm trồ. Chu Thanh Huyền thường xuyên du lịch trời Tây. Dù chưa từng công bố doanh thu kiếm được từ công việc kinh doanh online, song cuộc sống của nàng WAGs khiến nhiều người phần nào đoán được. Theo đó, Chu Thanh Huyền có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên sử dụng xế xịn, hàng hiệu đắt tiền. Thậm chí, Chu Thanh Huyền từng để lộ số dư 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm khiến netizen trầm trồ.

Bên cạnh tài kinh doanh, Chu Huyền Thanh cũng gặp không ít những thị phi, sóng gió. Từ ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ, đến thái độ không chuẩn mực, câu chuyện đời tư trong quá khứ của Chu Thanh Huyền cũng bị dư luận bàn tán. Hình ảnh Chu Thanh Huyền bị cộng đồng mạng bàn tán. Cách đây một khoảng thời gian ngắn, cô nàng đã bị một tiktoker tố cáo quá khứ làm sugar baby, quỵt tiền, nói dối là gia đình giàu có. Tuy nhiên ngay sau đó Thanh Huyền khẳng định, người đàn ông chụp chung trong bức hình mọi người chia sẻ là bố ruột. Dù đã lên tiếng nhiều lần song không hiểu vì lý do gì bạn gái Quang Hải vẫn bị thông tin này làm phiền, cho đến nay vẫn chưa kiểm chứng được lời tiktoker kia là thật hay giả. Thời gian yêu nhau tuy không công khai nhưng cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Được biết, trước khi xác định chuyện về chung một nhà, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã có gần 3 năm hẹn hò. Cặp đôi không công khai trên mạng xã hội, thế nhưng Quang Hải thường xuyên đưa bạn gái đến dự những sự kiện quan trọng hay tiệc của người thân, bạn bè. Ngày vui của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ diễn ra vào ngày 20/11 ( Âm lịch), tức ngày 1/1/2024 Dương lịch và lễ Dạm ngõ đã được cử hành vào ngày hôm nay, ngày 20/12.

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền Lễ ăn hỏi của Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền sắp tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm mới là ngày 1/1/2024 dương lịch (tức ngày 24 tháng 11 âm lịch).

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